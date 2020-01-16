30+ фактов о комедии «Иван Васильевич меняет профессию», которую, оказывается, сняли по запрещенной пьесе Булгакова

Во время съемок Наталья Крачковская тяжело заболела. После полного выздоровления она вернулась к работе, однако Леонид Гайдай, увидев актрису, воскликнул : «Наташа, это невозможно смонтировать! В дверь ты вошла в одной весовой категории, а вышла — в другой. Срочно поправляйся! Диета такая: с утра — манная каша со взбитыми сливками, в обед — макароны с сыром, на ужин — оладьи с медом. Через неделю вернешься». Рекомендации режиссера актрисой были соблюдены.

В фильме планировался эпизод с перелезанием Натальи Крачковской с одного балкона на другой. Актриса боялась высоты, однако Леонид Иович успокоил ее тем, что внизу для страховки будет подвешена люлька с людьми. Уже выполняя трюк, артистка посмотрела вниз и поняла, что никакой люльки нет, и чуть не сорвалась вниз. Данный эпизод не вошел в картину.