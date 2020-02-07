10 изысканных блюд, которые готовятся быстрее, чем работник фастфуда собирает заказ

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Принято считать, что на приготовление блюд ресторанного уровня требуется масса времени, а ингредиенты для них вряд ли можно отыскать на обычной кухне. Но спешим развеять этот миф: некоторые известные во всем мире блюда, которые предлагают самые пафосные и дорогие заведения общественного питания, вполне можно приготовить в домашних условиях без ущерба для кошелька. Более того, кушанья, о которых пойдет речь в этой статье, готовятся очень быстро.

AdMe.ru изучил кухни разных народов, чтобы найти рецепты самых известных, вкусных и быстрых в приготовлении блюд. А конце вас ждет бонус, который позволит почувствовать себя королевской особой.

Качио-э-пепе (Cacio e pepe)

Одно из самых известных итальянских блюд осилит даже начинающий повар, ведь для его приготовления требуется всего 4 ингредиента. Ингредиенты: 1 упаковка спагетти

120 г сыра пекорино романо (при желании можно заменить любым твердым сыром)

черный перец-горошек (обжарьте его на сковороде и раздробите так, как вам нравится)

соль Приготовление: Отварите спагетти до состояния альденте, а пока они варятся, натрите сыр на мелкой терке. В тарелку, в которой будете подавать блюдо, добавьте большое количество черного перца. Когда спагетти будут готовы, откиньте их на дуршлаг, затем положите в тарелку, долив немного воды, в которой они варились. Постепенно добавьте 100 г сыра, постоянно помешивая, чтобы он расплавился. Украсьте оставшимся сыром и подавайте. Время приготовления: 15 минут.

Крок-месье (Croque-monsieur)

Классический вариант французского сэндвича, который, как правило, едят на завтрак, готовится с сыром грюйер и традиционной ветчиной жамбон, однако их можно заменить на более доступные ингредиенты. Ингредиенты (на 4 порции): 1 ст. л. сливочного масла

1,5 ст. л. муки

250 мл горячего молока

0,5 ч. л. соли

1/4 ч. л. черного перца

250 г грюйера или другого твердого сыра, натертого на мелкой терке

8 ломтиков хлеба для сэндвичей

дижонская горчица

4 кусочка ветчины Приготовление: Разогрейте духовку до 200 °C. Растопите на медленном огне масло, добавьте муку и тонкой струйкой влейте молоко, постоянно помешивая. Когда соус загустеет, снимите его с огня и сразу же добавьте 50 г натертого сыра, соль и перец. Положите хлеб в духовку и запекайте 5 минут, переверните и подержите еще 2 минуты. Вытащите его, слегка смажьте с одной стороны горчицей, положите на 4 ломтика по куску ветчины, распределите половину оставшегося сыра и накройте еще одним кусочком хлеба. Выложите на противень, полейте сырным соусом, припорошите сыром и отправьте в духовку еще на 3–5 минут. Время приготовления: 25 минут.

Аранчини (Arancini)

Аранчини переводится с итальянского как «маленький апельсин», поскольку эти шарики похожи на него по форме и цвету. Если у вас вдруг оказался в холодильнике большой запас отварного риса, а гости уже стучатся в дверь, этот рецепт станет палочкой-выручалочкой. Оригинальный вариант подразумевает начинку из фарша, зеленого горошка, сельдерея, моркови и лука, однако можно приготовить простую, но вкусную вариацию итальянского блюда. Ингредиенты: отварной круглый (или какой-либо другой с вязкой консистенцией) рис или заранее приготовленное ризотто

по 1 маленькому шарику моцареллы на каждый аранчини

мука, яйца и панировочные сухари

масло для фритюра Приготовление: Возьмите немного риса и расплющите его на ладони — слой должен получиться таким, чтобы начинка в процессе приготовления не вытекла. Положите в центр шарик моцареллы, закройте со всех сторон рисом и сформируйте шарик. Обваляйте его в муке, затем во взбитом яйце и панировочных сухарях. Жарьте в разогретом масле (шарики должны в нем плавать) до тех пор, пока аранчини не станут золотистыми. Время приготовления: около 20 минут.

Фриттата (Frittata)

Видов фриттаты (или, проще говоря, омлета с начинкой) великое множество: ее можно приготовить с абсолютно любой начинкой, будь то мясо, овощи или морепродукты. Но, несмотря на вариативность ингредиентов, принцип приготовления всегда один, а вы можете взять любые продукты, которые, по вашему мнению, сочетаются с яйцами. Ингредиенты: 8 яиц

125 мл воды

свежие или сухие травы в зависимости от предпочтений (можно использовать готовые «букеты» итальянских или прованских трав)

по 1/8 ч. л. соли и перца

300 г овощей, морепродуктов или любой другой начинки

50 г сыра Приготовление: Разогрейте духовку до 180 °C. Яйца взбейте с водой, солью, перцем и травами. Обжарьте на неглубокой сковороде до готовности начинку будущей фриттаты и залейте яичной смесью. Готовьте в течение 8–10 минут до тех пор, пока снизу яйца не прожарятся, а сверху не останутся чуть жидкими, посыпьте натертым сыром и отправьте в духовку, чтобы он расплавился. Время приготовления: 20 минут.

Гаспачо (Gazpacho)

Знаменитый холодный испанский суп — блюдо настолько же изысканное, насколько и простое. Фактически его не нужно готовить — все сделает за вас кухонный комбайн. Блюдо, конечно же, должно быть холодным, поэтому, если нет времени охлаждать, можете добавить в готовый суп кубики льда. Этот вариант рецепта позволит вам приготовить почти такой же гаспачо, который подавала своим гостям героиня фильма Педро Альмодовара «Женщины на грани нервного срыва». Ингредиенты: 2 крупных помидора

1 болгарский перец

1 большой огурец

1 зубчик чеснока

1 маленькая луковица

1 стакан ледяной воды

1 ст. л. оливкового масла

немного уксуса

небольшой ломтик вчерашнего хлеба

соль Приготовление: Все ингредиенты поместить в блендер и взбить до однородности. Подавать в высоких стаканах. Время приготовления: 5 минут.

Спагетти карбонара (Spaghetti alla carbonara)

Пожалуй, самое популярное и известное в мире итальянское блюдо очень простое в приготовлении. В оригинале используется соленая свиная щековина — гуанчале, однако ее вполне можно заменить беконом (хотя итальянские шеф-повара, конечно же, не рекомендуют). И, главное, в карбонару не добавляют сливки и используют спагетти. Это закон. Ингредиенты: 1 пачка спагетти

150 г бекона (или гуанчале, если сумеете отыскать)

3 желтка и 1 целое яйцо

100 г пармезана или другого твердого сыра (в оригинале кладут пекорино романо)

соль и перец по вкусу Приготовление: Обжарьте бекон на сухой сковороде в течение 10 минут, чтобы он стал хрустящим. В миске взбейте яйца и сыр, приправьте перцем. Отварите спагетти в течение времени, указанного на упаковке, откиньте их на дуршлаг (воду из кастрюли не выливайте), а потом положите в сковороду с обжаренным беконом и перемешайте. Выложите в блюдо, в котором будете подавать, добавьте яичную смесь и быстро перемешайте — спагетти должно «затянуть» кремообразным соусом. Если вам покажется, что блюдо суховато, добавьте воды, в которой варились спагетти. Подавать немедленно. Время приготовления: 20 минут.

Цыпленок сапожника (Chicken scarpariello)

Классическое итало-американское блюдо, несмотря на множество входящих в него ингредиентов, не требует особых кулинарных навыков, а его вкус и аромат таковы, что гости будут абсолютно уверены в том, что его готовил как минимум профессиональный повар. Ингредиенты: 700 г куриной грудки без кожи и костей (можно использовать любые части цыпленка, однако время приготовления увеличится)

1 ч. л. приправы для курицы

2 ст. л. оливкового масла

2 болгарских перца, нарезанных кубиками 1 × 1 см

3 маленьких острых перчика или немного хлопьев красного перца

4 мелко нарезанных зубчика чеснока

100 мл белого сухого вина

100 мл куриного бульона или воды

немного нарубленной петрушки

соль, перец Приготовление: Нарежьте грудку крупными кусками, натрите солью, перцем и приправой. Разогрейте тяжелую сковороду на среднем огне и добавьте оливковое масло. Положите курицу в горячее масло и жарьте в течение 3 минут, не трогая, а затем переверните и готовьте еще 3 минуты. Затем уберите филе со сковороды, положите в нее оба вида перца и чеснок и обжаривайте, постоянно помешивая, 5 минут. Добавьте вино, дайте ему выпариться (на это уйдет около 1 минуты), влейте бульон и доведите его до кипения. Положите в сковороду мясо, добавьте петрушку и готовьте еще 3 минуты. Блюдо готово. Время приготовления: около 20 минут.

Брускетта с помидорами (Bruschetta al pomodoro)

Начинкой для брускетты — поджаренных ломтиков хлеба — может служить что угодно, однако классический вариант готовится именно с томатами. Ингредиенты: 8 кусочков хлеба (в идеале это домашний хлеб, например чиабатта)

1 небольшая красная луковица (по желанию)

4 сливовидных помидора (можно взять любые; главное, чтобы у них была плотная мякоть)

1 зубчик чеснока

немного оливкового масла

листики базилика и сушеный орегано по желанию Приготовление: Помидоры нарезать кубиком, удалив семена, добавить к ним мелко нашинкованный лук, посолить и перемешать. Хлеб обжарить на гриле, в духовке или тостере до хрустящей корочки. Немного натереть ломтики чесноком, сбрызнуть оливковым маслом и выложить нарезанные томаты. Добавить порванные листики базилика и слегка присыпать орегано (можно использовать готовый «букет» итальянских трав). Подавать немедленно, чтобы хлеб не успел размокнуть и стать мягким. Время приготовления: 10 минут.

Паэлья (Paella)

Принято считать, что паэлья — суперсложное блюдо, включающее много ингредиентов. На самом деле рецептов этого испанского кушанья около трех сотен, и некоторые из них весьма просты. Ингредиенты: 1 ст. л. оливкового масла

1 нарезанный стебель лука-порея (можно заменить шалотом или репчатым)

110 г колбасы чоризо (можно заменить любой сыровяленой или сырокопченой колбасой и добавить во время ее обжарки немного паприки)

1 ч. л. куркумы для цвета

300 г длиннозерного риса

1 литр горячего куриного или рыбного бульона (если его нет, можно заменить водой, но вкус станет чуть менее насыщенным)

200 г свежего или размороженного зеленого горошка

400 г замороженных морепродуктов Приготовление: Разогрейте масло в глубокой сковороде, обжарьте лук до мягкости, а затем добавьте чоризо и жарьте все вместе до тех пор, пока из колбасы не вытопится жир. Засыпьте рис и куркуму, влейте бульон, доведите до кипения и варите в течение 15 минут, периодически помешивая. Добавьте горошек, готовьте еще 5 минут, а потом положите туда размороженные морепродукты и доведите их до готовности в течение 1–2 минут. При необходимости посолите и подавайте на стол с дольками лимона. Время приготовления: 30 минут.

Бонус: апельсины в карамели — любимое блюдо Людовика XIV

Это изысканное и очень простое блюдо позволит почувствовать себя «королем-солнцем», ведь именно это лакомство было частым гостем на столе ставшего уже легендой правителя Франции. Ингредиенты: 350 г сахара

200 мл воды

8 небольших апельсинов Приготовление: Снимите с апельсинов всю кожицу так, чтобы обнажить их до мякоти. Высыпьте сахар в кастрюлю, залейте водой и поставьте на плиту. Подождите, пока вода нагреется, медленно помешивайте. Прибавьте огонь (после этого ни в коем случае не мешайте карамель, иначе сахар кристаллизуется), дождитесь закипания, затем убавьте нагрев до среднего и готовьте, пока карамель не станет темно-янтарного цвета. Полейте карамелью апельсины и дайте ей застыть. В оригинале блюдо подавалось со съедобным золотом, однако вполне можно обойтись и без него, поскольку никакого вкуса эта кулинарная «драгоценность» не имеет. Для украшения можно использовать цедру. Время приготовления: 20 минут.