«Идеальная мама не реальна. Реальная мама не идеальна»: женщина рассказывает об изнанке первых лет жизни с ребенком
Блогер mama.inkognito уже больше года ведет страничку в инстаграме, которая поддерживает молодых мам. Эта девушка отказалась от красивых картинок, не публикует своих личных снимков и не стремится быть лучше всех. Даже наоборот: посты mama.inkognito рассказывают о проблемах и тревогах многих женщин.
Мы в AdMe.ru следим за этой страницей, потому что уверены: идеальные мамы — это миф.
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Я абсолютно искренне заявляю, что плохо подготовилась к материнству. Все эти идеальные мамаситы засорили мой мозг. Я была уверена, что буду мамой-супергероем, этакой помесью развивашек, доброты, воспитания и наслаждения декретом. Ну а потом появился сын, выбив из моей башки всю дурь, которая там поселилась. Беременность и материнство — это ни разу не легко. А порой невыносимо. Или депрессивно. И иногда так хочется сбежать, желательно на другую планету. Но вся фишка в том, что стоит сыну улыбнуться, и я уже плавлюсь, как мороженое на солнце, от нахлынувшего ощущения тепла внутри. А уж когда он задорно смеется — тогда вообще тушите свет. В этом весь парадокс.
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Спрашиваю знакомую маму: «А вы хоть поесть успели сегодня?» — «Нет, я только вечерами ем. И то, если муж сможет посидеть с детьми. Он так устает на работе, приходит и лежит на диване, даже не шевелясь». Устал. Человек, который утром позавтракал, принял душ, спокойно вышел один из дома и доехал до работы, который сходил на обед и смог спокойно выпить неостывший кофе. Дорогие отцы, которые считают декрет отпуском, вы офигели? Представьте, что вы приходите на работу и вам дают в руки что-то 10-килограммовое. В туалет — с ним, поесть — тоже. Когда вы пытаетесь поработать, в любую минуту вас могут оторвать от дела, и вы немедленно должны оторваться. И все это сопровождается периодичным гневным ором начальника прямо вам в ухо. А если начальников два и каждый требует сейчас же выполнить именно его требование? Примерно так выглядит материнство. Только твои начальники — это самые дорогие тебе люди, которых нельзя послать, нельзя проигнорировать, и приказы нужно исполнять немедленно. Так вот, дорогие папы. Если бы когда-то вам пришлось работать так 24/7, то вы бы вечерами неистово требовали времени на себя. Вы бы уставали и считали, что имеете право на заслуженный отдых. А уж с температурой 37,2 точно уехали бы на скорой. Чтобы хоть немного отдохнуть.
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Мамы, у которых дети сами играют по часу, вы существуете? Ведьмы? Как вам это удается? Моему сыну хватает ровно 5 минут, чтобы провести рейд по игрушкам после утреннего пробуждения или прогулки. Разматывать туалетную бумагу, тянуть шторы, лезть в унитаз или в помойку. Залезать под стол, вставать, ударяться и кричать. Когда мы идем в магазин, он пытается скинуть все с витрины, сопровождая это недовольным воплем. Если мать запретила. А потом наступает вечер. Приходит папа. И мой сын превращается в идеального малыша. Как на тех самых глянцевых картинках. Ну чего ты придумываешь? Спокойный же ребенок.
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Хорошие мамы наслаждаются моментом и кричат: «Время, остановись!» А я дефектная. В очередной раз пытаясь собрать на улицу вертящегося шилопопа, целую его и думаю: «Ну когда же ты еще немножечко подрастешь, сынок?» Нет, время совсем не быстро летит. В декрете оно замедляется и ползет в режиме слоумоушен. Когда я играю с Димкой и бегаю за ним по всей квартире целый час, удивительным образом оказывается, что прошло всего 5 минут. А форумы продолжают пестрить фразами о том, как быстро бежит время. Только наступило утро, а уже вечер. Только исполнился год, а уже 3. И как же скучно, когда ребенок спит днем. Приходится буквально отсчитывать минуты до его пробуждения. Отвалите.
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10 вещей, о которых я не знала в бездетной жизни:
— Сон — это не «Эй, мы треть жизни во сне проводим!» Сон — это возможность подзарядить свою севшую батарейку. А полноценный сон — это роскошь.
— Терпение — лучшее человеческое качество. Как жаль, что я им не обладаю.
— Сходить одной в магазин — это как побывать на курорте. Relax, take it easy!
— Строить планы — это, конечно, хорошо. Но лучше заранее думать, что в любой момент все может с треском провалиться. Чтобы сильно не расстраиваться.
— Тишина — это великолепно. Просто вдумайтесь, насколько!
— Режим многозадачности на работе не сравнится с режимом многозадачности мамы. На работе ты можешь взять паузу. А став мамой, ты можешь ни разу за день даже не присесть.
— Разгон от «Как я тебя люблю!» до «Ты прекратишь ныть или нет?» занимает ровно один шаг. Или одну секунду.
— Теорию материнства редко можно применить на практике. А обо всех этих «ребенок должен» лучше и вовсе забыть.
— Роди ребенка, и ты познакомишься со своим мужем, родственниками и друзьями заново.
— Идеальная мама не реальна. Реальная мама не идеальна.
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Помощь маме — это не игрушки, которые любезно приносят родственники и друзья со словами: «Ваши все уже надоели, вот вам новенькие». День сурка надоел. Укладывания спать. Бесконечные переживания. Вот это надоело. И мелкие детали от игрушек, на которые ненароком наступаешь в ночи до боли в ноге. Помощь маме — это дать выспаться. Поиграть с ребенком. Отпустить маму пойти прогуляться. И не звонить ей через 10 минут с вопросом: «А где памперсы?» Отпустить на маникюр или в магазин. Помощь маме — это не «Все так жили!» или «Терпи, потом станет легче». Помощь — это «Я понимаю тебя, дорогая. Ты справишься, поверь мне». Между мнимой заботой и реальной лежит огромная пропасть. И пробовать объяснить эту разницу тем, кто не понимает, — все равно что в эту пропасть падать. Неблагодарная ты, мать. Мы тебе помочь хотели, а ты вечно недовольна.
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Назовите своих любимых сказочных персонажей:
— Русалочка;
— Микки Маус;
— Дональд Дак;
— Дети, которые спят всю ночь;
— Мамы, которые не орут.
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Бездетная подруга как-то спросила меня: «Какие чувства ты испытывала первое время после рождения ребенка?» А я честно ответила: «Представь, что ты тонешь, а вокруг тебя стоят 10 человек. И вместо того чтобы кинуть тебе спасательный круг, они спрашивают: „А ты как хотела?“».
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Однажды мне очень захотелось вишневого морса. Я готовила его с душой. Аккуратно вытащила косточки из ягод. Бережно промыла их. Залила водичкой. И сварила этот поистине божественный напиток. Ну а потом решила его процедить. Поставила дуршлаг в раковину и вылила так, будто это макароны, а не морс. Сей прекрасный напиток исчез в сливной трубе. И вот вчера я сделала тысячу декретных дел. Убралась, приготовила, разобрала игрушки, уложила вовремя спать ребенка. А оказалось, что все мои дела, как тот злосчастный морс, утекли через дуршлаг. Еда съедена, дома опять бардак, а сын ноет так, будто у него сдают нервы от недосыпа. Знаете, в чем «преимущество» жизни в декрете? Ты что-то вечно делаешь-делаешь-делаешь, крутишься, как белка в колесе. Но никто этого не видит. И со стороны кажется, что ничего ты не делаешь. Несправедливость 80-го уровня.
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Даже у всего самого замечательного и счастливого в этой жизни есть обратная сторона. В прекрасных отношениях с мужем наверняка присутствуют носки, брошенные в уголке. На хорошей работе с удобным графиком, интересными задачами и высокой зарплатой есть противный начальник. А лучшая подруга детства, с которой ты съела пуд соли, иногда несет какой-то несусветный бред. У материнства тоже 2 стороны. И говорить о трудностях совсем не значит «все это мне не нужно» или «зачем я вообще родила». Ничего совершенного в мире нет. А идеальное материнство бывает только на экране телефона. «Ты не поверишь, я стала счастливой мамой. Просто сидела и полчаса смотрела на свою спящую дочку». Я верю. Это же любовь. Иногда мне кажется, что у меня самый зацелованный сын. А когда он весело смеется, внутри все замирает от счастья. Я люблю его невероятно сильно. И в этом мире не найдется слов, чтобы описать то, что я чувствую внутри. Пойду, пожалуй, поменяю памперс под невыносимый крик Димки. В сотый раз воскликну: «Ну ты можешь не вертеться?!» Вытащу из его руки клок моих выдернутых волос, вздохну и закачу глаза. Вымою за мужем тарелку, которую он опять забыл помыть за собой. А потом обниму их крепко. И скажу, как сильно люблю.
Родители, которые читают AdMe.ru, что было самым трудным для вас в первые годы жизни вашего ребенка?