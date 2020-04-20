15 звезд, которые в этом году неожиданно отмечают 30-летие. А мы все считаем их детьми

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Чужие дети растут быстро, а актеры — еще быстрее. Время скоротечно, и даже тем, кто получил «Оскар» в 22 или последней запомнившейся ролью отметился в 13, рано или поздно исполнится 30. А некоторых из таких людей мы даже и не видели взрослыми. Помните фильм «Звонок»? Вот той девочке длинными черными волосами, что вылезала из колодца в самое неподходящее время, в этом году исполнится 30. И она есть в этой статье.