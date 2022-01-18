20 человек рассказали, как экономят на еде так, чтобы было все равно вкусно
Практически каждый сталкивался с такой ситуацией: сходил в магазин и купил всего ничего, а потратил чуть ли не целое состояние. Отказывать себе в полезном горячем ужине или разнообразных завтраках не хочется, но можно подсмотреть идеи для экономии у других пользователей сети, чтобы питаться и разнообразно, и не сильно дорого.
Мы в AdMe.ru рады, что в сети обычные люди делятся простыми, но действенными лайфхаками, позволяющими без особо труда сэкономить на еде.
«Много зелени из одуванчиков и фиалки с моего двора — и у меня получается вот такой салат!»
«Замораживайте все овощные обрезки. И у вас получится практически бесплатный и вкуснейший овощной бульон, который можно использовать для готовки разных блюд»
«2 картофелины, кусок сливочного масла и бесплатные приправы и соусы, которые у меня были. Как итог — копейки за горячее, сытное блюдо»
«Сделал себе лапшу в азиатском стиле. Вышло около $ 1,25 по стоимости»
«Сделал шикарную тарелку с закусками, просто разгребая остатки еды в холодильнике»
«Я очень придирчив к еде и не очень правильно питаюсь. Но сделал впервые в жизни суп-пюре и даже съел его»
«Сама сделала жареный рис в гнездышке из омлета»
«На днях обедала на работе и забрала остатки хлеба, которые подавали на стол. Теперь у меня есть сухарики»
«Быстрая и простая пицца из лаваша, делаю ее, когда мне не хочется готовить вечером. Получается до $ 2 за пиццу в зависимости от начинки»
«Делаю вот так, когда не хочу, чтобы родители готовили обед или ужин, присматривая за моими детьми»
Жареная свекла и йогурт. Сытно и бюджетно!
«Впервые сделал домашнюю пасту. Это заняло кучу времени, но однозначно стоило того!»
«Дешевый, простой и полезный рецепт: упаковка куриных грудок, морковные слайсы и полбанки горошка. За блюдо на 4 человек получается меньше 600 рублей»
«Первый раз готовила пирог с индейкой из остатков продуктов. Сделано из бульона на костях индейки и обрезков овощей, все это в пироге домашнего приготовления. Было очень вкусно, горжусь собой»
«Дешевые заготовки на обед. Примерно $1,5 за блюдо. Сладкий картофель, куриная грудка, замороженные овощи»
«Приготовил засахаренные апельсиновые шкурки в первый раз. И сохранил сироп, который после этого остался, чтобы потом использовать в напитках»
Жареные картофельные шкурки
«На праздники вышла за рамки своего бюджета. Но смогла купить продуктов всего на $ 10, чтобы сделать вот эти заготовки»
«Накрутила такие закуски из листьев салата с курицей и орехами»
Запеченная овсянка
А какие у вас есть лайфхаки, позволяющие снизить траты на разнообразную и здоровую еду?
Фото на превью spoonless*** / Reddit
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