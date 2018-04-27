Русский художник заглянул в женскую душу и предельно точно передал ее мистическую суть

Виктор Низовцев — талантливый художник, который рисует реалистические пейзажи и фантастические сюжеты. Он родился в Улан-Удэ (Россия), но вскоре переехал с семьей в Молдавию. В 9 лет Виктор поступил в детскую Школу искусств, и с того времени его жизнь неразрывно связана с живописью.

Нам в AdMe.ru особенно понравилась серия его картин с русалками. Через этих мистических существ Виктору удалось невероятно тонко и глубоко передать настоящую женскую красоту.

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Бонус: не менее удачно художнику удается показать женскую красоту и в других портретах

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Какая картина Виктора Низовцева понравилась вам больше всего?

Фото на превью Victor Nizovtsev, Victor Nizovtsev

2 На склад!
4 Комментарии
  • 27 апреля 2018
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