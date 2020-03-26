«Идеальная мама не реальна. Реальная мама не идеальна»: женщина рассказывает об изнанке первых лет жизни с ребенком

Я абсолютно искренне заявляю, что плохо подготовилась к материнству. Все эти идеальные мамаситы засорили мой мозг. Я была уверена, что буду мамой-супергероем, этакой помесью развивашек, доброты, воспитания и наслаждения декретом. Ну а потом появился сын, выбив из моей башки всю дурь, которая там поселилась. Беременность и материнство — это ни разу не легко. А порой невыносимо. Или депрессивно. И иногда так хочется сбежать, желательно на другую планету. Но вся фишка в том, что стоит сыну улыбнуться, и я уже плавлюсь, как мороженое на солнце, от нахлынувшего ощущения тепла внутри. А уж когда он задорно смеется — тогда вообще тушите свет. В этом весь парадокс.

Спрашиваю знакомую маму: «А вы хоть поесть успели сегодня?» — «Нет, я только вечерами ем. И то, если муж сможет посидеть с детьми. Он так устает на работе, приходит и лежит на диване, даже не шевелясь». Устал. Человек, который утром позавтракал, принял душ, спокойно вышел один из дома и доехал до работы, который сходил на обед и смог спокойно выпить неостывший кофе. Дорогие отцы, которые считают декрет отпуском, вы офигели? Представьте, что вы приходите на работу и вам дают в руки что-то 10-килограммовое. В туалет — с ним, поесть — тоже. Когда вы пытаетесь поработать, в любую минуту вас могут оторвать от дела, и вы немедленно должны оторваться. И все это сопровождается периодичным гневным ором начальника прямо вам в ухо. А если начальников два и каждый требует сейчас же выполнить именно его требование? Примерно так выглядит материнство. Только твои начальники — это самые дорогие тебе люди, которых нельзя послать, нельзя проигнорировать, и приказы нужно исполнять немедленно. Так вот, дорогие папы. Если бы когда-то вам пришлось работать так 24/7, то вы бы вечерами неистово требовали времени на себя. Вы бы уставали и считали, что имеете право на заслуженный отдых. А уж с температурой 37,2 точно уехали бы на скорой. Чтобы хоть немного отдохнуть.