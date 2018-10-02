Тест: Угадайте фразу из русской сказки в искаженном переводе Google Translate

Разработчики программы Google Translate, бесспорно, делают большие успехи в области развития машинного перевода. Но раз уж мы живем в то время, когда искусственный интеллект еще не достиг своего расцвета, нельзя упускать возможность от души покуражиться над эпичными переводами, особенно если речь идет не об английском языке.

Редакция AdMe.ru немного поигралась, переводя известные фразы из русских сказок на различные иностранные языки, а потом снова на русский. Проверьте, сможет ли ИИ перехитрить вашу интуицию и знание детской литературы.

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5.

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6.

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7.

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У нас есть рекордсмен, угадавший все фразы? Похвастайтесь в комментариях!

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13 Комментарии

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