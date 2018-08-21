Турагенты рассказали, в каких странах мира стоит брать «Все включено», а где это невыгодно

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Выбирая среди сотен рекламных предложений, всегда задаешься вопросом: какой самый выгодный и комфортный вариант отдыха? Когда едешь в страну впервые, до конца не знаешь, чего ожидать. Одни страны достаточно приветливы по отношению к туристам, в других носа из отеля высунуть нельзя. Как бы все узнать заранее, чтобы отпуск получился гарантированно классным?

AdMe.ru взял на себя ответственность разобраться в вариантах отдыха «все включено» в разных странах: где это выгодная и необходимая опция, а где — деньги на ветер? что в разных местах означает понятие «все включено» и что в него входит? Мы погрузились в тему и теперь готовы рассказать об этом вам.

1. Мальдивы

Питание: 3-разовое питание в ресторане, закуски в барах в течение дня. Также есть возможность посещать рестораны a-la carte — заведения вне отеля с предварительным заказом блюд из меню. Еда вкусная и безопасная, предлагаются алкогольные и безалкогольные напитки, которые без тарифа «Все включено» стоят на островах очень дорого. Что еще есть: на Мальдивах гостей ждет максимальный комфорт и миллион развлечений от начала и до конца поездки. Большая часть отелей предлагают персональную встречу, трансфер от и до аэропорта, а также возможность ожидания самолета в VIP-зоне. А на самом острове предлагаются экскурсии на лодке, уроки дайвинга, немоторные водные виды спорта, фитнес, огромный бар, рыбалка, музыкальные вечера. Чего нет: сложный вопрос. Мальдивский All inclusive ну очень старается побаловать своего гостя. Брать? Да, если вам хочется испытать максимальное наслаждение от отпуска, а еще если вам важно наличие спиртного. Если напитки, алкоголь и развлечения для вас непринципиальный вопрос, то стоит выбрать удобный тариф «Полупансион», куда входят только завтраки и ужины.

2. Египет

Питание: разнообразное 3-разовое питание со шведским столом, бесплатное мороженое в неограниченном количестве, бесплатный местный алкоголь и платный импортный. Что еще есть: отели Египта славятся обильными развлекательными программами, вечеринками и детской анимацией. Также во «Все включено» входят лежаки на пляже, иногда услуги вроде массажа, спа или тренажерки. Чего нет: мини-бар в номере всегда платный, хозяйственные мелочи типа химчистки обычно тоже. Брать? Да. В Египте не рекомендуется выходить за территорию отеля. Поэтому отели прикладывают большие усилия, чтобы полноценно обеспечить вас питанием, развлечениями и комфортом.

3. ОАЭ

Питание: «Все включено» в ОАЭ — это высочайший уровень комфорта и респектабельности. Будет очень богато, очень красиво, очень сытно. Арабский сервис всегда на высшем уровне, только есть парочка но. Во-первых, нужно будет доплачивать за деликатесы вроде лобстеров. Во-вторых, количество алкоголя ограничено: если официант видит, что клиент слишком пьян, ему больше не нальют. Что еще есть: в ряде отелей тариф «Все включено» предусматривает пользование лодками, велосипедами, каноэ. За лежаки на пляже нужно будет доплачивать, если ваш отель не на первой линии. Чего нет: аниматоров, вечеринок и детских развлекательных программ. Брать? Брать. Так выйдет дешевле и комфортнее. Исключение — Дубай. Это единственный город ОАЭ, в котором достаточно интересных недорогих кафешек на улице.

4. Турция

Питание: в большинстве турецких отелей вам предложат шведский стол по графику и круглосуточный сервис. Местный алкоголь для вас тоже будет бесплатным, а за иностранные бренды нужно будет доплачивать. Что еще есть: кажется, все, что можно себе представить. Уже в 3-звездочных отелях гостей активно развлекают — и маленьких, и взрослых. Фитнес у бассейна, вечеринки, конкурсы для взрослых, анимационная программа для детей, бармен-шоу в ресторанах. В 4-, 5-звездочных отелях — аквапарки. Чего нет: в тариф не входят всякие индивидуальные запросы типа массажа, спа-процедур, фотосессий. А также лежаки и зонтики на пляже — их придется оплачивать дополнительно. Брать? Брать. «Все включено» выходит гораздо дешевле, чем все по отдельности, при этом действительно качественно, сытно, приятно и интересно.

5. Греция

Питание: традиционная греческая кухня с продуктами первой свежести — большинство отелей выращивает овощи и зелень на своей территории, их же и используют. Шведский стол предлагается не всегда: обычно это 3-4 блюда на выбор (количество блюд пропорционально количеству звезд отеля). Постояльцы элитных отелей могут также бесплатно ужинать в местных ресторанах за пределами отеля. Что еще есть: во многих отелях звучит живая музыка и шоу по выходным. Часто отели готовы взять на себя вопрос трансфера от и до аэропорта. Чего нет: больше ничего нет. Остальные опции будут за дополнительную плату, будь то лежак на пляже, массаж или детский горшок в номер. Никаких развлечений тоже не предлагается. Брать? Не стоит. Оптимальный вариант — без привязки к отелю гулять по Греции: на улицах есть на что посмотреть и есть где дешево и вкусно поесть. В отеле — только спать и завтракать.

6. Болгария

Питание: качество питания в болгарских отелях очень разное, и рассчитывать на «Все включено» в этом плане — брать кота в мешке. Система обычно такая: 3-разовый шведский стол, бесплатный бар на территории пляжа или бассейна, бесплатный местный алкоголь. Что еще есть: развлечения для детей и лежаки, если ваш отель стоит на первой береговой линии. Иногда во «Все включено» входят такие услуги, как химчистка, электронный сейф, телефонная связь с родной страной. Чего нет: обычно никаких интересных дополнений болгарский All inclusive не предлагает. Брать? Нет. Болгария — та страна, по которой туристам можно спокойно выходить за территорию отеля (в отличие от Египта, например), а за территорией отеля миллион кафешек с отличной едой, развлечения и хорошие цены. «Все включено» здесь не очень окупается и не особенно имеет смысл.

7. Тунис

Питание: по расписанию, 3-, 4-разовое, преимущественно со шведским столом — еда разнообразная и интересная. Отдельной оплате подлежит алкоголь. Кстати, между порциями алкоголя должно пройти не меньше 5 минут — иначе не продадут. Также на территориях отелей есть рестораны a-la carte, которые не входят в All inclusive. Что еще есть: много развлекательных программ для детей, а для взрослых — шоу по вечерам и аквааэробика в бассейне. Зонтики и лежаки на пляже бесплатные. Чего нет: разные виды активного отдыха на пляже вроде гидроцикла, парашюта или катания на лодке оплачиваются отдельно. Брать? Брать, потому что без «Все включено» организовать отдых в Тунисе будет гораздо сложнее. Питание в кафешках дороже, развлечений меньше.

8. Израиль

Питание: 3-разовое по типу столовой — вкусно, но без эксклюзива. Кстати, лучше захватите с собой из дома чай в пакетиках: напитки в баре — это обычно пакетированный сок, ликер, пиво. Что еще есть: классные развлекательные программы для детей. Для взрослых есть только музыка и дискотеки по вечерам, а также бесплатный пляж, в случае если он принадлежит отелю. Чего нет: взрослых развлечений и бесплатных лежаков на пляже. Брать? Нет. Израиль — это та страна, отдых в которой можно организовать комфортно, недорого и интересно без «Все включено». Стоит взять только в том случае, если вы отдыхаете с детьми и хотите, чтобы они хорошенько развлеклись.

9. Кипр

Питание: 3-разовое, шведский стол, постоянный доступ к закускам, мороженому, алкоголю в баре. В пределах отеля вас будет ждать еда, вкусная и качественная, но лишенная кипрского колорита. Что еще есть: развлечения на территории отеля, бесплатные лежаки у бассейнов, тренажерный зал. Чего нет: тариф «Все включено» не предполагает напитки в мини-баре и мелкие услуги типа химчистки или сейфа. Также лежаки и зонтики на пляже почти всегда платные. Брать? Нет. Система «Все включено» появилась в Кипре совсем недавно: долгое время власти вообще не хотели ее поддерживать, чтобы не наносить урон уличным кафе и развлечениям. В большинстве кипрских отелей есть много бесплатных опций и без «Все включено». Питание вне отеля разнообразнее обычного шведского стола, при этом безопасное и недорогое.

А вы пользуетесь тарифом «Все включено» или оплачиваете дополнительные услуги по необходимости? Делитесь в комментариях.