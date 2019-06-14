17 дорожных хитростей, которые вы не знали

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При сборах в путешествие нам действительно важно учитывать мелкие хитрости, которые значительно облегчают как саму поездку, так и подготовку к ней. Из нашей статьи вы узнаете, как провести отпуск с пользой и без нервотрепки. Например, как не тащить в дорогу громоздкие вещи или что делать, если забыли шампуры дома.

AdMe.ru желает вам отличного отдыха и надеется, что наши советы помогут сделать его приятным и легким.

Если вы на даче не обнаружили шампуров, можно взять грабли (главное, вымойте их перед использованием)

В качестве тайника можно использовать пустой тюбик из-под губной помады

Если хотите, чтобы вещи в чемодане не приобрели неприятный запах, положите внутрь ароматные влажные салфетки

Сложите хрупкие вещи в обувь

Если у вас нет специального чехла для очков или украшений и вы переживаете за их сохранность, положите аксессуары в прочную обувь.

Используйте пакеты на застежке

Сложите средства защиты от солнца, комаров и т. д. в отдельные пакетики на замочке. Посмотреть подробнее можно здесь.

Сушите купальники правильно

Чтобы вода с купальников не стекала на пол, разместите веревку для белья в душевой. Подробнее, как это сделать, смотрите здесь. Если нет подходящих креплений, сушите белье на шторке для душа.

Сохраните туалетную бумагу сухой

Чтобы туалетная бумага не промокла в походе или на даче, разместите ее в бутылке. Посмотреть, как это делается, можно здесь.

Если вы решили перекусить по пути китайской едой и боитесь испачкаться, захватите с собой резиночку для денег

Не берите в дорогу громоздкий тюбик с зубной пастой

Чтобы не везти с собой весь тюбик, заранее сделайте небольшие горошины из пасты и, когда они подсохнут, сложите их в пакетик. Каждую горошину можно использовать для одной чистки зубов. Подробнее смотрите здесь.

Если во время прогулки в ботинке продавилась пятка, положите на это место карточку.

Используйте пластиковый стаканчик для усиления звука

Чтобы звук из динамиков был громче, разрежьте пластиковый стаканчик и разместите так, как показано на фото выше. Подробнее смотрите здесь.

Если боитесь намочить плеер, разместите его на резинке для волос

Как компактно сложить комплект одежды

Бонус: пользовательские советы на все случаи жизни

Если вы забыли взять в самолет специальную подушку, то можно свернуть в трубочку плед и подложить под шею. Лайфхак старый, но за 4 последних перелета не видел, чтобы им пользовались. © amd64ryuu

В общем, так получилось, что я и моя коллега оказались в поезде на 1,5 суток без еды. Цены в вагоне-ресторане нас неприятно удивили, но кушать хочется. И так родилась очень простая идея: ведь можно же заказать домой еду, так почему нельзя на вокзал? К вагону? Итого: посмотрели ближайшую длинную остановку поезда, загуглили «пицца-роллы-доставка» в городе остановки, созвонились с оператором, назвали номер поезда, вагон и через 1,5 часа, счастливые и довольные, поедали вкусную пиццу и запивали счастье чаем. Как нам сказал курьер, не первый раз такой заказ прилетает. © chakichun

Недавно ехали транзитом через Москву, ждать пересадки нужно было часов 10, что делать на вокзале категорически не хотелось, а сумок было много. Узнали цены в камере хранения: автоматические сейфы с фиксированной ценой все были заняты, а те, кто там работает на складе, задрали цену аж по ₽ 1 000 за чемодан, а их у нас было 3. От скучного времяпрепровождения на вокзале нас спасла одна идея: в «2ГИС» нашли ближайшие к вокзалу хостелы, обзвонили их, и в одном у нас согласились принять сумки на хранение. Мы были готовы заплатить цену за сутки пребывания, но добродушная девушка взяла с нас всего ₽ 300 за все чемоданы и поставила их в специальное помещение для хранения габаритных вещей постояльцев, а мы спокойно пошли гулять. © nusiaia

Итак, как же не уснуть за рулем в долгой ночной дороге, когда музыка и песни уже не помогают, а ехать надо? Оговорюсь, что безопаснее в таких случаях именно остановиться и поспать! Но меня спасает банальная вода во рту: набираешь воды побольше, желательно прохладной, и едешь. Вода временно помогает сконцентрироваться, а когда ты начинаешь расслабляться, она просачивается сквозь губы и ты просыпаешься. Еще раз напоминаю, что действует ограниченное время. Полноценный отдых ничто не заменит. © CROTOS87

А какой из этих вариантов вы возьмете на заметку?