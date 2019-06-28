20 доказательств того, что маленьких обидеть может каждый
Домашние питомцы быстро становятся нашими лучшими друзьями, мы запоминаем их привычки и фишки в поведении и стараемся сделать все, чтобы им было хорошо. Но получается это не всегда, и иногда наши любимчики обижаются на то, что мы уходим на работу или улетаем в отпуск, не даем им гулять под дождем или просто говорим «нет».
Но, согласитесь, они остаются милыми, даже когда дуются или расстраиваются, поэтому мы в AdMe.ru делимся с вами самыми трогательными примерами.
«Я накричала на него, и теперь он уже минут 10 сидит вот так»
«Луна не в восторге от нашего нового щенка»
«Не смей трогать мою шерстку!»
«Вчера увидел свою любимую собаку вне салона для стрижки питомцев, где я работаю. Кажется, она в шоке от того, что я не живу на работе 24/7»
«Хозяин, ну возьми меня с собой»
«Он всегда смотрит на меня так, пока мы ждем ветеринара»
Когда просто хочешь капельку внимания
«Собирал вещи перед поездкой в аэропорт. Когда я поднял глаза... увидел это»
А некоторые не дают даже начать собираться
«Когда я говорю ему „нет“»
«Так кот смотрит на меня, когда я иду слишком медленно и ему приходится останавливаться и ждать меня»
«Можно хоть кусочек?»
Я: «На улице полно комаров, мы возвращаемся домой. И не надо смотреть на меня своими грустными щенячьими глазами».
Он:
С впечатлительными котами лучше телевизор не смотреть
«Мой щенок всегда ведет себя в дороге вот так, потому что думает, что на машине мы ездим только к ветеринару»
Когда сказал друзьям, что они могут угощаться
«Джек решил, что я завел новую собаку, и расстроился. Хотя я всего лишь подмел полы впервые за 3 дня»
«Он каждый раз делает обиженный вид, когда я надеваю носки, ведь это значит, что я ухожу на работу»
«Прости, дорогой, но опять идет дождь. Все претензии к погоде»
И бонус: все знали, что коты обидчивые, но не настолько
А ваши домашние питомцы часто на вас обижаются?
Фото на превью hanae0626 / Twitter