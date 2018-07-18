Как защититься от комаров без вреда для здоровья и что делать, если они все же покусали

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Летний сезон ассоциируется не только с теплом и долгожданным отпуском, но и с изнуряющей борьбой с комарами. Надоедливые насекомые не так безобидны: их укусы могут вызвать аллергические реакции и даже опасные болезни. При этом агрессивные репелленты негативно влияют на здоровье и могут привести к бессоннице, перепадам настроения и нарушению когнитивных функций. Но существует множество альтернативных способов, позволяющих отказаться от использования опасных для здоровья химических веществ.

Как бороться с нашествием неприятных насекомых, мешающих сладкому летнему сну? AdMe.ru собрал самые действенные и нестандартные приемы, которые, надеемся, сделают вашу жизнь приятней и проще.

1. Выбирайте правильную одежду

Чтобы комары не испортили приятный летний вечер, обратите внимание на то, что вы носите. Лучше отдать предпочтение нарядам светлых оттенков (особенно блестящим вроде нейлона или сатина) без лишних вырезов, допустимы также яркие цветочные принты. А вот темные ткани (черные, синие) для вечерних прогулок не подойдут: такая одежда излучает больше тепловой энергии, за счет чего и привлекает насекомых.

2. Разбейте сад

Некоторые растения имеют полезное свойство отпугивать насекомых, в том числе комаров. Посадите на приусадебном участке или даже на подоконнике лимонник, лаванду, бархатцы, мелиссу, кошачью, перечную мяту, базилик или цитронеллу. Из этих растений можно также собирать букеты и ставить их на ночь в спальню. Запахи будут отпугивать комаров не менее эффективно, чем специальные пластины.

3. Используйте эфирные масла

Эфирные масла — прекрасный помощник в борьбе с насекомыми. Их можно залить в диффузор, который будет деликатно распылять средство по комнате. В форме микрочастиц масло остается в воздухе в течение длительного времени. Приятными бонусами станут нежный аромат и уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Если вы противник использования диффузора, примите ванну с эфирными маслами. Но не забывайте, что их нужно предварительно растворить в базовом масле или в щепотке соли. В противном случае можно получить ожог кожи. Одни из самых эффективных масел в борьбе с комарами — лемонграсса, базилика, герани, гвоздики, чайного дерева, тимьяна, розмарина, цитронеллы и эвкалипта.

4. Подвесьте пакет с водой

Этот метод борьбы с насекомыми до гениального прост. Просто наполните полиэтиленовый пакет водой, проверьте его на прочность и подвесьте к потолку или окну в видном месте. Такая необычная идея пришла к нам из стран Латинской Америки. Пролетая мимо пакета, комары и мухи видят пространство комнаты в искаженном виде. Это отпугивает насекомых, и они улетают. Для лучшего эффекта можно добавить в воду монетки: за счет отражения воды такое зрелище для комаров еще более неприятно.

5. Разведите костер

Этот метод — один из самых эффективных и надежных для отдыха на природе, особенно в вечернее время. Комары и другие насекомые избегают дыма: как и всем живым существам, для дыхания им нужен кислород, а потому они сторонятся источников задымления. Кроме того, запах горящей древесины перебивает аромат тела, который так привлекает комаров. Для максимальной защиты рекомендуется использовать в качестве тлеющей основы натуральные материалы, содержащие эфирные масла. Это могут быть сухие травы. Костер должен быть дымным. Для этого необходимо вначале развести сильный огонь, а затем забросать его основой, которая будет тлеть длительное время.

6. Найдите причину

Если в последнее время комаров стало гораздо больше, чем обычно, подумайте, что могло вызвать нашествие насекомых. Давно ли вы чистили фонтанчик, бассейн или пруд в палисаднике? Не застоялась ли в комнате ваза с цветами, не влажное ли дно в ведре на балконе? Самки комаров откладывают яйца в воде или сырой почве. А потому в летнее время стоит накрывать контейнеры для мусора, своевременно чистить детские бассейны и опустошать емкости для жидкости.

7. Используйте пикаридин

Современные спреи-репелленты на основе пикаридина — одни из самых безопасных на сегодняшний день. Это синтетическое вещество повторяет природный состав пиперина — алкалоида, в большом количестве содержащегося в различных сортах перечных. Такие средства не имеют запаха, не раздражают кожу и обеспечивают продолжительную защиту от насекомых при низкой концентрации. Их формула была выведена в 2001 году. Средства, содержащие ДЭТА (диэтилтолуамид), начали выпускать еще в 1944 году, они считаются наиболее опасными для здоровья. Особую обеспокоенность вызывают концентрированные репелленты.

8. Установите сетки на окна

Антимоскитные сетки на окна недорого стоят, просто устанавливаются, быстро очищаются и не портят интерьер. А главное — они позволяют защитить домочадцев от комаров, не прибегая к химическим средствам. За 15 лет (2000–2015 годы) москитные сетки предотвратили почти 451 млн случаев малярии. Для более надежной защиты выбирайте конструкции с самым маленьким размером ячеек. Это могут быть сетки «Антипыль», «Антипыльца».

Бонус: что делать, если комары все же покусали

Если защититься от комариных укусов все же не удалось, воспользуйтесь одной из проверенных рекомендаций: нанесите на рану немного столового уксуса;

приложите лед;

смажьте место укуса солевым раствором;

измельчите таблетку аспирина, смешайте полученный порошок с водой, нанесите на пораженный участок;

выдавите на место укуса небольшое количество зубной пасты;

главное — не расчесывайте рану.