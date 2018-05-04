Как бы выглядели наши любимые киногерои, если бы стали персонажами мультфильмов
Си Дин (Xi Ding) — австрийский художник, называющий себя «дизайнером лица». В его инстаграме можно увидеть множество иллюстраций, на которых любимые звезды кино «превратились» в мультипликационных персонажей. В нашей статье мы собрали для вас самые яркие работы Си Дина, посвященные миру комиксов.
AdMe. ru предлагает вам полюбоваться на его виденье всем известных киногероев.
14. Локи
13. Черная Вдова
12. Тор
11. Доктор Стрэндж
10. Тони Старк
9. Человек-паук
8. Шури
7. Грут
6. Мантис
5. Капитан Америка
4. Киллмонгер
3. Гамора
2. Черная Пантера
1. Звездный Лорд
Бонус: посмотрите, как создаются работы
Как вы считаете, художнику удалось передать характер и внешность героев?
Фото на превью xidingart / instagram, xidingart / instagram