15 звезд, которые в этом году неожиданно отмечают 30-летие. А мы все считаем их детьми
Чужие дети растут быстро, а актеры — еще быстрее. Время скоротечно, и даже тем, кто получил «Оскар» в 22 или последней запомнившейся ролью отметился в 13, рано или поздно исполнится 30. А некоторых из таких людей мы даже и не видели взрослыми. Помните фильм «Звонок»? Вот той девочке длинными черными волосами, что вылезала из колодца в самое неподходящее время, в этом году исполнится 30. И она есть в этой статье.
Мы в AdMe.ru отыскали знаменитостей, которые в этом году уже отпраздновали 30-летие или еще только собираются его отмечать. И хотим показать, какими красивыми взрослыми могут быть те из них, что запомнились нам подростковыми щечками и самыми первыми шагами в большой мир.
Дженнифер Лоуренс, 15 августа
© Silver Linings Playbook / The Weinstein Company © Gilbert Flores /Broadimage/Broad Image/East News
Лиам Хемсворт, 13 января
Марго Робби, 2 июля
Дев Патель, 23 апреля
Эмма Уотсон, 15 апреля
© Harry Potter and the Chamber of Secrets / Warner Bros. © Steven Bergman/AFF-USA.COM / MEGA/Mega Agency/East News
Аарон Тейлор-Джонсон, 13 июня
Кристен Стюарт, 9 апреля
Билл Скарсгард, 9 августа
Игги Азалия, 7 июня
The Weeknd, 16 февраля
Рита Ора, 26 ноября
Томас Сэнгстер, 16 мая
Карла Диас, 28 ноября
Рэйчел Броснахэн, 12 июля
Дэйви Чейз, 24 июля
Как вам кажется, что каждому человеку важно сделать до 30, чтобы отметить юбилей со спокойной душой?