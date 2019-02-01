Что произойдет с вашим телом, если перестать есть хлеб

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Могли ли наши бабушки предположить, что поговорка «Хлеб всему голова» будет жестоко оспорена? В последнее время в моде безуглеводные диеты, а отказ от мучного расценивается как важный шаг навстречу здоровому образу жизни. Тысячи блогеров регулярно делятся историями о том, что поменялось в их жизни с тех пор, как они отказались от изделий из муки. Их результаты поражают: улучшается кожа, уменьшается вес, они наполнены энергией. Но все ли тут правда?

AdMe.ru решил разобраться в ситуации и готов поделиться собственной подборкой фактов на тему «А весь ли хлеб одинаково полезен?» А вы делайте выводы.

Белый vs. Черный

К цельнозерновому хлебу, а также произведенному из ржаной, овсяной муки или отрубей вопросов нет. Такой продукт однозначно полезен для организма. Не зря человек может достаточно долго прожить, употребляя в пищу лишь один черный хлеб и воду. Но вот белый — совершенно другая история. В ХХ веке муку стали производить промышленным способом и ее качество существенно снизилось. Поэтому настоятельно рекомендуем отказаться от белого хлеба, испеченного из муки высшего сорта. Объясним почему.

Причина № 1: Бесполезный продукт

Изначально пшеничное зерно богато витаминами. Но все полезные вещества в процессе обработки зерна и превращения его в муку просто исчезают. Белая мука высшего сорта сохраняет в себе всего лишь около 30 % полезных веществ, которые спустя 2 недели перестают быть активными. А каков срок годности муки? 12 месяцев. Из нее и делают всеми любимый хлеб, который фактически изготовлен из бесполезного белого порошка, именуемого мукой высшего сорта.

Причина № 2: Отсутствие вкуса

Признайте, белый хлеб не имеет вкуса. Но именно тем он и прекрасен для многих. Он не мешает оценить вкусовые качества продуктов, которые вы будете с ним употреблять: мяса, супа, сыра. Но и не улучшает, как это могли бы сделать цельнозерновые мучные изделия.

Причина № 3: Токсичность

В современном мире пшеница выращивается в огромных масштабах. Чтобы получить больше и быстрее, ее посыпают пестицидами, а чтобы избавиться от грызунов и грибков — ее обрабатывают разными химическими составами. Но главное ждет дальше. Чтобы мука была белой, производители используют для ее отбеливания такие же вещества, как и для стирки: это перекись бензоила, пиросульфаты натрия и кальция, диоксид хлора. Всегда следует уточнять, из какой муки сделан хлеб: рафинированной или органической. Рафинированная проходит весь путь, описанный выше.

Причина № 4: Высыпания на коже

Мы то, что мы едим. И если человек употребляет любые мучные изделия в пищу, то это непременно отразится на его коже. Высыпания на коже чаще всего следствие реакции на глютен (пшеничная клейковина), который содержится в хлебе. Глютен практически не выводится из организма и оседает на стенках кишечника, повреждая его ворсинки. Со временем нарушается функция всасывания этими ворсинками полезных веществ. Поэтому, прежде чем опять идти к косметологу, пересмотрите свой рацион.

Причина № 5: Проблемы с пищеварением

«Виноват» тут опять же глютен: он нарушает целостность клеток в кишечнике, и поэтому человек получает целый ряд проблем с пищеварительной системой. В цельнозерновом хлебе содержится очень важный элемент для организма человека — клетчатка. А в изделиях из муки высшего сорта ее практически нет. Всего 5–6 кусочков цельнозернового хлеба в день обеспечивают вас дневной нормой клетчатки. Если захотите получить эту норму из овощей и фруктов, то придется съесть 14 яблок, или 21 морковку, или 25 помидоров, или 2,3 кг огурцов.

Причина № 6: Преждевременное старение

Как вы уже поняли, весь состав хлеба буквально кричит о том, что это пищевая пустышка — продукт, лишенный питательных веществ. Получая такую пищу, в которой нет необходимых витаминов, наш организм не может поддерживать свежесть и молодость. Так что любители мучного обычно выглядят старше своих лет.

Причина № 7: Зависимость

На хлеб можно легко «подсесть» как на наркотик. Мука дает ошеломляющий по скорости выброс сахара в кровь и, как результат, запуск гормона инсулина. Вы съели всего один кусочек мучного, и уровень сахара у вас стремительно поднялся вверх, но потом так же стремительно упал вниз — и вот вы уже чувствуете себя вяло и снова хотите есть быстрые углеводы, чтобы ощутить прилив бодрости. Такие резкие скачки уровня сахара в крови могут привести даже к диабету.

Причина № 8: Лишний вес и ожирение

И эта причина может для многих стать основной при отказе от мучного. Более 70 % людей, которые резко исключают хлеб из своего рациона, теряют в весе в течение первых 2 недель. В 100 г муки высшего сорта содержится всего 0,6 г клетчатки, а все остальное его содержимое заметно оседает на ваших бедрах, боках и животе в виде жировых складок. У хлеба гликемический индекс выше даже, чем у шоколадных батончиков. А крахмал, содержащийся в хлебобулочных изделиях, быстро расщепляется в пищеварительном тракте и попадает в ток крови в виде глюкозы. Это значит, вы совсем скоро снова испытаете чувство голода.

Будьте осторожны и всегда изучайте состав продукта, который покупаете