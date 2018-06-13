Наука разоблачила известные с детства убеждения, а нам теперь приходится с этим жить

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Наши представления о мире прочно стоят на фактах, которые мы знаем с детства, и усомниться в них абсолютно не приходит в голову. Но что, если мы скажем вам, что хамелеоны не стремятся замаскироваться, а Солнце фактически не является центром одноименной системы?

AdMe.ru всерьез настроен перевернуть вашу вселенную с ног на голову, беспощадно разрушив самые популярные убеждения.

Факт № 1. Земля не вращается вокруг Солнца

Едва ли ваш школьный учитель поставил бы вам пятерку, если бы вы решились спорить с этим утверждением. Хотя на самом деле оно не совсем верно. Коротко говоря, Земля, как и другие планеты и спутники, вращается вокруг центра массы Солнечной системы, также известного как барицентр. Большую часть времени он находится в пределах Солнца, однако иногда под воздействием гравитационного притяжения крупных планет он смещается, выходя за границы солнечной поверхности. Грубо говоря, в таких случаях планеты начинают вращаться вокруг пустого места.

Факт № 2. Алмазы не сделаны из угля

И алмазы, и уголь состоят из углерода, но это не означает, что они одно и то же. Алмазы сформировались около 1−3 млрд лет назад, в то время как уголь — ископаемое топливо — образуется из остатков растительности на протяжении миллионов лет. Как видите, временная разница существенна. К тому же образование природных алмазов требует очень высоких температур и давления, которое существует только глубоко в мантии Земли.

Факт № 3. Молния ударяет в одно и то же место дважды

Увы, на старую пословицу нельзя положиться: ударяет, и еще как. Причем гораздо чаще, чем дважды, молнии бьют по телевышкам и небоскребам. Так, в июне 2014 года сразу 3 самых высоких чикагских небоскреба получили 17 ударов молнии за 1 вечер!

Факт № 4. Хамелеоны не маскируются, чтобы защититься от хищников

Эти забавные рептилии используют свой «камуфляж» совсем не для того, чтобы слиться с окружающей обстановкой. Изменение цвета — это в первую очередь своеобразный способ коммуникации с себе подобными, например реакция на других самцов или возможность привлечь самку. Текущий цвет хамелеона может быть связан как с внешними факторами (температура, освещение, влажность), так и с его внутренним состоянием (болезнь, голод, злость, страх). Если у рептилии стресс, ее кожа становится более темных оттенков.

Факт № 5. Хруст пальцами не приводит к артриту

Спешим успокоить любителей поразмять суставы: максимум, к чему гарантированно приводит ваша привычка, — недовольство окружающих. Ученые умы заключили, что данное заболевание непосредственно связано с генетикой, травмой, возрастом, ожирением, — в общем, с чем угодно, только не с привычкой хрустеть.

Факт № 6. Собаки не потеют через язык

Язык и широко раскрытая пасть действительно играют большую роль в терморегуляции этих животных, однако к поту это не имеет никакого отношения. В языке собаки расположены слюнные, но не потовые железы, и именно они выделяют соответствующую жидкость, когда животному жарко. Широко открытая пасть помогает вашему любимцу охладиться и восстановить нормальный ритм дыхания.

Факт № 7. «Сыворотка правды» не заставляет говорить истину

Под «сывороткой правды» в широком смысле принято понимать любое изменяющее сознание вещество, которое заставляет вас говорить только правду и ничего, кроме правды. Несмотря на то что существовало множество вариантов подобных веществ, принцип их действия в целом одинаков и схож с влиянием алкоголя. Человек под воздействием «сыворотки» не теряет физической способности или желания врать, но это крайне тяжело сделать в условиях затуманенного сознания и практически нулевой концентрации. Правдоподобная ложь требует внимания и логического изложения, на что опьяненный едва ли способен.

Факт № 8. Масло не добавляют в пасту, чтобы она не слиплась

«Остановитесь!» — хором кричат вам опытные повара. Подливая масло к варящимся макаронам, вы не только не решите проблему, но и создадите парочку новых. Во-первых, проку от добавления масла мало: оно не растворится в воде, а будет плавать жирной пленкой на его поверхности, не соприкасаясь с пастой. Во-вторых, макароны, которые соберут на себя масло при вытаскивании из кастрюли, бесполезно подавать с соусом — он попросту скатится по их поверхности, не придавая блюду никакого вкуса.

Факт № 9. Монетка, сброшенная с высокого здания, не способна убить

Эту выдумку часто связывают с 1930-ми годами и строительством знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг. Местные экскурсоводы до сих пор рассказывают притчу о монетке, которая, падая с такой высоты, наберет скорость около 305 км/ч! Стоит ли говорить о последствиях, спрашивают они, если такая монетка упадет на голову случайному прохожему? Однозначно стоит, ведь подобный миф не учитывает всех законов физики, а именно сопротивления воздуха. Принимая его в расчет (даже в безветренную погоду), можно выяснить, что конечная скорость монеты будет в пределах 50−80 км/ч. Выходит, монетка может оказаться смертоносной, только если вы будете проходить мимо здания в условиях вакуума.

Факт № 10. Бананы не растут на деревьях

Ничего подобного. Ни на пальме, ни на любом другом дереве, ни на кусте, а на... траве. Правда, на очень высокой и действительно порядком напоминающей дерево. Тем не менее банан — это плод растения, имеющего крупные листья, но не древесный ствол, а потому и отнесенного к траве по своему типу. В связи с этим многие спорят, что же такое банан на самом деле — ягода или фрукт.

Факт № 11. Тараканы не переживут что угодно

Убеждение в неуязвимости тараканов так же живуче, как и эти неприятные насекомые. Это правда, что они населяют Землю дольше людей, от них очень тяжело избавиться и они более устойчивы к радиации, чем мы. Однако в условиях ядерного взрыва тараканы безоговорочно станут одними из обреченных на гибель существ.

Узнали что-то новое для себя? Время поделиться с друзьями!