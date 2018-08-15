6 фактов о жизни морских цыган — исчезающего народа, крайне редко выходящего на сушу

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Их организм научился подолгу обходиться без воздуха на глубине, их глаза приспособлены к четкому видению под водой, их дома качаются на водной глади и в любой момент готовы последовать в путь. Их называют морскими цыганами, и это поистине нетривиальный народ, словно сошедший со страниц книг о морских приключениях.

Мы в AdMe.ru вдохновились рассказами о водных кочевниках и сегодня хотим рассказать об их жизни своим читателям.

Кто такие морские цыгане?

Когда слышишь это словосочетание, сразу представляются темноволосые люди в ярких одеждах, которые бороздят на огромных кораблях просторы морей, разбавляя крики чаек своими песнями и танцами. Но на самом деле эти люди не имеют практически никакого отношения к цыганам как «национальности». Этим термином обозначают морских кочевников, живущих у берегов Малайзии, Индонезии и Филиппин. Их жизнь — это море, и на сушу эти люди выходят с большой неохотой, предпочитая устойчивой земле покачивающееся дно лодки. К морским цыганам относят несколько народов: баджо;

мокен;

урак-лавой;

оранг-лаут.

Некоторые из них живут исключительно в море, выходя на сушу только для того, чтобы похоронить покойников

Правда, так преданы воде, пожалуй, только люди народа баджо и в меньшей степени — мокен. Они регулярно привлекают к себе внимание фотографов и журналистов, которые наслаждаются гостеприимством кочевников, а затем рассказывают миру о том, как устроен быт этих семей, крайне редко ступающих на землю.

1. Раньше они жили на суше

Легенда, которая передается из уст в уста народом баджо, гласит, что раньше они жили на суше и были подданными короля, дочь которого унесло в море. Убитый горем правитель велел жителям своего государства найти принцессу и не возвращаться на сушу без нее. Подданные отправились кочевать по морям в надежде отыскать пропавшую девушку. Но поскольку сделать этого не удалось, баджо, опасаясь гнева короля, остались в море.

Ученые не верят в эту историю, но и не сходятся на какой-то единой теории происхождения морских цыган. Одна из самых убедительных версий принадлежит исследователю Дэвиду Э. Соферу, утверждающему, что баджо принадлежат веддо-австралоидной расе и являются выходцами из архипелага Риау. Якобы изначально кочевники были охотниками-собирателями, но с увеличением числа людей, задействованных в рыбном промысле, перебрались на воду. Согласно другой теории, баджо изначально жили в районе архипелага Сулу и, помимо рыбалки, занимались земледелием. Начать вести кочевой образ жизни их заставили набирающие в тот момент обороты торговые отношения с Китаем, куда баджо поставляли морепродукты и жемчуг. В итоге многие представители народа перебрались на воду и продолжают жить на ней и по сей день.

2. Их дома плавают

Не все морские цыгане строят на воде дома. Но те, что все-таки возводят статичное морское жилище, используют в строительстве бревна и пальмовые листья. В итоге получаются очень небольшие помещения, в основном предназначенные для сна детей и хранения снастей. Намного важнее для этого народа лодки.

На лодках они отправляются на рыбалку, переезжают с места на место, спят и готовят еду. Если в семье не более 5 человек, они вполне могут уживаться в одной крытой лодке, называемой «лепа».

3. Их тело идеально приспособилось к рыбалке

Морские цыгане — отличные дайверы. Трудно в это поверить, но, не используя никакого специального снаряжения, многие из них проводят под водой около 5 часов в день и могут задерживать дыхание на несколько минут. Заинтересовавшись этой особенностью, ученые выяснили, что селезенка у морских цыган больше, чем у обычного человека, примерно на 50 %. При погружении под воду она сжимается, выделяя дополнительную «порцию» гемоглобина, снабжающего органы кислородом.

Для того чтобы облегчить процесс длительных погружений, некоторым баджо в раннем возрасте «пробивают» барабанные перепонки. Из-за этого пожилые морские цыгане почти ничего не слышат. Зато представители этого народа обладают сверхзрением, которое позволяет им видеть под водой.

Эта особенность ярко выражена у детей и подростков. Они могут нырять с открытыми глазами и при этом видеть предметы так же четко, как и над водой. Таким же зрением обладают, например, дельфины. По мнению ученых, причиной такого феномена может быть эластичная сетчатка глаз юных цыган, появившаяся в ходе мутации ДНК. При преломлении света в воде глаз подстраивается, чтобы отрегулировать резкость картинки. Стоит отметить, что в ходе эксперимента исследователи выяснили, что натренировать глаза для подводного зрения могут и обычные дети. Вот только у них после погружения глазное яблоко краснеет и начинает чесаться, в то время как дети морских цыган при нырянии не испытывают какого-либо дискомфорта.

Кожа морских цыган менее восприимчива к ультрафиолету, но, поскольку солнечное воздействие на нее огромно (сказывается отражение лучей от воды), баджо защищают лица при помощи бурака — смеси рисового порошка и специй.

4. Образование для них не столь важно

До недавнего времени большинство представителей баджо не умели читать и писать. Их дети не ходили в школу. Почти все свое время малыши проводили с родителями, с малолетства постигая азы рыболовного дела. Сейчас в Индонезии и на Филиппинах в поселениях баджо появились школы и небольшие медпункты, установленные в воде на сваях. Кстати, практически никто из людей этого народа не может точно назвать свой возраст: года здесь попросту не считают.

5. Они неохотно переезжают на сушу

Баджо, живущим на территории Филиппин, власти предложили дома на суше. Вот только перебираться в новые дома морские цыгане не спешат. Во-первых, водные старожилы боятся потерять свою культуру и наследие.

Во-вторых, у баджо индивидуалистический общественный строй, в котором самая крупная политическая единица — это клан со своими лидерами. При переходе на сушу эти люди утратят авторитет и будут вынуждены подчиниться общим государственным порядкам. Сейчас же филиппинское правительство имеет малую власть над кочевниками.

Конечно, совсем оградиться от земного мира цыганам непросто: многие из них зарабатывают на продаже рыбы «земным» людям. У них же семьи, возводящие дома, покупают стройматериалы. К тому же баджо довольно гостеприимны и порой даже приглашают к себе любопытных обитателей суши.

Большинство семей, все-таки принявших решение о переселении на берег, не отдаляются от воды, продолжая заниматься рыболовством. Но есть и те, кто прощается с морской жизнью навсегда.

6. Они исчезают

Жить на воде небезопасно. И часто морские цыгане оказываются бессильны перед буйством стихии. Таким, например, как тайфун Хайян, обрушившийся на Филиппины в 2013 году, или землетрясение в Индонезии, случившееся несколько дней назад. Не каждому под силу жертвовать безопасностью членов собственной семьи ради сохранения численности своего народа. И некоторые баджо уходят на сушу навсегда, забывая о морской жизни. По этой причине морских цыган становится все меньше, а их самобытная культура, их песни и танцы подвергаются забвению из-за отсутствия интереса у новых поколений, ведь каждое из них оказывается все более открытым внешнему миру. Именно поэтому нам очень хотелось рассказать вам об этом удивительном народе сейчас, пока он еще не перестал быть «морским». Пока о его особенностях, обычаях и странностях еще можно говорить в настоящем времени. Пока он еще существует.