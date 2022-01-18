11 предметов интерьера, которые остались в прошлом, но магазины до сих пор пытаются продать их нам

Когда дело доходит до покупки мебели и декора, бывает так, что бабулин коврик и дедушкино кресло неплохо подходят к современным квартирам и привносят своего рода винтажную нотку. Но бывает так, что продавцы предметов интерьера как будто бы вообще не следят за тенденциями и пытаются продать такие экземпляры, которым давно уже не место ни в домах, ни на прилавках. Такому вот привету из прошлого было бы лучше там и оставаться.

Мы в AdMe.ru надеемся, что эта подборка поможет обходить стороной интерьерные детали, которые не стоят внимания и портят стиль в доме.

Ворсистый ковер

По ворсистым коврам так приятно ходить голыми ногами, но они уже не справляются с задачей придать пространству стильный вид. Сейчас современную эстетику отражают ковры из коротких натуральных волокон. Джутовые, например.

Большой кожаный диван

Кожаную мебель массово продавали в 70-х годах. С одной стороны, кожа никогда не выйдет из моды, а с другой — тяжеловесность дизайна больше не в тренде. Да и практичным этот материал не назовешь, ведь кожа быстро трескается и выцветает.

Лампа Тиффани

Лампы Тиффани, как правило, либо выглядят слишком вычурно, либо делают стиль интерьера похожим на дизайн заведений прошлых десятилетий. Да и свет, который они излучают, довольно тусклый. Кроме того, на рынке существует множество других вариантов и стилей освещения, которые могут легко привнести в помещение нотку элегантности.

Футон

Такой вид дивана продавцы мебели выдают за практичный: предлагают накрыть его пледом — и вуаля, полноценный диван готов; а если нужно дополнительное спальное место, то можно просто его разложить. Но на самом деле вместо футона, который смотрится не особо эстетично, лучше выбрать традиционную софу. Их различие заключается в том, что матрас для софы скрыт под рамой и имеет отдельные подушки для сидения. А для футона он же используется и в качестве самого сиденья.

Тосканские кухни

Этот стиль был довольно популярным и привлекательным в прошлом. Однако современные кухни — это светлое просторное место для приготовления еды, а не имитация темных интерьеров итальянских вилл.

Плетеная мебель

Плетеная мебель на открытом воздухе (особенно у бассейна) все еще приемлема. Но внутри дома — это уже моветон. Вместо нее лучше выбрать диван и кресла яркой расцветки.

Голливудские зеркала

Если вы не профессиональный визажист, то нет необходимости использовать подобный в прямом смысле слова ослепительный предмет интерьера. Освещение ванной комнаты сегодня мягче и деликатнее, чем свет от таких резких лампочек.

Кровать с массивным изголовьем

Хотя массивные изголовья кровати в прошлые десятилетия считались эталоном стиля, сегодня они более минималистичны или вообще отсутствуют. Несмотря на то что в мебельных магазинах до сих пор можно встретить таких гигантов, лучше обойти их стороной и присмотреться к чему-то полегче или помягче.

Кресло-мешок

Такое кресло — словно привет из прошлого. Раньше подобные элементы домашнего декора продавались повсеместно. Хотя, возможно, данное кресло и было удобным, но далеко не всегда могло вписаться в интерьер. А сейчас, когда есть множество более стильных вариантов, лучше заменить его на полноценное мягкое кресло.

Лампы Эдисона

Почти в каждой кофейне, в какую ни зайди, с потолка свисают подобные лампочки в старинном стиле. Такой «хипстерский» тренд уже давно прошел, а в магазинах светильников до сих пор продают эти экземпляры. Вместо них лучше выбрать эффектное освещение, например стильную минималистическую люстру.

Обивка с принтом

В мебельных магазинах до сих пор можно увидеть разнообразие диванов с рисунками: геометрические узоры, цветочные принты, абстракция. Но их крайне сложно вписать в домашний интерьер, и чаще всего нам приходится накрывать их пледом. Сейчас в тренде однотонные диваны глубоких оттенков.