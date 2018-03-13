20+ фотографий, которые показывают, что будущее уже наступило, но мы ждали от него совсем другого

Как вы думаете, если бы можно было путешествовать во времени, то что удивило бы гостя из прошлого больше всего? Может, маленький робот-курьер или технологии, благодаря которым весна в наш мир приходит чуточку раньше?

AdMe.ru заметил, что киберпанк — это уже не жанр научной фантастики, а часть повседневной жизни, и предлагает посмотреть, как благодаря техническому прогрессу наш мир стал слегка безумным.

1. Люди научились получать максимальную выгоду от современных устройств

2. Благодаря вентиляции весна приходит быстрее

3. Электричество доступно настолько, что можно повесить целую люстру, чтобы освещать улицу

4. Датчиками движения уже никого не удивишь

5. Роботы иногда ведут себя агрессивно и способны нападать на конкурентов

6. Но их всегда можно наказать и поставить в угол

7. «Мой сосед купил 3D-принтер, сделал это и подарил мне»

8. Похоже, туалетная кабинка освободится не скоро

9. Не бывает такой ситуации, при которой можно было бы пропустить компьютерный турнир

10. Не сфотографировал — не поел

11. В нашем мире есть вещи, которые вызывают слишком много вопросов

12. Хорошо замаскированная камера наблюдения

13. Планшеты заменили обычное меню

14. Кажется, некоторые стали забывать, что такое книги, и распечатывают комментарии из интернета

15. Синий экран смерти не щадит никого, даже магические шары

16. Но есть люди, которые пытаются повернуть прогресс вспять

17. Порой модные изобретения заставляют нас выглядеть глупо

18. Зато можно не толкаться, чтобы посмотреть на произведение искусства

19. О таком не мог мечтать даже Робокоп в далеком 1987 году

20. Судя по названию фирмы, по этому телефону еще можно позвонить

21. Ничего необычного, просто робот-курьер спешит доставить еду

22. В современном мире появились новые фобии

«Вы офлайн

Попробуйте:

  • Не паниковать
  • Осмотреться вокруг
  • Взаимодействовать с реальностью».

23. Но, несмотря на все высокие технологии, мы не потеряли простую человеческую смекалку

Бонус: теперь монстры смогут погулять по вашей квартире

Абхишек Сингх решил, что 3D-технологии — уже прошлый век, и решил создать то, что способно по-настоящему пощекотать нервы. Теперь Самара из фильма «Звонок» может не только вылезти из колодца, но и побегать за вами по квартире. А вы готовы смотреть фильмы ужасов в таком формате?

Фото на превью unknown author/imgur, L.A. Machinedogs/twitter

5 На склад!
2 Комментарии
  • 13 марта 2018
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