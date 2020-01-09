Мамы из разных стран мира рассказали, чем у них принято кормить детей

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Многим родителям важно научить ребенка не только взаимодействию с окружающим миром, но и культуре питания. Ведь мама и папа несут ответственность за здоровье своих детей и должны привить им понимание того, какая еда качественная, а какая — не очень. Но оказывается, что далеко не во всем мире люди заботятся о том, чтобы дать детям лучшее. Возможно, потому что для каждого человека лучшее — это что-то очень разное, а иногда даже прямо противоположное.