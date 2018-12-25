14 комиксов о том, что коты — самые противоречивые создания на планете

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Все владельцы кошек знают: их настроение и желания меняются, как погода в Лондоне. Только сейчас они хотели одного, а через секунду могут потребовать совсем другого. Подобных ситуаций так много, что мы собрали целый комикс о необузданной натуре кошек.

Мы в AdMe.ru обожаем котиков и в этих иллюстрациях изобразили всю их противоречивость с искренней любовью к братьям нашим меньшим. Без юмора, конечно, не обошлось.

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А что вытворяет ваш питомец, от чего у вас порой голова идет кругом?

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

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