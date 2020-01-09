Мамы из разных стран мира рассказали, чем у них принято кормить детей
Многим родителям важно научить ребенка не только взаимодействию с окружающим миром, но и культуре питания. Ведь мама и папа несут ответственность за здоровье своих детей и должны привить им понимание того, какая еда качественная, а какая — не очень. Но оказывается, что далеко не во всем мире люди заботятся о том, чтобы дать детям лучшее. Возможно, потому что для каждого человека лучшее — это что-то очень разное, а иногда даже прямо противоположное.
Мы в AdMe.ru призадумались над этим философским вопросом и решили спросить у мам, живущих в разных уголках мира, какая еда в их стране считается подходящей для детей.
Турция
- При изобилии овощей и фруктов детей на детских площадках часто кормят солеными палочками, чипсами и т. п. С грудного возраста детей нередко поят колой. С года начинают давать снеки. Бывает, газировку даже в бутылочки годовалым детям наливают.
- В Турции любая еда, накрытая на стол дома, считается полезной. Дети с раннего детства едят острую пищу. В школе или в саду обычный перекус — пакетированный сок, молоко и кекс или булка. Любой прием пищи обычно заканчивается сладким.
- В каждый прием пищи все члены семьи, в том числе и дети, едят много хлеба (воздушные турецкие батоны). Одна семья берет 4 и больше батонов на один прием пищи. Еще едят много перца, зелени, фасоль, булгур, рис и макароны. С любой едой обязательно пьют айран. Везде много выпечки.
Израиль
- Посреди недели дети часто едят полуфабрикаты и пиццу, как и вся семья. В школе или в детском саду ребенку в основном дают бутерброды — по пятницам с шоколадом, но обычно с белыми сырами или хумусом. Помимо этого, много овощей и фруктов.
- В муниципальных садах с утра дают яичницу и салат из помидоров и огурцов, на перекус — хлеб с хумусом или тунцом, реже — с шоколадной пастой.
- В детских учреждениях не так давно запретили полуфабрикаты и дают горячие обеды. В госсадах кормят сэндвичами с тунцом, мягким творогом, но делают и омлеты, а зимой няня в саду сына варила супы. В школу дети носят питу с хумусом, овощи, шницели, некоторые приносят суши. В последнее время родители стали давать детям с собой разную еду. Школы призывают давать овощи и фрукты, нельзя приносить сладости и сладкие напитки, только воду. Тут очень следят за тем, чтобы дети пили много воды.
Польша
- В детском саду завтрак — традиционно бутерброды с паштетом или творожной массой. Правда, наверняка еще дадут фрукты. В обед, скорее всего, будет суп и второе, а на полдник снова можно подкрепиться бутербродами. Дома обычная еда — супы, каши, мясо во всех видах.
Италия
- Дети едят пасту из разных злаков с овощами и бобовыми, ризотто, супчики. Еще фокаччу, пиццу, фрукты, яйца. Прием пищи тут — это каждый раз маленькое событие. Дети любят говорить о еде и ходить в кафе.
- В ресторане на празднике могут дать картошку фри и сосиски, это считается детской едой. Супов в Италии почти не едят, бывает бульон с тортеллини или минестроне, но только зимой и не часто, каши вообще редко тут встречаются, разве что рис и полента. Итальянцам важно, чтоб ребенок ел пасту, мясо, рыбу и молочные продукты.
- Популярна паста с фасолью или нутом: ее готовят по всей Италии и называют блюдом с белком для бедных. И конечно же, фишка региона Абруццо — это арростичини, шашлычки из баранины.
Великобритания
- Тут дома кормят сэндвичами и с собой дают сэндвичи. Никто особо не думает о том, какие продукты сочетаются друг с другом, а какие нет: в саду запросто могут дать мандарины, ананасы и другие фрукты с молоком.
- В школу детям дают йогурт, бутерброд и обязательно какой-то десерт (желе, кексы, обычно все магазинное). Никаких супов и яиц. В школах — молоко с фруктами, в обед может быть пицца, макароны с сыром, запеченная картошка.
- Детей обычно кормят сладкими печеньками и тортиками, на завтрак дают сладкие кукурузные хлопья из коробки, в порядке вещей покормить ребенка чипсами (хорошо, если они будут детские, там меньше соли, а часто обычные дают). Сосиски в тесте, бутерброды, сладкие напитки. Есть садики, где просят родителей давать детям с собой здоровую еду или готовят горячие обеды детям: пасту с болоньезе, запеченную курицу и овощи, курицу с карри и рисом и т. д. Из супов едят только супы-пюре, но в школе такое не дают.
Германия
- На завтрак и ужин дают в основном бутерброды. Суп считается блюдом для заболевших — это то, что едят, когда плохо.
- Немцы вообще практически не готовят: хлеб на завтрак и ужин, обед в саду, школе или на работе. По сути обед — единственный прием теплой пищи за день.
- Все дети любят претцель: заменяет им любой перекус.
- В Германии важнее сытный обед, а на ужин часто едят бутерброды. В садах дают на обед простую еду: вареные овощи, рис, чечевицу, пшеничную муку заменяют на спельту. Еще здесь любят давать детям на перекус сырые порезанные овощи, например морковь, огурцы, паприку, помидоры черри. Каши скорее дают самым маленьким, хотя овсянку на завтрак тоже многие едят.
Латвия
- Сейчас очень модно правильное питание и здоровый образ жизни. В садике у детей утром всегда каша, на обед суп и второе. На полдник разное: могут сосиску дать или булку, творог, омлет. Очень следят за нормами потребления сахара и соли — кладут их по минимуму.
Малайзия
- Достаточно рано дети начинают есть острое, все едят много риса. Люди вообще не понимают, как можно жить, не имея дома рисоварку. Как основное блюдо едят супы: обычно они с лапшой, овощами, тофу и рыбой/креветками/мясом. Воду пьют так, будто от этого зависит вообще все в жизни: все проблемы оттого, что «мало пили воды».
Болгария
- В Болгарии по утрам деткам дают местную выпечку — банницу, или баничку, как нежно называют ее болгары. Это слоеное тесто, в которое завернута брынза. Также традиционный завтрак — кисело мляко: похоже на йогурт, но более кислое, с бифидопалочкой, которая может существовать только в этой местности. К кисело мляко дают белую дрожжевую булку.
- На обед часто дают кюфтенца — маленькие котлетки со специями. Из мяса тут едят курицу и свинину, говядина — редкость. Макароны, рис и, конечно, картошка во всех видах. Есть детская кухня: там делают сладкие молочные десерты с крахмалом. Школьники постоянно едят булочки, сосиски, пиццу и чипсы.
Аргентина
- Детей тут не очень здорово кормят: почти никто не завтракает, от силы могут поесть тосты, печенье с вареньем или белым сыром типа густой сметаны, на обед дают какой-нибудь сэндвич с отбивной. Основная еда в Аргентине — это ужин, когда вся семья собирается вместе. За столом может быть паста, пицца, пирожки, почти всегда что-то с мясом. Многие дети пьют кока-колу и другую сладкую газировку. Про каши в Аргентине, кажется, и не знают. Суп готовят только для больных или иногда зимой.
Индия
- В рамках тотального вегетарианства детей кормят всем: печеньки-шоколадки без проблем, рис и бобовые с рождения, жареные овощи и любая еда плюс масса специй.
- Кокосы и кокосовая вода в виде любого перекуса — это очень полезно, особенно в условиях климата и специфики страны. Тут деток кормят рисом разных видов и сортов. Десерты — из риса и рисовых хлопьев.
Финляндия
- Завтрак в садике и дома обычно одинаковый: каша, хлопья, бутерброд, сок или молоко. На ланч в саду часто дают суп, на полдник — йогурт или кисель плюс бутерброд или булка. Финны много запекают, едят много бананов, ягод, хлеба, салата. Иногда дают сосиски, не чаще раза в 10 дней (рекомендации медсестры), но сосиски здесь — 93 % мяса. Пицца, тако, картошка фри — редкость. Сладкий день только раз в неделю, и из сладостей любят лакрицу.
- В семьях часто охотятся и рыбачат, так что дичь, лосятина и рыба на столе встречаются часто. К каждому празднику полагается определенная еда. На Рождество — пюре из запеченной репы, морковь с рисом, батат. Обязательно должен быть свиной окорок, салат типа винегрета. А вот лесные грибы едят редко — боятся.
Черногория
Узбекистан
- В среднестатистических семьях ребенку дают курдючный жир с пеленок вместо соски. Мясо — баранина с момента приучения ребенка к столу (4 месяца). По большей части, когда у ребенка появляются зубы, кормят тем же, что едят и сами, просто в меньших количествах. Дети едят плов на курдюке с бараниной, манты, ханум, хасып, лепешки с каймаком на завтрак, чай с новаатом (жженный сахар) — тоже примерно с 4-6 месяцев. Основное мясо населения — баранина, а масло для готовки — все тот же курдючный растопленный жир.
- Засахаренные сладости, много выпечки — это норма для узбекских детей. Сладости — это мучное, залитое мёдом, белки, взбитые с сахаром, проросшая пшеница, сваренная в большом количестве сахара. Правильного питания как такового нет, многие люди страдают болезнями ЖКТ и печени.
Азербайджан
- Один из показателей заботы о ребенке — чтобы он был плотно и сытно накормлен. Ради этого будут устраивать танцы с бубном в одной руке и гаджетами — в другой. Традиционно здесь очень много жирной еды. Мясо — шашлык, люля-кебаб, много овощей. На завтрак, как правило, детям дают сыры, сладости, горячий хлеб со сливочным маслом.
- В последнее время очень много фастфуда, везде дети жуют гамбургеры, картошку фри и запивают все это колой. Вообще тут культ сладких газированных напитков. Ни одно мероприятие без них не обходится, а детское тем более. Очень много детей с лишним весом. Но бабушки и мамы все равно постоянно стараются впихнуть в ребенка еще и еще. Считается, что полный ребенок здоровый и сильный.
- В государственных школах нет столовых, есть просто прилавки, где продают сухарики, чипсы, сладости. Некоторые родители дают детям деньги, и те покупают еду в школе, кому-то заворачивают еду с собой. Но, как правило, это не полезный перекус, а что-то печеное, иногда котлета, курица или колбаса.
Япония
- Японцы считают, что для перекусов детям подходят онигири (рисовые колобки с начинкой, завернутые в лист нори), рис с натто (ферментированные бобы, которые иностранцам кажутся чем-то ужасным, но они очень полезны и питательны).
- На завтрак могут быть как бутерброды, яйца, так и более традиционные рис, рыба, салат, мисо-суп. В школах и садах тоже стараются, чтобы был полноценный рацион: овощи, рыба и мясо. Стараются приучать детей и к нелюбимым продуктам. Регулярно поят молоком. Ужин зависит от того, что предпочитает семья: обычно это много овощей, немного мяса или кусочек рыбы, мисо-суп.
Канада
- В Канаде дети ходят в школу с 4 лет. Это тот же сад, но расположенный при школе. Там ввели программу здорового перекуса: утром детям дают яблоки, йогурты, цельнозерновые снеки, овощи. Но по факту почти все остается нетронутым: дети это не едят.
- Самый распространенный и любимый завтрак у канадских детей — бутерброд с джемом и арахисовым маслом или кукурузные хлопья с молоком.
- В Канаде настолько многонациональное общество, что по факту именно канадской еды среди детей, в общем-то, нет. В одном классе могут учиться корейцы, арабы, индусы, китайцы, русские, канадцы. Каждый ест то, что принято есть у него дома: кто-то — шаверму с мясом и овощами, кто-то — корейские суши, кто-то — питу с хумусом и овощами, а кто-то — бутерброд с колбасой. И все делятся друг с другом и пробуют, хоть это и запрещено школьными правилами.
Египет
- Обычно дети вместе с первым прикормом получают еду с общего стола. Местная кухня часто жирная, жареная. Дети очень рано начинают есть чипсы и пить пепси. Им еще может не быть и года, а гости приносят с собой кулек такого рода гостинцев для малыша. Школьный ланч-бокс тоже часто состоит из вредных снеков или сэндвичей. Некоторые семьи стараются покупать детям здоровую пищу, но на пляже из 10 египетских детей 7 точно будут жевать чипсы, запивая фантой.
Тайвань
- По поводу завтрака особо не заморачиваются: обычно это стакан молока (коровьего или соевого) и то, что любит ребенок: булочка, тост с джемом, омлет. На обед и ужин обязательно должны быть 4 составляющих: белковая пища — мясо и тофу, блюда из яиц, очень много рыбы и морепродуктов; овощи — их должно быть несколько видов, в том числе зелень. Часто готовят еду из водорослей типа морской капусты. Третья часть — углеводы: обычно это рис или лапша. И четвертая — бульон с кусочками мяса и кореньями. На обеде в детском саду все это есть. На полдник — фрукты.
- Родители стараются научить детей есть больше овощей с самого детства. Очень ограничивают в сладком, стараясь изначально не приучать к нему.
Боливия
- В Боливии и дети, и взрослые очень любят супы, часто ими и завтракают. Еще с утра может быть фруктовый салат (тут очень много фруктов), бутерброды или жареные пирожки. На обед должен быть суп и второе. Вообще в блюдах почти всегда есть мясо, но было бы неверно назвать еду разнообразной. На ужин часто едят какую-нибудь разновидность жареной курицы. Из напитков очень популярны самодельные лимонады из фруктов.
Чили
- В этой стране круглый год полно фруктов и овощей, но при этом здоровым питанием особо никто не заморачивается: картошка фри, много жареного мяса в меню и у взрослых, и у детей. Салаты мало кто любит. Но самый большой шок — это количество сладких газированных напитков. На улице можно увидеть ребенка в коляске, который пьет колу или фанту. Обычную воду никто не жалует, только кофе или напитки. Просьбе принести простую воду все удивляются: как? Может, колу?
Питание в какой стране вам импонирует больше всего, а чье кажется не очень подходящим для детей?