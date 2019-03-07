Почему со всеми людьми я веду себя по-разному и где мой настоящий характер?

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«В разном окружении я веду себя настолько по-разному, что порой чувствую себя лживой по отношению к себе. Мне кажется, если друзья заметят эти изменения в моем поведении, они подумают, что я просто „фальшивка“. Но самое странное, что я сама не могу понять, в какой ситуации проявляется мое настоящее „я“».

В определенный момент как минимум каждый второй человек ловит себя на подобной мысли. AdMe.ru выяснил, почему так происходит и насколько это нормально. Заранее упомянем, что не будем рассматривать такую банальную причину, как зона комфорта.

1. От нас всегда ожидают определенного поведения

Все мы существуем одновременно в разных социальных кругах: в семье, в компании друзей, в паре с любовником, среди компаньонов по хобби и так далее. Все подобное окружение имеет определенные ожидания относительно нас. А мы, чаще сами того не замечая, стараемся им соответствовать, представая со стороны этаким Билли Миллиганом — человеком со множественными личностями. «Зачастую мы не замечаем собственную перестройку, потому что давно привыкли действовать вразрез своему характеру во имя профессиональных и прочих целей. У этого явления даже есть название — „поведение со свободными чертами характера“», — поясняет Санна Балсари-Палсуле, профессор Кембриджского университета. Самый часто встречающийся пример свободных черт характера — это «псевдоэкстраверсия», когда интроверты на работе или в шумной компании ведут себя как экстраверты в угоду неким целям.

2. Мы сами себя интерпретируем по-разному

Теперь обратное действие: когда изменчивость идет не извне, а изнутри. Представьте, что наш мозг — это большой шкаф с различными документами. Все документы собраны в файлы. Каждый раз вы достаете из шкафа именно тот файл, которого требует определенная ситуация. Эти файлы — ментальные структуры, которые определяют наше поведение. Психологи называют их моделями самоинтерпретации. У каждого из нас есть свои подобные модели в шкафу: модель сына / друга / дальнего знакомого / подчиненного и так далее. При этом все они необходимы, даже если представляют человека двуличным. Приведем конкретный пример: наверняка у каждого был такой знакомый или знакомая, которые в определенный период своей жизни существовали лишь романтическими отношениями. Они забывали об увлечениях, друзьях и даже семье — проще говоря, пользовались в основном моделью самоинтерпретации «вторая половинка». Прошло время, пара распалась, и оба партнера чувствовали огромную пустоту в своей жизни, потому что они привыкли пользоваться лишь одной моделью. Поэтому быть всегда разным — хорошо. Это позволит лучше справляться с новыми жизненными ситуациями.

А все-таки, где же вы «реальный»?

Изучающие личность психологи сталкиваются с вопросом: какое социальное «я» ближе всего к истинному характеру человека? Как показывает практика, с возрастом люди бессознательно уничтожают те модели самоинтерпретации, которые наиболее сильно отличаются от основных свойств их личности. То, что останется в итоге, и будет являться реальным «я». Но, даже если наше поведение усреднится во многих ситуациях, мы все равно не сможем позволить себе раскрыть некоторые черты характера в кругу семьи, друзей или в компании любимого человека. Поэтому вместо того, чтобы искать тот самый верный файл из шкафа, лучше продолжать исследовать те, которые вы используете чаще всего. Ваши переживания и рассуждения на эту тему лишь разовьют вашу индивидуальность и чувство самости. Используйте собственную многоликость в своих интересах.