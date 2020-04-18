Я уже полгода живу в Перу и хочу рассказать об этой стране, где дома специально не достраивают, а Uber используют для перевозки лам

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Привет, меня зовут Лиана, и вот уже полгода я живу в столице древнего Перу Лиме. Я хочу поделиться с вами тем, что точно не найти в путеводителях, ведь речь пойдет не о достопримечательностях, а о том, как и чем живут люди этой удивительной страны.

Специально для АdMe.ru я составила список самых удивительных особенностей жизни в Лиме.

Большинство местных домов специально не достраивают

Первое, что бросается в глаза по дороге из аэропорта, — это то, что многие жилые здания построены будто лишь наполовину. Дело в том, что государство не занимается строительством жилых домов. Люди просто покупают участок и строят себе 1- или 2-этажный дом, кто как хочет, но с расчетом на то, что строительство этажей нужно будет продолжить, когда дети вырастут. Отсюда торчащие прутья арматуры из железобетона и отсутствие единого архитектурного стиля.

Центр и пригород Лимы выглядят примерно так: как две разные страны

Удивляет сильный межклассовый контраст, средний класс, на первый взгляд, как будто вовсе отсутствует. Когда находишься в районе аэропорта, создается впечатление, что ты приехал в беднейшую страну. Но стоит попасть в престижные районы (Мирафлорес или Сан-Исидро), как открывается другая реальность: современные высотки, красивейшие парки и фонтаны, отели, казино и рестораны — вся роскошь буквально в получасе езды от беспросветной бедности.

На Uber иногда перемещаются весьма колоритные пассажиры

Uber в Перу по-настоящему популярен, это вам любая лама скажет. А вы когда-нибудь видели ламу, которая садится в такси? Конечно, не скажу, что это не редкость, но такое тоже встречается. Кстати, лам в Лиме нет, они живут только высоко в горах (не считая зоопарка).

Еда на улице стоит дешево, а блюда национальной кухни просто шокируют. Например, тут можно купить жареную морскую свинку

За 1 соль ($ 0,3) на улицах Лимы можно купить уже очищенные и нарезанные фрукты, свежевыжатые соки, напитки, хлеб с авокадо на завтрак и прочее. Ларьки с едой здесь через каждые 5 метров. Все свежее и дешевое, все делается на ваших глазах. Удивительно и то, что на рынке можно поесть так же вкусно, как в хорошем ресторане. Средняя стоимость комплексного обеда (напиток, первое и второе) на рынке — 6 солей. За эти деньги вам дадут свежий сок из маракуйи (или из другого фрукта), суп или севиче (на выбор), рис с курицей или жареную рыбу. Средняя стоимость обеда в кафе — 10–20 солей, в ресторане — 25–30 солей. А традиционным блюдом на особенный случай считается жареная морская свинка — куй.

К слову, перуанская кухня настолько разнообразна, что занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Только одного картофеля здесь более 2 000 видов, а кукурузы — более 50 видов.

Встречи с родными и друзьями проходят в необычной обстановке

Собрание родственников, Новый год или даже помолвка в Перу — это определенно не то, что вы ожидаете увидеть. Вы точно не найдете на столе несколько видов салатов, разнообразных нарезок, оливок или маринованных грибов в красивых вазочках — и не потому, что здесь этого нет, а потому, что просто так не принято. Вместо этого каждый из кухни приносит себе тарелку с едой и садится там, где есть место, а если места нет, то просто стоит. Первое время с этим сложно смириться — ведь как же так, мы же должны все сидеть за одним столом, попросить стулья у соседей или соорудить скамейку из двух стульев и деревяшки, но только чтобы все сидели за одним столом! На самом деле об этом здесь никто не задумывается, и это абсолютно никак не влияет на общую атмосферу — все смеются, о чем-то болтают и просто приятно проводят время с родными.

Дни рождения в Перу не отмечают. Кроме одного возраста, празднование которого сравнимо со свадьбой

Интересно, что такой праздник, как день рождения, здесь обычно игнорируется. Даже подарки дарить не принято, максимум — это поздравление в фейсбуке и звонок от мамы. Но только если это не касается 15-летия девочки. С этим праздником сравнится разве что свадьба. Событие настолько грандиозное, что для этого снимают ресторан минимум на 100 человек, девочку одевают как настоящую принцессу, гости заходят исключительно по приглашениям, а у входа стоит охрана.

Здесь существует необычная традиция в честь успешного поступления в университет

Поступить в университет здесь очень сложно, и у перуанцев на это счет есть особая традиция — брить голову мальчика налысо, если он поступил. Это могут сделать даже незнакомые люди, увидев, как парнишка радуется оттого, что поступил, причем делать это можно без спроса. Мой муж — преподаватель в университете, и когда он заходит в аудиторию с первокурсниками, то всегда видит целую группу лысых мальчиков. Почему перуанцы выбрали именно такой способ поздравления — непонятно. Но к девочкам это, к счастью, не относится.

В Лиме есть рестораны с неоднозначной развлекательной программой

В центре Лимы есть необычный ресторан — «Прыжок монаха». Его особенность в том, что он находится на скале и каждые полчаса с этой скалы сбрасывается монах (актер). Легенда этого места такова: когда-то дочь благородного маркиза и парень из бедной семьи полюбили друг друга и девушка забеременела. Отец девушки, узнав об этом, был вне себя от ярости и отправил юношу в монастырь, а девушку на корабле в Испанию. Отплывая от берега, девушка в бинокль увидела своего возлюбленного, тот стоял на краю скалы, расправив руки, а после бросился вниз. Его тело так и не нашли. После своего выступления актер, рискующий жизнью, подходит к зрителям и получает свое вознаграждение.

А это именно то, чего я больше всего боялась перед поездкой

Единственное, о чем я переживала, отправляясь в Перу, — это о насекомых, огромных и кусачих. И я не ошиблась: здесь их очень много, только они в основном не кусачие.

Тут очень популярна перуанская орхидея — священный символ древних индейцев. И это не цветок

Речь пойдет не о красивом цветке, а о голой собаке. Да, именно такое название носит порода голых собак инков. У этих животных темная кожа, на голове и ушах они имеют хохолок и щетину, зубов очень мало или вовсе отсутствуют, что делает эту собаку вегетарианкой. Орхидея считалась одним из свещенных животных у инков. Сейчас такие собаки встречаются редко, а их вывоз за границу строго контролируется. Они отличные сторожа, очень привязываются к хозяину и совсем не доверяют посторонним людям.

Если вы не посещаете обязательные мероприятия, например выборы, готовьтесь заплатить штраф

Здесь, в Перу, на выборы любого члена правления обязан приходить каждый гражданин, в противном случае ему придется заплатить штраф в размере $ 30 с каждого члена своей семьи.

Чтобы Новый год был удачным, встречать его нужно определенным образом

В Перу, как и в других странах Южной Америки, принято встречать Новый год в желтом нижнем белье. Поэтому, оказавшись здесь перед праздником, не удивляйтесь тому, что практически в каждом магазине встретите вывешенные на продажу желтые трусы. Перуанцы очень чтят эту традицию. Может быть, поэтому они всегда счастливы и доброжелательны?