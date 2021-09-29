Гениальный скрипач решил притвориться обычным музыкантом в метро. Реакция людей многое говорит о нашем обществе

Джошуа Белл (Joshua Bell) — одаренный американский скрипач, творчество которого было отмечено Премией Эвери Фишера — престижной наградой, которая вручается музыкантам с 1975 года. За то, чтобы наслаждаться игрой Джошуа с первого ряда, люди готовы платить $ 415. Но оценили бы те же слушатели мастерство музыканта вне стен филармонии?

Мы в AdMe.ru нашли ответ на этот вопрос в социальном эксперименте The Washington Post. Его результаты показывают суть современного мира.

В 2007 году американское издание предложило Джошуа Беллу эксперимент. Журналисты попросили скрипача притвориться уличным музыкантом и сыграть несколько сложных произведений на станции метро. Эксперты думали, что, несмотря на час пик (выступление запланировали на утро, многие люди как раз добирались на работу), возле Джошуа соберется целая толпа почитателей классической музыки. Сам Белл признается, что волновался перед игрой в метро. Он привык выступать в концертных залах, туда приходят люди, которые уже восхищаются его творчеством. Здесь же нужно было играть для мужчин и женщин, которым может не понравиться Бах и Шуберт. Несмотря на сомнения, и журналистам, и самому скрипачу было интересно: смогут ли люди заметить искусство в неожиданном для него месте. Или, напротив, окажется, что восхищаться картинами Ван Гога мы можем только в музее, а увидев одно из его полотен, например, в недорогом кафе, даже бы и не заметили.

Джошуа Белл играет на старинной скрипке, которую сделал сам Страдивари. Для выступления на станции метро музыкант не сделал исключение и взял с собой уникальный инструмент. Тем контрастнее он выглядел на фоне контейнеров для мусора, которые стояли в нескольких шагах от него. В 7:51 утра Джошуа начал играть. Первой композицией стала чакона из Партиты для скрипки № 2 ре минор Иоганна Себастьяна Баха. Именно эту композицию называют вершиной скрипичного репертуара и одной из самых сложных с технической и музыкальной точек зрения пьес. Для того чтобы ее сыграть, Беллу нужно 14 минут. В первые минуты выступления ничего не происходило, десятки людей просто проходили мимо, не замечая великого скрипача. Только на третьей минуте один прохожий повернул голову и посмотрел на Джошуа. После беглого взгляда мужчина продолжил идти по своим делам, но и такая крупица внимания была приятна исполнителю. Еще через полминуты уличному музыканту дали первые деньги. За все выступление только 7 человек забыли о своих делах и остановились, чтобы насладиться талантливой игрой. 43-минутное выступление Белла снимали на скрытую камеру, поэтому можно точно сказать, сколько именно людей не обратили никакого внимания на скрипача, — их было 1070. Заработал Джошуа тоже относительно немного — $ 52 (и то $ 20 бросила единственная узнавшая музыканта прохожая). За такой же концерт в филармонии можно было рассчитывать на тысячи долларов от благодарных ценителей классики.



Как признается сам скрипач, в ходе эксперимента его удивляло безразличие людей, он чувствовал, будто его игнорируют. Позже журналисты из The Washington Post пообщались с некоторыми посетителями метро. Хоть среди них оказался и мужчина, который восхищался услышанной игрой и рассказывал, что и сам мечтал стать скрипачом; были и люди, которые даже не помнили, что в метро был какой-то музыкант.