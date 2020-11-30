20 продуктов, которые не дружат с микроволновкой
Микроволновка — это замечательный прибор, который позволяет нам сэкономить бесценное время. В ней продукты разогреваются быстрее, чем на плите или в духовке, да и следить за процессом не надо. Просто выбрал режим, выставил время — и можно предвкушать будущую трапезу. Но не все блюда дружат с микроволновкой. Часть из них может испортиться во время приготовления, в других же появляются вредные для здоровья вещества.
Мы в AdMe.ru составили список продуктов, для которых микроволновка — это настоящий враг. А в качестве бонуса предложим список из маленьких кухонных хитростей, где эта бытовая техника незаменима.
Мясо, рыба и птица
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Если приготовленное мясо хранилось неправильно, то уже через 2 часа в нем могут появиться опасные бактерии, такие как сальмонеллы. При неправильном режиме в микроволновой печи эти организмы не погибают.
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Кроме того, некоторые мясные продукты содержат консерванты. Под воздействием электромагнитного излучения они трансформируются в опасные химические соединения, такие как окисленный липопротеин.
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Хрустящая корочка жареного цыпленка в микроволновке превращается во влажную и неприятную пленку, а само мясо прогревается неравномерно.
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Любой, кто хоть раз пробовал разогреть рыбное блюдо в микроволновке, знает, что это незабываемое удовольствие. Во-первых, вся квартира наполняется «фантастическим» запахом. Во-вторых, рыба превращается в нечто несъедобное. Если разогревать того же лосося в микроволновой печи, то еда потеряет всю влагу, станет сухой и твердой.
Некоторые овощи, фрукты и грибы
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В микроволновке брокколи теряет большую часть своих полезных свойств. Лучше всего готовить ее на пару. Так сохранятся вкусовые качества продукта, большинство витаминов и микроэлементов.
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Зелень (например листья свеклы) обладает определенными свойствами и при обработке в микроволновой печи может загореться. В результате вместо аппетитной трапезы на столе окажется подгоревшая еда, да и бытовая техника будет испорчена.
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Электромагнитное излучение провоцирует появление вредных нитрозаминов в шпинате и свекле. Эти вещества могут быть канцерогенными.
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Капсаицин, который содержится в перцах чили и придает им такую жгучую остроту, во время обработки перчиков в печи начинает испаряться. Как только дверца будет открыта, помещения наполнят клубы едкого дыма.
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Свежий виноград и крыжовник в микроволновке превращаются в кусочки плазмы. Живописный, но довольно рискованный эксперимент.
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Приготовленные грибы лучше вообще не разогревать. Это касается любых способов разогрева, в том числе и в микроволновке. Грибы любят не только люди, но и всевозможные микроорганизмы. При комнатной температуре они атакуют блюдо с невероятной скоростью. Испорченные грибы в лучшем случае приведут к расстройству желудка, в худшем — к тяжелому отравлению.
Пицца, китайские блюда и рис
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Сложно представить более неаппетитное блюдо, чем пицца из микроволновки. Хрустящая корочка превращается в нечто сырое и липкое, а сыр обретает крепость бетона и текстуру резины. Ничего вредного в этой еде нет, но и радости от ее поглощения не будет. Лучше разогреть блюдо на раскаленной сковороде или в духовке при высокой температуре.
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Нельзя отправлять пищу в печь в тех контейнерах, в которых она была доставлена. В картонные коробки часто вставляют металлические элементы, которые на первый взгляд незаметны. Зато они могут устроить дома настоящий пожар.
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Блюда китайской кухни сохраняют свой вкус и прелесть и в холодном виде. При желании их можно разогреть, но только не в микроволновке. Проблема заключается в самих ингредиентах. Микроволновая печь превращает эту вкусную еду в нечто склизкое, мокрое и малоаппетитное.
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Рис из микроволновки — это всегда непредсказуемый результат. Если рис долго хранился при комнатной температуре или провел в холоде больше суток, лучше его сразу выкинуть. В рисовых зернах живет бактерия Bacillus cereus, которая может сохраниться в пище и после первого приготовления. Микроволновая печь не создает достаточной температуры для уничтожения этих патогенных организмов, что может привести к серьезному отравлению. Это же относится ко многим продуктам, которые содержат крахмал.
Жидкости, масла и густые супы
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Водянистый суп можно подогреть в СВЧ-печи безо всяких сложностей. Другое дело — густой суп-пюре. Через какое-то время блюдо начнет взрываться фейерверками капель и безнадежно заляпает весь агрегат. Это происходит, потому что жидкость в тарелке нагревается неравномерно. Чтобы избежать подобного эффекта, нужно раз в минуту помешивать варево. И положить в тарелку деревянную ложечку или палочку.
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Микроволновая печь напрочь разрушает вкус кофе. Никаких вредных веществ в напитке не образуется, но наслаждаться им сможет только тот, кто любит горькое и кислое. Если уж хочется домучить кружку любимого холодного напитка, стоит добавить в нее льда.
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Смеси, детское питание или грудное молоко в микроволновке нагреваются неравномерно. Поэтому в жидкости могут появиться горячие пузырьки, которые обожгут язык, рот или горло малыша.
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Простая вода в чашке тоже может преподнести сюрприз. В микроволновой печи температура жидкости поднимается до 100 °C, при этом пузырьки, которые сопровождают кипение, не всегда появляются на поверхности. Если опустить в такую воду пакетик с чаем или ложку, то жидкость моментально закипит, и кружка может взорваться.
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Различные масла, такие как оливковое, виноградное, рапсовое или кунжутное, — это не жидкости, а жиры. Поэтому масло в микроволновой печи просто не нагреется до необходимой температуры.
Бонус: волшебная микроволновка
Изучив весь список продуктов, которые в микроволновке разогревать не следует, не надо срочно избавляться от этой бытовой техники. Микроволновая печь — прибор полезный, и его можно использовать для совершенно неожиданных целей.
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Быстро очищаем чеснок. Для того чтобы не мучиться, снимая кожуру с долек, надо лишь положить чеснок в микроволновку на 15 секунд.
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Готовим свежевыжатый сок. Если положить апельсины или лимоны на 10 секунд в микроволновку, то выжимать сок из них будет значительно проще. Излучение разрушает внутренние мембраны в цитрусовых.
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Обжариваем семечки и орехи. Насыпаем эти продукты в керамическую емкость, подходящую для использования в микроволновке, наливаем капельку масла и ставим в печь. Готовить семечки и орехи надо минут 5, делая перерывы каждые 60 секунд, чтобы перемешать смесь.
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Размягчаем коричневый сахар. Если тростниковый сахар превратился в огромную твердокаменную глыбу, которую невозможно расколоть, надо подержать его в микроволновке 25 секунд, завернув предварительно во влажное бумажное полотенце.
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Растапливаем засахарившийся мед. Если этот деликатес застоялся на полке и больше напоминает масло с крупинками сахара, а не тягучую сладость, надо отправить его в микроволновку. Мед нельзя разогревать в пластиковом контейнере. Каждые 30 секунд продукт необходимо помешивать, пока он не восстановит свою текстуру.
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Очищаем овощи. Иногда кабачки или корнеплоды сложно очистить от твердой кожуры. Чтобы работа пошла быстрее, достаточно оставить овощи на 2–3 минуты в микроволновке, выставив самую малую мощность. После этого кожура будет отделяться значительно проще.
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Режем лук. Чтобы избежать лишних слез, достаточно подержать лук всего лишь 30 секунд в микроволновке. Это разрушит ферменты, отвечающие за выделение едкого газа, который и раздражает глаза.
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Взбиваем молоко в пену. Капучино можно приготовить и без дорогой кофемашины. Для этого молоко нужно налить в стеклянную или керамическую банку с закрывающейся крышкой (наполнив сосуд наполовину) и сильно взболтать. Хватит 30 или 60 секунд, чтобы оно превратилось в пену. Потом сосуд помещается в микроволновку еще на 30 секунд, где пенка поднимается. Остается лишь добавить ее в кофе — и капучино готов.
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Замачиваем бобы или фасоль. Если вы забыли замочить бобовые на ночь, не беда. Засыпьте их в керамическую миску и залейте водой в соотношении 1 к 3 (на стакан фасоли нужно взять 3 стакана воды). Теперь поместите емкость в микроволновку и оставьте на 12–15 минут, пока жидкость не закипит. Дайте бобовым постоять примерно час при комнатной температуре, слейте воду и промойте массу холодной водой.
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Специалисты рекомендуют разогревать любое блюдо только один раз. Чем дольше еда хранится, тем выше риск появления вредных микроорганизмов и бактерий. При правильном приготовлении пища не нанесет никакого вреда здоровью. Но нужно купить кухонный термометр, дабы замерять температуру блюда после тепловой обработки. А также тщательно размешивать еду, чтобы не осталось островков с холодными ингредиентами — именно они могут стать рассадником заразы. Чем чаще вы разогреваете блюда, тем они менее вкусны: овощи превращаются в кашу, а мясо становится резиновым.
А вы бы добавили что-нибудь в первый или второй список, исходя из личного опыта?