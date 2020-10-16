20+ работников, которые от души напортачили, а им за это еще и денег дали

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Наверное, у каждого из нас есть знакомый, которому нельзя доверить ответственную работу: придется либо все переделывать, либо расхлебывать последствия его упорного труда. Однако даже среди таких горе-специалистов есть деятели, которые косячат оригинальнее остальных.

Мы в AdMe.ru отыскали настоящие бриллианты среди любителей эффектно запороть свою работу. О них — наша подборка.

«Рассказываю сыну о строении Солнечной системы на примере картинки. Все шло по плану, пока ребенок не спросил: „Мама, а на какой планете стоят мальчик и девочка с телескопом?“»

«Купил давеча баллон очистителя монтажной пены, но так и не понял: ацетон все-таки присутствует или нет?»

Веселый день 1 сентября!

«Тетрадь по математике. Прямой угол 45 °. У меня все»

Дорожка для незрячих в Ташкенте. Все для народа

«И зачем я ее купил тогда?»

«Деревянная разделочная доска. Только протирать, загрязнения удалять немедленно, чтобы избежать пятен. Не замачивать, не использовать как разделочную доску».

Кафедральный собор Палермо. Наши дни

Новая велосипедная дорожка

Отличное место, чтобы повесить светильник

«Я один подумал, что это похоже на туалет?»

«RA CHA: ресторан тайской кухни».

«Если сама по себе идея жидкого гематогена не кажется вам странной, то пожалуйста: жидкий гематоген, состоящий только из меда и, по всей видимости, фарша из морского ежа. Пробовать не рискнул»

Да нет, наверное

Нет, ребят, это работает не так

«Я никак не мог определить время по этим часам. Пришлось наклеить полоски фольги на стрелки, чтобы хоть как-то отличать их. Но мне все равно сложно»

Приятный вид

Дыкый лэсной

Докудова-докудова?

«Мой сын панически боится заниматься по этим логопедическим тетрадям, и, честно говоря, я его не виню»

Кажется, эта женщина превратилась в рыбный рулет

«Надеюсь, электрик знает график работы оросителей...»

«Брожу с женой по магазину, взгляд упал на книгу. Красивые рисунки, понятный текст. Хотел купить детям... Но она не для них»