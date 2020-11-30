20 продуктов, которые не дружат с микроволновкой

Сложно представить более неаппетитное блюдо, чем пицца из микроволновки. Хрустящая корочка превращается в нечто сырое и липкое, а сыр обретает крепость бетона и текстуру резины. Ничего вредного в этой еде нет, но и радости от ее поглощения не будет. Лучше разогреть блюдо на раскаленной сковороде или в духовке при высокой температуре.

Нельзя отправлять пищу в печь в тех контейнерах, в которых она была доставлена. В картонные коробки часто вставляют металлические элементы, которые на первый взгляд незаметны. Зато они могут устроить дома настоящий пожар.

Блюда китайской кухни сохраняют свой вкус и прелесть и в холодном виде. При желании их можно разогреть, но только не в микроволновке. Проблема заключается в самих ингредиентах. Микроволновая печь превращает эту вкусную еду в нечто склизкое, мокрое и малоаппетитное.