10 вещей, которые не стоит делать вечером и перед сном

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По статистике, около 27 % людей испытывают постоянные трудности с засыпанием, у остальных они появляются время от времени. Но иногда причины плохого сна кроются вовсе не в проблемах со здоровьем. Некоторые вечерние ритуалы, к которым мы привыкли настолько, что не считаем их чем-то особенным, на самом деле провоцируют некачественный сон и даже бессонницу.

Мы в AdMe.ru составили список вещей, которые нужно перестать делать вечером, если вы хотите быстро засыпать и крепко спать ночью.

1. Курить

Как и кофеин, никотин оказывает стимулирующее действие на организм. Он вызывает учащение сердечного ритма, повышает артериальное давление и стимулирует работу мозга. Все эти процессы не способствуют засыпанию. И даже если вы уснете, сон будет хуже, чем мог бы быть, если бы вы не курили. В целом среди курильщиков больше людей, страдающих бессонницей. Даже если вы не планируете отказываться от этой привычки, хотя бы не курите за 1,5–2 часа до сна. Это сделает сон более крепким и здоровым.

2. Заниматься спортом

В целом спорт очень полезен для сна: он продлевает его медленную фазу, снимает стресс и способствует быстрому засыпанию. Однако все это работает, если вы закончили тренировку за 3–4, а лучше 6 часов до сна. Если же вы пришли с пробежки или вернулись из спортзала и тут же запрыгнули в кровать, возбужденный организм вряд ли быстро заснет. Особенно если после тренировки вы приняли горячий душ, который также возбуждает нервную систему.

3. Пить воду

Умеренное количество жидкости перед сном организму не навредит, а даже наоборот. Но если вы выпьете слишком много воды, то вас ждут пробуждения среди ночи, мешки под глазами и отеки утром. Это не значит, что придется совсем отказываться от жидкости: нужно просто определить подходящее для себя количество, которое не вызывает подобных проблем. Сделать это можно только опытным путем. Впрочем, врачи говорят, что 1,5 стакана воды можно считать оптимальным вечерним объемом, подходящим практически всем.

4. Дремать

Дремота, как и спорт, вполне полезна, если делать это в правильное время. Чтобы хорошо спать ночью, дремать нужно днем, с 13:00 до 16:00. Если же делать это вечером, после работы, можно нарушить привычный режим дня. А значит, вам будет сложно уснуть ночью. Впрочем, и дневная дремота может сбить ночной сон. Чтобы она шла на пользу, нужно спать в одно и то же время и не более 1,5 часов. А людям, страдающим бессонницей, лучше вообще отказаться от этой привычки.

5. Заниматься творчеством

Считается, что творчество — это своего рода релаксация, но это не совсем так. Если вы рисуете, пишете текст или сочиняете музыку, ваш мозг активно работает. Поэтому, занимаясь этим допоздна, вы с большой вероятностью не сомкнете глаз почти до утра. Творческая деятельность, как и любая другая, требует усилий. И чтобы войти в режим покоя, мозгу требуется время. Именно поэтому за час перед сном лучше переключаться на деятельность, не требующую большой умственной активности, например чтение, подведение итогов дня или медитацию.

6. Пользоваться электронными устройствами

Ноутбук, планшет и телефон на ночь желательно отключать: свет, который излучают эти приборы, вреден для сна. Также не рекомендуется поздно вечером читать с телефона — для этого лучше брать обычную бумажную книгу либо специальное электронное устройство: это будет полезнее для глаз и грядущего сна. Работать поздно вечером тоже не рекомендуется, иначе вы рискуете еще час-другой пролежать в кровати, обдумывая насущные дела. Вместо этого лучше освободить голову, выписать все задачи на бумагу и составить план действий на завтра.

7. Пить некоторые таблетки

Не боясь возможного ухудшения сна, пить можно только один тип таблеток — снотворные. Ко всем остальным лучше отнестись с осторожностью и по возможности перенести их прием на первую половину дня. Некоторые антидепрессанты, например, имеют эффект снотворного, другие, напротив, только возбуждают нервную систему. Все обезболивающие также не способствуют засыпанию. Если вам приходится регулярно принимать какие-то таблетки, уточните у врача оптимальное время для этого. А также прочитайте о побочных эффектах: многие из них могут вызывать расстройство сна.

8. Волноваться

Бурные эмоции не способствуют хорошему сну. Если вы любите посмотреть поздно вечером криминальную хронику или поругаться с кем-то в интернете, не удивляйтесь, что не можете заснуть. Ухудшение сна могут вызывать и более невинные вещи, например страшная или слишком грустная книга. Позитивные эмоции в этом плане тоже не слишком хороши: после увлекательной беседы с подругой или просмотра важного матча вы еще около часа будете возбуждены. Перед сном нужно успокоиться. Так что старайтесь завершить все, что вызывает у вас сильные эмоции, хотя бы за час до похода в кровать.

9. Принимать горячий душ

Многие уверены, что после горячей ванны им захочется спать. Однако медики уже доказали, что в сон нас клонит от температурного перепада, и чем он больше, тем сильнее хочется спать. Поэтому, если вы возбуждены, успокоиться поможет холодный или хотя бы теплый, но не горячий душ. Высокая температура воды вызывает не только проблемы со сном, но и снижает тонус кожи, так как стимулирует прилив крови к ее верхним слоям. А длительный (более 10 минут) горячий душ смывает с кожи естественный жировой слой, из-за чего она становится более уязвимой и склонной к появлению прыщей.

10. Спать с питомцами

Многие хозяева с радостью пускают питомцев в собственную кровать. И очень зря. Во-первых, сон у животных не такой, как у человека. Домашние животные спят более прерывисто, и глубокая фаза сна у них короче, чем у человека. Кошка или собака будет менять свое положение несколько раз за ночь, что вряд ли не разбудит хозяина хотя бы однажды. Во-вторых, чешуйки кожи и шерсть питомцев могут ухудшать самочувствие человека и сделают сон более беспокойным, даже если у вас нет аллергии на животных.

Мы рассказали о вредных привычках, мешающих сну. А какие вечерние ритуалы помогают вам быстрее заснуть?