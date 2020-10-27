20 человек, которые ведут борьбу с ленью, не покидая тапочек

Умение любоваться хаосом, философски смотреть на вещи и активное творческое начало — вот сильные стороны тех, кому совсем не хочется заниматься серьезными делами. Именно такие люди в забрызганной грязью машине видят пространство для творчества, а в отколотой плитке — настоящий сюжет фильма.

AdMe.ru потрудился отыскать фото, на которых лень правит бал. Думаем, они поднимут вам настроение, а может, и разбудят вашу креативность. А в качестве бонуса мы приготовили когтистое предупреждение всем, кто только посмеет столкнуть нас с любимого дивана.

«Мои домашние растения изо всех сил стараются эволюционировать и отрастить себе ноги, чтобы свалить из моей квартиры, потому что я забываю их поливать»

«Мы с женой придумали, как на время отложить ремонт отколовшейся плитки»

Когда сам не хочешь работать, а другим не мешаешь

«8 часов мы с братом просто лежали в креслах-мешках и смотрели YouTube»

«Живу на 2-м этаже 14-этажного дома. Рядом с балконом растут 2 абрикосовых дерева. И вот уже 7 лет подряд я собираю сладкий урожай, не поднимая пятой точки с мягкого стульчика»

«Товарищ скинул сегодня фото с похода на вулкан. И он счастлив, что был там. А у меня на часах 19:50, не сделано ни одного шага. И я счастлив не меньше него»

«Жена сказала мне убрать мусор с нашего стеклянного стола»

«Я заплатил $ 80 за доставку до двери. Но товары на $ 400 остались под деревом в 6 метрах от моего дома»

Теперь у всех, кто не любит мыть посуду, появилась железная отмазка

«Вот как моя жена загружает посуду в посудомоечную машину»

«Позвонил мне сегодня знакомый и попросил яблок с дачи. Я говорю: «Бери, не жалко. Только они побитые, с земли. Нужны целые — приезжай и собирай»

«Он сразу вспомнил про срочные дела и добавил: „Если соберешь с дерева — заберу“. Только фиг ему: яблоки с дерева жена нам на варенье пустит».

«Цвет моего стола с годами изменился, потому что мне было лень покупать коврик для мыши»

«Ехали с подругой в поезде. Смотрим, а окно не закрывается. Проводник только рукой махнул: исправить нельзя. Позвали главного. Тот сказал: „Ладно, сделаем как в прошлый раз“»

«Принес лом, положил его на полку, где лежат матрасы, и куском ткани привязал ручку окна к лому. Но предупредил: если будут буйные пассажиры, лом заберет».

«Продается готовая яичница. Просто глядя на это, уже можно почувствовать себя ленивым»

«При переезде моя жена решила не напрягаться и пометила все коробки одной и той же надписью»

«Разное».

«Вместо того чтобы чистить вентиляционное отверстие, владельцы АЗС в моем районе просто повесили освежитель воздуха»

Кто-то видит немытую машину, кто-то — пространство для творчества

Зачем ремонтировать полку, если и бутылка все удержит?

«Не убирайте бутылку».

Главное — регулярно что-то делать

«И победителем в категории „Не мое это, блин, дело“ становится моя сестра»

Бонус: «Папа решил приучить кошку к физическим нагрузкам и подумал, что прогулка с ним будет хорошим началом. Но вот результаты первого дня»