30+ фактов о комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которую, оказывается, сняли по запрещенной пьесе Булгакова
Сложно поверить, но легендарной комедии Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» в этом году исполняется 47 лет. На момент выхода она стала лидером проката: тогда в СССР ее посмотрели свыше 60 млн зрителей. Да и сейчас мы любим возвращаться к этому фильму, каждый раз раскрывая в нем все новые смыслы.
Мы в AdMe.ru решили рассказать вам о самых ярких фактах, связанных со съемочным процессом этого культового кино. Ну а в конце вас ждет приятный бонус: вы можете «подсмотреть» за реакцией современных иностранцев на советскую комедию.
- Фильм снят по пьесе Михаила Булгакова «Иван Васильевич», которую он написал в 1936 году для театра. Однако зрители так и не увидели ее воплощение на сцене. На генеральной репетиции в Театре Сатиры присутствовали члены ЦК ВКП(б), которые запретили показ спектакля в этот же день. Само же произведение опубликовали только в 1965 году, а в 1972-м Леонид Гайдай приступил к съемке комедии.
- Одновременно с началом работы над фильмом режиссеру поступило заманчивое предложение от Эльдара Рязанова — возглавить вместо него съемки советско-итальянской комедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Однако тот отказался.
- Сценарий фильма создавался для Юрия Никулина. Гайдай хотел отдать ему главную роль. Однако актер, узнав о том, что картина будет сниматься по мотивам некогда запрещенной пьесы Михаила Булгакова, ответил решительным отказом, аргументировав тем, что советская цензура ни за что не допустит картину к показу.
- Мало кто знает, что роль Жоржа Милославского могла достаться Андрею Миронову. Однако худсовет посчитал его слишком утонченным для этого героя.
© Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика / Мосфильм © Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм © Бриллиантовая рука / Мосфильм © Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм
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Наверняка все помнят эпизод, в котором Жорж Милославский звонит из телефонной будки на работу Шпаку. Леониду Куравлеву никак не удавалось сымитировать женский голос. Тогда на помощь пришла Наталья Кустинская, которая и озвучила эту часть текста.
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«Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе» — так должна была звучать фраза, которую произносит Леонид Куравлев. Однако актер решил сымпровизировать и добавил к ней: «Если, конечно, они у вас есть».
- Худсовет порекомендовал сократить сцену погони милиции за Жоржем Милославским, так что в оригинальной версии фильма зритель так и не узнает, чем она закончилась. Но в 12-минутной короткометражке «Черные перчатки», стилизованной под немое кино и полностью посвященной похождениям Милославского, выяснилось, что скрыться от советской милиции вору-рецидивисту все-таки не удалось.
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Режиссер принес из дома настоящую экзотику по тем временам — ручку с изображением обнаженной женщины. Ее Милославский украл у Шпака, а затем подарил шведскому послу. Однако по решению худсовета крупным планом эту картинку зрители так и не увидели.
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«Все, чтo нажил непoсильным трудoм, все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая. 3 куртки!» В этой сцене голос Владимира Этуша немного дрожит. Многие думают, что это связано с его возмущением действиями грабителей. Однако актер признавался, что просто-напросто опасался того, что овчарка, которой он все это рассказывает, может на него наброситься.
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Интересный факт: в 2007 году ограбили квартиру Владимира Этуша, но узнав, кого обокрали, преступники вернули народному артисту большую часть имущества.
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Из-за нападок цензуры некоторые моменты в фильме пришлось переделать или вовсе убрать. Так, например, худсовет распорядился удалить эпизод, в котором Иван Васильевич жарит котлеты. Чиновники посчитали, что это придает царю легкомысленный облик.
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В оригинальной версии на вопрос милиции «Место жительства?» царь должен был ответить: «Москва, Кремль». Однако цензоры порекомендовали заменить на неопределенное «В палатах». Не понравилась им и фраза «Мир-дружба», которую Иван Васильевич говорит послам. Вместо нее он произносит знаменитое «Гитлер капут». Но по губам актера читается первоначальный вариант.
- В сцене застолья лжецарь задает вопрос: «А кто платить будет?» Милославский отвечает: «Во всяком случае не мы». На самом деле ответ должен был быть таким: «Народ, батюшка, народ». Худсовет посчитал эту фразу слишком крамольной и потребовал переозвучить.
- Леонид Гайдай хотел, чтобы вся еда на царском столе была настоящей. В бюджете не хватало средств на ее закупку, поэтому режиссер из собственного кармана выделил около ₽ 200. Правда, после окончания съемок выяснилось, что кто-то оставил на столе бутылку «Боржоми», и эпизод пришлось переснимать.
- Наверняка многие помнят шутку про баклажанную икру. Так вот на самом деле в кадре была икра из кабачков. Кстати, некоторые историки утверждают, что это лакомство, как и сами баклажаны, в то время не было известно на Руси.
- Во времена правления Ивана Грозного православные крестились двумя перстами. Киношный же царь, оказавшись в лифте, осеняет себя крестным знамением, сложив 3 пальца.
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Когда лжецарь усаживается на трон, Жорж Милославский вручает ему скипетр и державу. Однако эти атрибуты власти появились уже после кончины Ивана Грозного. Кстати, в «Иване Грозном» Сергея Эйзенштейна та же оплошность.
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Царские одеяния были сделаны из реквизита, оставшегося со съемок «Ивана Грозного» Сергея Эйзенштейна. Модница Зиночка в исполнении Натальи Селезневой щеголяла в нарядах от Вячеслава Зайцева. А парик ей достался от Любови Орловой, которая должна была сниматься в нем в фильме «Русский сувенир».
- Царица Марфа Васильевна в исполнении Нины Масловой практически во всех сценах смотрит в пол. Дело в том, что за несколько дней до съемок актриса пострадала в потасовке на вечеринке и получила синяк под глазом. Гримеры тщательно его заретушировали, но Маслова продолжала «скрывать улики», опуская глаза в пол. Однако этот прием только добавил очаровательности нежному образу.
- Действия, происходящие в царских палатах, снимались в белокаменном кремле Ростова Великого.
- Сцену проезда конницы Ивана Грозного снимали неподалеку от музея Ростовского кремля, куда на момент съемок приехала группа иностранных туристов. Леонид Гайдай вспоминал: «И вдруг поблизости от них промчались всадники в древнерусских кафтанах с бердышами в руках. Затем промчались еще раз. Это живописное зрелище вызвало у гостей бурный восторг». Кстати, все костюмы съемочная группа передала в дар музею. Сегодня экскурсоводы встречают туристов в этом облачении.
- Эпизоды на лестничной площадке снимались в мосфильмовских павильонах. Работа над остальными сценами проводилась в Москве на улице Новокузнецкой в доме № 17. Там была квартира Шурика и магазин, куда он направился искать транзисторы для «машины времени».
- Создание «машины времени» поручили одному конструкторскому бюро. Однако макет получился настолько громоздким, что зрители не поверили бы, что ее собрал инженер-одиночка. Тогда соорудить конструкцию предложили скульптору Вячеславу Почечуеву, который на тот момент в кинематографическом мире был известен как художник-скульптор, работавший на съемках «Руслана и Людмилы». За изготовление устройства он получил гонорар ₽ 40 и справку из бухгалтерии: «Деньги выданы за изобретение машины времени» (без кавычек).
- Считается, что, создавая «машину времени», Почечуев вдохновлялся фильмом Гайдая «Самогонщики», поскольку во многом его «изобретение» напоминает продвинутый самогонный аппарат. Кстати, все стеклянные элементы были изготовлены неким стеклодувом с Клинского завода. Над «машиной времени» скульптор работал около 2 месяцев.
- Известно, что практически в каждой работе Леонида Гайдая можно увидеть его супругу Нину Гребешкову. Но только не здесь. Несмотря на долгие уговоры мужа, актриса отказалась от участия в фильме. Однако в этой картине из уст Натальи Селезневой звучит фраза «Так и тянет устроить скандал» авторства Нины Гребешковой. Как-то супруга режиссера пыталась начать серьезный разговор с ним, но он разворачивался и уходил. Тогда и родилась эта фраза, которую Леонид Иович включил в фильм.
- Михаил Пуговкин очень любил Ялту и часто приезжал туда. Так, поза вальяжно восседающего на складном стуле режиссера Якина была списана с самого актера, который именно так и отдыхал на набережной.
- Внимательные зрители заметили, что черная кошка сопровождает практически все фильмы Леонида Гайдая. Картина «Иван Васильевич меняет профессию» не стала исключением. Режиссер полагал, что ее присутствие в кадре автоматически программирует его детище на успех.
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Во время съемок Наталья Крачковская тяжело заболела. После полного выздоровления она вернулась к работе, однако Леонид Гайдай, увидев актрису, воскликнул: «Наташа, это невозможно смонтировать! В дверь ты вошла в одной весовой категории, а вышла — в другой. Срочно поправляйся! Диета такая: с утра — манная каша со взбитыми сливками, в обед — макароны с сыром, на ужин — оладьи с медом. Через неделю вернешься». Рекомендации режиссера актрисой были соблюдены.
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В фильме планировался эпизод с перелезанием Натальи Крачковской с одного балкона на другой. Актриса боялась высоты, однако Леонид Иович успокоил ее тем, что внизу для страховки будет подвешена люлька с людьми. Уже выполняя трюк, артистка посмотрела вниз и поняла, что никакой люльки нет, и чуть не сорвалась вниз. Данный эпизод не вошел в картину.
- Нелегко далась Наталье Крачковской и культовая сцена со словами «И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. И меня вылечат», которую снимали аж целый день. Актриса вспоминала: «Конечно, наголо меня не стригли, но на башке надето было 2 парика. Трудно было работать, потому что на купальную шапочку 10-летнего ребенка нашивали сверху бобрик. А потом я надевала обычный парик. Все это врезалось в кожу, лицо начинало отекать. Я просто рыдала». Ну а всего за время фильма актриса сменила 5 париков.
- Песня «А не силная туча затучилася...», которую исполняют гусляры, признана историческим памятником русской литературы. Она была написана в конце XVI — начале XVII века.
- А композиция «Поговори хоть ты со мной...», звучащая из магнитофона, на который случайно присаживается Иван Васильевич, была записана Владимиром Высоцким специально для этого фильма.
- Изначально предполагалось, что песню «Звенит январская вьюга» будет петь София Ротару. Но ее проникновенная манера исполнения не подошла комедийному фильму. Так что Наталья Селезнева «спела» голосом Нины Бродской.
- В 2002 году советская комедия вышла в США на DVD под названием «Иван Васильевич: Назад в будущее» («Ivan Vasilievich: Back to the Future»). Здесь очевидна отсылка к ленте «Назад в будущее» режиссера Роберта Земекиса.
- В Финляндии ее знают под сдержанным наименованием «Иван Грозный Булгакова» («Iivana Julma Bulgakov»), а в Венгрии — под оригинальным «Привет! Я царь Иван» («Halló, itt Iván cár!»). Скорее всего, так венгры перевели фразу «Очень приятно! Царь».
- В международном рейтинге IMDb эта картина имеет довольно высокую оценку — 8,4 из 10.
Бонус
Не так давно на YouTube вышел ролик, в котором итальянцев знакомят с легендарной советской комедией. Во время просмотра эти экспрессивные зрители просто не могли сдержать слов восторга.
Смотрели ли вы фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Какие эмоции он вызывает у вас?
Фото на превью Иван Васильевич меняет профессию / Мосфильм