Тест: Угадайте фразу из русской сказки в искаженном переводе Google Translate

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Разработчики программы Google Translate, бесспорно, делают большие успехи в области развития машинного перевода. Но раз уж мы живем в то время, когда искусственный интеллект еще не достиг своего расцвета, нельзя упускать возможность от души покуражиться над эпичными переводами, особенно если речь идет не об английском языке.