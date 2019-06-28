20 доказательств того, что маленьких обидеть может каждый

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Домашние питомцы быстро становятся нашими лучшими друзьями, мы запоминаем их привычки и фишки в поведении и стараемся сделать все, чтобы им было хорошо. Но получается это не всегда, и иногда наши любимчики обижаются на то, что мы уходим на работу или улетаем в отпуск, не даем им гулять под дождем или просто говорим «нет».

Но, согласитесь, они остаются милыми, даже когда дуются или расстраиваются, поэтому мы в AdMe.ru делимся с вами самыми трогательными примерами.

«Я накричала на него, и теперь он уже минут 10 сидит вот так»

«Луна не в восторге от нашего нового щенка»

«Не смей трогать мою шерстку!»

«Вчера увидел свою любимую собаку вне салона для стрижки питомцев, где я работаю. Кажется, она в шоке от того, что я не живу на работе 24/7»

«Хозяин, ну возьми меня с собой»

«Он всегда смотрит на меня так, пока мы ждем ветеринара»

Когда просто хочешь капельку внимания

«Собирал вещи перед поездкой в аэропорт. Когда я поднял глаза... увидел это»

А некоторые не дают даже начать собираться

«Когда я говорю ему „нет“»

«Так кот смотрит на меня, когда я иду слишком медленно и ему приходится останавливаться и ждать меня»

«Можно хоть кусочек?»

Я: «На улице полно комаров, мы возвращаемся домой. И не надо смотреть на меня своими грустными щенячьими глазами». Он:

С впечатлительными котами лучше телевизор не смотреть

«Мой щенок всегда ведет себя в дороге вот так, потому что думает, что на машине мы ездим только к ветеринару»

Когда сказал друзьям, что они могут угощаться

«Джек решил, что я завел новую собаку, и расстроился. Хотя я всего лишь подмел полы впервые за 3 дня»

«Он каждый раз делает обиженный вид, когда я надеваю носки, ведь это значит, что я ухожу на работу»

«Прости, дорогой, но опять идет дождь. Все претензии к погоде»

И бонус: все знали, что коты обидчивые, но не настолько

А ваши домашние питомцы часто на вас обижаются?