15+ фактов о создании наших любимых мультфильмов, из-за которых захочется еще раз их пересмотреть

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Невзирая на то что все мы давно выросли, многие из нас не перестали смотреть мультики. «Как приручить дракона», «Рапунцель», «Корпорация монстров» и другие шедевры любимы и взрослыми, и детьми, а работы Миядзаки вообще стали классикой. Но что скрывается за такой красочной и по-детски сказочной картинкой? Десятки отделов, тысячи раскадровок, бессонные ночи аниматоров и годы работы.

Мы в AdMe.ru внимательно изучили, как создаются наши любимые мультфильмы, и решили рассказать вам о закулисье этого процесса.

Как делают мультфильмы: основные этапы

Производство анимационных фильмов носит название pipeline — «конвейер». Это, в сущности, рабочий процесс, который разделен на 3 главные части: 1. препродакшен — формирование идеи и концепции; 2. продакшен — создание мультфильма, работа над всеми задачами; 3. постпродакшен — финальная доработка готового материала.

Как идет подготовка?

В первую очередь утверждается сценарий. Далее художник, ответственный за раскадровки, оформляет простой, но очень детальный комикс с зарисовками, на основе которого потом будут отрисовываться все кадры мультфильма. Такой комикс называется визуальным сценарием. После того как тысячи черновых кадров будут готовы, монтажеры склеивают их в один большой видеоролик, добавляют черновые голоса и звуковые эффекты. Это помогает определить длительность отдельных сцен и оценить их необходимость и увлекательность. Например, вот так создавался визуальный сценарий для шедевра «Вверх».

В японской анимации визуальный сценарий часто оформляется без текстового варианта, например если он основан на манге или его сюжет полностью продумывает режиссер. Так делал Миядзаки в студии Ghibli: все раскадровки он прорисовывал с нуля, раскрашивал их акварелью и только после этого передавал художникам для создания ключевых и промежуточных кадров.

Как отрисовывают кадры?

После тщательной проработки визуального сценария художники оформляют персонажей, и делается это поначалу в 2D. К слову, в студии Ghibli и вовсе все движения прорисовывались вручную даже тогда, когда многие студии уже перешли к использованию компьютерной графики. Миядзаки всегда очень серьезно относился к достоверности каждого кадра. Например, ради съемок той сцены из «Унесенных призраками», где дракону открывают пасть, художники ездили в ветеринарную клинику, где врачи показывали, как они вкладывают лекарство в пасть собаки. А для оформления кадров с небом Миядзаки и его коллеги часто поднимались на крышу студии.

Затем создаются концепт-арты, и их на основе формируется цветовая карта будущего мультика, а также атмосфера основных сцен. Персонажи прорисовываются группами, им присваиваются характерные эмоции и жесты.

Дальше в дело вступают 3D-дизайнеры. Они работают над каркасными моделями персонажей, которые пока не умеют двигаться или выражать эмоции. Затем наступает очередь отдела по созданию марионеток, где героям прорабатывают все до мельчайших движений и изменений мимики, в том числе суставы, мышцы, морщинки и каждую складочку на теле.

Как работают с 3D-моделями?

Но и это еще не все. Марионетки передаются мастерам цветового и текстурного покрытия. Они работают с поверхностью каждого персонажа, чтобы тот смотрелся максимально естественно при любых условиях, например во время дождя или при ярком солнечном свете. Мастера пользуются специальной библиотекой поверхностей, где есть разные виды дерева и камней, железо, стекло и т. д. В этом же отделе создается, например, эффект ржавчины на оружии или царапины на старом деревянном столе.

Но в библиотеках есть не все, и многие текстуры приходится создавать с нуля. Так было, например, с волосами для принцессы из мультфильма «Храбрая сердцем». Движения ее кудрей просчитывались математически с учетом движений самой героини и силы гравитации. Чтобы реалистично изобразить шевелюру, изготавливались даже настоящие пружины, которые имитировали движения волос. Эти движения художники и брали за основу.

Как «оживают» персонажи и фоны?

Визуальный сценарий есть, 3D-модели героев и декораций есть, фоны и окружение есть. Но чтобы все это слилось в единую картинку, нужен отдел превизуализации. Его работники приводят в движение всех героев и предметы на основе полученных раскадровок. Чтобы оживить персонажей, художникам не нужно прорисовывать каждый кадр. Достаточно взять 3D-марионетку и переместить на ней регуляторы, отвечающие за ту или иную часть модели. Чем их больше, тем естественнее смотрится поведение персонажа. Например, для того чтобы воссоздать движения Беззубика из мультфильма «Как приручить дракона», использовалось больше 6 тыс. регуляторов.

Зачем мультфильму настоящие актеры и предметы?

Чтобы воссоздать каждую сцену, нужны исходники. Для этого аниматоры либо ищут подходящие видео, либо проигрывают все ситуации в актерской комнате. Например, для кадра, когда в лицо Мериде кидают грязь, использовали настоящую грязь и не менее настоящую актрису.

Самую большую трудность в создании реалистичного образа играют сопутствующие атрибуты — предметы, с которыми взаимодействуют герои, а также их одежда и волосы. Как правило, все эти элементы прорабатываются вручную, срисовываются с реальных предметов. Этим занимается целая команда, отвечающая за конкретного персонажа, тогда как над всей сценой в целом работают сотрудники отдела по спецэффектам. Только с их помощью листочек будет падать с дерева, а пламя — извергаться из пасти дракона.

В итоге из простой зарисовки сначала рождается марионетка без волос и бликов, а затем, после «путешествия» по нескольким отделам, она превращается в такого персонажа, каким мы его привыкли видеть на экране.

Героев массовых сцен тоже нельзя оставить без внимания. Ими занимается отдел «компьютерной массовки». Конечно, они не анимируют каждого персонажа по отдельности, а создают 2–3 базовых движения (например, ходить, есть, кричать или аплодировать). Далее эти движения автоматически распределяет между персонажами массовки компьютерная программа. Мультфильм практически готов! Осталось только озвучить персонажей. В студиях Pixar и Disney для этих целей часто приглашают известных актеров, в японской же анимации есть отдельная профессия — сейю. Так называют людей, которые занимаются исключительно озвучкой анимационных фильмов.