20 человек рассказали, как экономят на еде так, чтобы было все равно вкусно

Практически каждый сталкивался с такой ситуацией: сходил в магазин и купил всего ничего, а потратил чуть ли не целое состояние. Отказывать себе в полезном горячем ужине или разнообразных завтраках не хочется, но можно подсмотреть идеи для экономии у других пользователей сети, чтобы питаться и разнообразно, и не сильно дорого.

Мы в AdMe.ru рады, что в сети обычные люди делятся простыми, но действенными лайфхаками, позволяющими без особо труда сэкономить на еде.

«Много зелени из одуванчиков и фиалки с моего двора — и у меня получается вот такой салат!»

«Замораживайте все овощные обрезки. И у вас получится практически бесплатный и вкуснейший овощной бульон, который можно использовать для готовки разных блюд»

«2 картофелины, кусок сливочного масла и бесплатные приправы и соусы, которые у меня были. Как итог — копейки за горячее, сытное блюдо»

«Сделал себе лапшу в азиатском стиле. Вышло около $ 1,25 по стоимости»

«Сделал шикарную тарелку с закусками, просто разгребая остатки еды в холодильнике»

«Я очень придирчив к еде и не очень правильно питаюсь. Но сделал впервые в жизни суп-пюре и даже съел его»

«Сама сделала жареный рис в гнездышке из омлета»

«На днях обедала на работе и забрала остатки хлеба, которые подавали на стол. Теперь у меня есть сухарики»

«Быстрая и простая пицца из лаваша, делаю ее, когда мне не хочется готовить вечером. Получается до $ 2 за пиццу в зависимости от начинки»

«Делаю вот так, когда не хочу, чтобы родители готовили обед или ужин, присматривая за моими детьми»

Жареная свекла и йогурт. Сытно и бюджетно!

«Впервые сделал домашнюю пасту. Это заняло кучу времени, но однозначно стоило того!»

«Дешевый, простой и полезный рецепт: упаковка куриных грудок, морковные слайсы и полбанки горошка. За блюдо на 4 человек получается меньше 600 рублей»

«Первый раз готовила пирог с индейкой из остатков продуктов. Сделано из бульона на костях индейки и обрезков овощей, все это в пироге домашнего приготовления. Было очень вкусно, горжусь собой»

«Дешевые заготовки на обед. Примерно $1,5 за блюдо. Сладкий картофель, куриная грудка, замороженные овощи»

«Приготовил засахаренные апельсиновые шкурки в первый раз. И сохранил сироп, который после этого остался, чтобы потом использовать в напитках»

Жареные картофельные шкурки

«На праздники вышла за рамки своего бюджета. Но смогла купить продуктов всего на $ 10, чтобы сделать вот эти заготовки»

«Накрутила такие закуски из листьев салата с курицей и орехами»

Запеченная овсянка