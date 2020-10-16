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20+ работников, которые от души напортачили, а им за это еще и денег дали

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Наверное, у каждого из нас есть знакомый, которому нельзя доверить ответственную работу: придется либо все переделывать, либо расхлебывать последствия его упорного труда. Однако даже среди таких горе-специалистов есть деятели, которые косячат оригинальнее остальных.

Мы в AdMe.ru отыскали настоящие бриллианты среди любителей эффектно запороть свою работу. О них — наша подборка.

«Рассказываю сыну о строении Солнечной системы на примере картинки. Все шло по плану, пока ребенок не спросил: „Мама, а на какой планете стоят мальчик и девочка с телескопом?“»

© lipa1706 / Pikabu

«Купил давеча баллон очистителя монтажной пены, но так и не понял: ацетон все-таки присутствует или нет?»

© PikaDrot / Pikabu

Веселый день 1 сентября!

© MrBadsam / Pikabu

«Тетрадь по математике. Прямой угол 45 °. У меня все»

© Mukvik / Pikabu

Дорожка для незрячих в Ташкенте. Все для народа

© ramium / Pikabu

«И зачем я ее купил тогда?»

© ryanramsey14 / Twitter

«Деревянная разделочная доска. Только протирать, загрязнения удалять немедленно, чтобы избежать пятен. Не замачивать, не использовать как разделочную доску».

Кафедральный собор Палермо. Наши дни

© vplakhot / Pikabu

Новая велосипедная дорожка

© su**idal32potato / Reddit

Отличное место, чтобы повесить светильник

© pantsinsummer / Reddit

«Я один подумал, что это похоже на туалет?»

© davidspicylashes / Reddit

«RA CHA: ресторан тайской кухни».

«Если сама по себе идея жидкого гематогена не кажется вам странной, то пожалуйста: жидкий гематоген, состоящий только из меда и, по всей видимости, фарша из морского ежа. Пробовать не рискнул»

© Kirill76 / Pikabu

Да нет, наверное

© Perevalka / Pikabu

Нет, ребят, это работает не так

© SomeRandomPb / Reddit

«Я никак не мог определить время по этим часам. Пришлось наклеить полоски фольги на стрелки, чтобы хоть как-то отличать их. Но мне все равно сложно»

© TheCaramelMan / Reddit

Приятный вид

© wiktorn71 / Reddit

Дыкый лэсной

© SpiteOni / Pikabu

Докудова-докудова?

© Aleks1473369 / Pikabu

«Мой сын панически боится заниматься по этим логопедическим тетрадям, и, честно говоря, я его не виню»

© ToryFirstOfHisName / Reddit

Кажется, эта женщина превратилась в рыбный рулет

© Cream77 / Reddit

«Надеюсь, электрик знает график работы оросителей...»

© sause246 / Reddit

«Брожу с женой по магазину, взгляд упал на книгу. Красивые рисунки, понятный текст. Хотел купить детям... Но она не для них»

© royko666 / Pikabu

А на вашем пути встречались кадры, которым даже самую простую работу доверить нельзя?

Фото на превью royko666 / Pikabu
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