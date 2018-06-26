Что вызывает головную боль и как от нее избавиться

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Во всем мире около 46 % взрослого населения страдает от головной боли. В рейтинге причин инвалидности Всемирной организации здравоохранения головные боли входят в топ-10 самых тяжелых состояний для мужчин и топ-5 — для женщин. В этой статье мы собрали несколько неявных причин возникновения головной боли и определили, как можно от нее избавиться.

С помощью советов AdMe.ru вы сможете предотвратить головную боль либо уменьшить ее в кратчайшие сроки простыми, но эффективными методами.

1. Дефицит солнечного света и витамина D

Дефицит витамина D может увеличить риск хронической головной боли , согласно новому исследованию Университета Восточной Финляндии . Были проанализированы уровни витамина D в сыворотке крови приблизительно у 2600 человек. Люди с самым низким уровнем имели более чем двукратный риск развития хронической головной боли. Особенно явно этот признак выделялся у тех, кто был обследован не в летние месяцы, поскольку в этот период уровень солнечного излучения понижен.

2. Яркий свет

Люди, испытывающие головную боль , часто избегают яркого света и стараются дольше находиться в темных помещениях. Исследования Медицинского центра Бет-Изрэйел выявили ранее неизвестную связь между чувствительными к свету нервными клетками в глазу и центрами в мозге, которые регулируют настроение и множество физических параметров, таких как частота сердечных сокращений, одышка, усталость и тошнота. Помимо того что яркий свет становился причиной головных болей, он также заставлял пациентов чувствовать себя раздражительными, сердитыми, нервными, подавленными и тревожными. Участники исследования также сообщили, что испытывают физический дискомфорт, включая тошноту и затрудненность дыхания.

3. Гроза и молнии

Ученые из Университета Цинциннати использовали математические модели, чтобы определить, является ли сама молния причиной увеличения частоты головной боли или же проблему можно отнести к другим погодным факторам. Результаты выявили 19 %-ный повышенный риск возникновения головной боли именно в те дни, когда была гроза. Это говорит о том, что молния имеет свое уникальное влияние на возникновение боли в голове. Джеффри Мартин (Geoffrey Martin) обращает внимание на то, что многие исследования показывают противоречивые данные о том, как погода, включая такие элементы, как давление и влажность, влияет на начало головной боли. Однако данное исследование показывает корреляцию между молниями, связанными с метеорологическими факторами, и появляющимися болями в голове.

4. Депрессия и тревога

В исследовании Медицинского центра национальной обороны в Тайване принимали участие 588 пациентов, которые посещали амбулаторную клинику, жалуясь на головную боль. В большинстве случаев болевые ощущения являлись следствием тревожности и депрессии, а также плохого качества сна. Выяснилось, что такие факторы, как эмоциональный стресс и частота головной боли, могут влиять друг на друга через общий механизм взаимодействия. Например, эмоциональные реакции могут изменить восприятие боли через определенные сигнальные пути. Автор исследования доктор Фу-Чи Ян (Fu-Chi Yang) отметил, что полученные результаты потенциально предполагают, что адекватное медицинское лечение для снижения частоты головной боли также может снизить риск депрессии и тревоги у пациентов с мигренью .

5. Кодеиносодержащие препараты

Согласно исследованию Университета Аделаиды, использование больших доз болеутоляющих, содержащих кодеин , может способствовать появлению тяжелой головной боли. Это частая проблема у пациентов, которые обладают высокой степенью чувствительности. По словам Джасинты Джонсон (Jacinta Johnson), болевая чувствительность является основной проблемой тех, кто использует опиоидные препараты. Чем чаще человек принимает такие лекарства, тем выше риск развития чувствительности к боли, вследствие чего пациент никогда не сможет получить необходимый уровень облегчения. В долгосрочной перспективе это приводит к обострению проблемы, а не к ее решению.

6. Ожирение

Последние исследования Университета Джонса Хопкинса в Балтиморе подтверждают, что ожирение является причиной головной боли, в частности мигрени , и соприкасается с некоторыми вторичными состояниями, такими как идиопатическая внутричерепная гипертензия . Также отмечается, что риск появления головной боли от избытка веса наиболее высок в репродуктивном возрасте. Чем выше индекс массы тела , тем больше вероятность, что периодическая головная боль может перейти в хроническую форму. В то же время физическая активность и снижение веса могут помочь снизить частоту возникновения болевых ощущений — вплоть до полного избавления от них.

7. Холод

Ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка отмечают, что адаптация человека к низким температурам может в какой-то степени способствовать изменению распространения головной боли среди населения. Феликс Кей (Felix Key) отметил, что это исследование хорошо показывает, как прошлые эволюционные признаки могут влиять на современные фенотипы в условиях холодной среды. Из-за воздействия низких температур могут возникать спазмы сосудов головного мозга, вследствие чего нарушается процесс кровоснабжения. В холодных условиях наблюдается пониженное содержание кислорода в организме, что может приводить к головной боли и мигреням. Особенно этот фактор касается тех, кто чувствителен к изменению погодных условий.

Что может помочь

1. Кофеин

Кофеин широко потребляется во всем мире как в еде, так и в напитках, а также имеет множество важных медицинских применений. Для пациентов, страдающих от головной боли, кофеин может быть полезен в качестве болеутоляющего, а холодная вода со льдом, напротив, может усилить болевые ощущения. Клинические испытания, проведенные в Медицинском колледже Альберта Эйнштейна , показали, что лучший результат достигается при сочетании кофеина с эффективными противоболевыми лекарствами. Также стоит отметить, что отмена кофеина может стать причиной головной боли. Если человек регулярно выпивал кофе по утрам, а потом резко прекратил это делать, то у него могут появиться болевые ощущения в голове.

2. Иглоукалывание

Исследования Мюнхенского технического университета показывают, что акупунктура эффективна для лечения частой эпизодической или хронической головной боли. Иглоукалывание сравнивалось с фиктивной акупунктурой в семи испытаниях. Среди участников, получавших реальное иглоукалывание, по крайней мере у 51 % наблюдалось уменьшение головной боли вдвое. Через шесть месяцев регулярных процедур результаты были улучшены.

3. Зеленый свет

Ученые из Гарвардской медицинской школы определили, что зеленый свет значительно снижает светобоязнь и чувствительность к яркому свету, а также может снизить тяжесть головной боли. Участников исследования, перенесших острые приступы боли в голове, попросили сообщить о любом изменении в физическом состоянии при воздействии различных интенсивностей синего, зеленого, янтарного и красного светов. В хорошо освещенной комнате около 80 % пациентов сообщили об усилении головной боли во всех цветах, кроме зеленого. Профессор Рами Бурштейн (Rami Burstein) и его коллеги неожиданно обнаружили, что зеленый свет уменьшил боль примерно на 20 %.

4. Медитация

Исследование Университета Уэйк-Фореста было проведено для оценки последствий стандартизированной медитации и йоги, вызывающей снижение стресса на основе осознанности, у взрослых с регулярной головной болью. Было обнаружено, что у испытуемых, которые практиковали медитацию, уменьшилась головная боль, при этом она становилась менее тяжелой. Также уменьшилась продолжительность боли, участники стали замечать, что могут контролировать мигрень. Никаких побочных эффектов от медитаций не было выявлено.

5. Ограничения в питании, диета

По словам доктора медицинских наук Винсента Мартина (Vincent Martin), причиной головной боли может стать глутамат натрия , который является усилителем вкуса, используемым во множестве обработанных продуктов, включая замороженную или консервированную пищу, супы быстрого приготовления, сыр, творог, закуски, салатную заправку, приправы, кетчуп, соус для барбекю. Лучше есть больше натуральных продуктов, таких как свежие овощи, фрукты и мясо. Также стоит отказаться от алкоголя, поскольку он является одной из наиболее часто встречающихся причин головной боли. Самыми проблемными напитками называют водку и красное вино с высоким содержанием гистамина.

6. Цветные очки

Солнцезащитные очки с темными стеклами рекомендуется носить всем, кто страдает от головной боли и испытывает светобоязнь. Однако многие пациенты отмечали, что такое решение не всегда является удобным и практичным. Тогда учеными из Университета Цинциннати были проведены исследования о влиянии очков с более светлыми цветными стеклами на самочувствие людей, страдающих от головной боли. Было установлено, что 85 % пациентов, сообщивших ранее о светобоязни, избавились от нее. Такие очки позволяют смягчить яркий свет, их можно использовать в помещении, тем самым облегчая адаптацию у тех, кто страдает от светочувствительности, приводящей к головной боли.