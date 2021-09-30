Люди рассказали о сериалах, от которых на душе тепло даже в лютую стужу

У всех нас есть сериалы, повторный просмотр которых словно возвращает в родной дом к дорогим сердцу людям. И пользователь твиттера под ником whiskaspack решила вывести из тени эти бриллианты, чтобы у всех была возможность отхватить себе положительных эмоций вдоволь.

Мы в AdMe.ru будем только рады, если хоть один сериал попадет в точку и вам станет чуточку уютнее. Так что читайте скорее и выбирайте работы себе по душе.

Я полюбила этот сериал года 3–4 назад и все еще люблю его. Каждый год осенью я пересматриваю его, и это дает мне какую-то мотивацию, что ли... © goneafr / Twitter

Как я встретил вашу маму (рейтинг IMDb — 8,3)

От каждой серии в моей душе расцветает все, что только может и не может. © mellamosergey / Twitter

Это был мой первый сериал в принципе, до этого я их не смотрела. Залпом все сезоны (тогда только 12 вышло). Персонажи как родные уже. © reddrearun / Twitter

Очень, очень много связано с ними. Создается ощущение комфорта и спокойствия. Я много раз к ним возвращалась. © zlaPechenka / Twitter

Однажды в сказке (рейтинг IMDb — 7,7)

Смотрела на протяжении почти всей средней школы. Ассоциации с летом или больничным, поездками на дачу, посиделками в самодельной халабуде со всякой едой, собакой, которая спит под боком. © SavingVodoo / Twitter

Словами не передать, насколько мне комфортно в окружении этих персонажей, саундтреков и юмора. © ****ereene / Twitter

Люблю этот сериал всем сердцем. Готова плакать от любви к нему. Хочу пересмотреть еще раз, но пока что-то останавливает. © Pozovoe_V / Twitter

Помню, когда досмотрела последнюю серию последнего сезона, еще долго не могла привыкнуть к пустоте в душе... © g2BlNJzn1KhjKvX / Twitter

Теория Большого взрыва (рейтинг IMDb — 8,1)

Я обожала этот сериал, он сильно повлиял на мою личность и мои жизненные приоритеты. Всегда вспоминаю его, когда хочу бросить дело на полпути. © ttwinArmageddon / Twitter

Книжный магазин Блэка (рейтинг IMDb — 8,5)

Последний раз помог не сойти с ума в предпоследний день на работе перед увольнением. © yearzero_ / Twitter

Плакала над каждой серией, нежно люблю каждого персонажа. Даже чувствую, будто бы у меня есть семья. © yumi***umi / Twitter

Именно он в 2018 году открыл мне дорогу в мир сериалов. Я видела много сериалов и получше, но такой любви, как к этому, не чувствовала. А еще в моей жизни тогда было такое хорошее время... © HQe8lMjWaIx9Fji / Twitter

Удивительная миссис Мейзел (рейтинг IMDb — 8,7)

Для меня этот сериал ощущается как возвращение домой после долгого дня. Как теплый плед. Он просто замечательный. © truebrendon / Twitter

Это настолько глубоко внутри тебя, что как будто бы ты уже часть сериала. Когда помнишь его еще из детства. © snowmanmood / Twitter

Как бы плохо ни было, включаешь их — и мир становится лучше. © IreneFoggy / Twitter