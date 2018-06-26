Что вызывает головную боль и как от нее избавиться
Во всем мире около 46 % взрослого населения страдает от головной боли. В рейтинге причин
С помощью советов AdMe.ru вы сможете предотвратить головную боль либо уменьшить ее в кратчайшие сроки простыми, но эффективными методами.
1. Дефицит солнечного света и витамина D
© Bridget Jones’s Diary / Working Title Films © Bridget Jones: The Edge Of Reason / Universal Studios
Дефицит витамина D может увеличить риск хронической
Были проанализированы уровни витамина D в сыворотке крови приблизительно у 2600 человек. Люди с самым низким уровнем имели более чем двукратный риск развития хронической головной боли. Особенно явно этот признак выделялся у тех, кто был обследован не в летние месяцы, поскольку в этот период уровень солнечного излучения понижен.
2. Яркий свет
Люди, испытывающие
Помимо того что яркий свет становился причиной головных болей, он также заставлял пациентов чувствовать себя раздражительными, сердитыми, нервными, подавленными и тревожными. Участники исследования также сообщили, что испытывают физический дискомфорт, включая тошноту и затрудненность дыхания.
3. Гроза и молнии
Ученые из Университета Цинциннати использовали математические модели, чтобы определить, является ли сама молния причиной увеличения частоты головной боли или же проблему можно отнести к другим погодным факторам. Результаты выявили 19 %-ный повышенный риск возникновения головной боли именно в те дни, когда была гроза. Это говорит о том, что молния имеет свое уникальное влияние на возникновение боли в голове.
Джеффри Мартин (Geoffrey Martin) обращает внимание на то, что многие исследования показывают противоречивые данные о том, как погода, включая такие элементы, как давление и влажность, влияет на начало головной боли. Однако данное исследование показывает корреляцию между молниями, связанными с метеорологическими факторами, и появляющимися болями в голове.
4. Депрессия и тревога
В исследовании Медицинского центра национальной обороны в
Выяснилось, что такие факторы, как эмоциональный стресс и частота головной боли, могут влиять друг на друга через общий механизм взаимодействия. Например, эмоциональные реакции могут изменить восприятие боли через определенные сигнальные пути.
Автор исследования доктор Фу-Чи Ян (Fu-Chi Yang) отметил, что полученные результаты потенциально предполагают, что адекватное медицинское лечение для снижения частоты головной боли также может снизить риск депрессии и тревоги у пациентов с
5. Кодеиносодержащие препараты
Согласно исследованию
По словам Джасинты Джонсон (Jacinta Johnson), болевая чувствительность является основной проблемой тех, кто использует опиоидные препараты. Чем чаще человек принимает такие лекарства, тем выше риск развития чувствительности к боли, вследствие чего пациент никогда не сможет получить необходимый уровень облегчения. В долгосрочной перспективе это приводит к обострению проблемы, а не к ее решению.
6. Ожирение
Последние исследования
Чем выше
7. Холод
Ученые из
Из-за воздействия низких температур могут возникать спазмы сосудов головного мозга, вследствие чего нарушается процесс кровоснабжения. В холодных условиях наблюдается пониженное содержание кислорода в организме, что может приводить к головной боли и мигреням. Особенно этот фактор касается тех, кто чувствителен к изменению погодных условий.
Что может помочь
1. Кофеин
Клинические испытания, проведенные в Медицинском колледже
Также стоит отметить, что отмена кофеина может стать причиной головной боли. Если человек регулярно выпивал кофе по утрам, а потом резко прекратил это делать, то у него могут появиться болевые ощущения в голове.
2. Иглоукалывание
Исследования
3. Зеленый свет
Ученые из
Участников исследования, перенесших острые приступы боли в голове, попросили сообщить о любом изменении в физическом состоянии при воздействии различных интенсивностей синего, зеленого, янтарного и красного светов. В хорошо освещенной комнате около 80 % пациентов сообщили об усилении головной боли во всех цветах, кроме зеленого.
Профессор Рами Бурштейн (Rami Burstein) и его коллеги неожиданно обнаружили, что зеленый свет уменьшил боль примерно на 20 %.
4. Медитация
Исследование
Было обнаружено, что у испытуемых, которые практиковали медитацию, уменьшилась головная боль, при этом она становилась менее тяжелой. Также уменьшилась продолжительность боли, участники стали замечать, что могут контролировать мигрень. Никаких побочных эффектов от медитаций не было выявлено.
5. Ограничения в питании, диета
По словам доктора медицинских наук Винсента Мартина (Vincent Martin), причиной головной боли может стать
Также стоит отказаться от алкоголя, поскольку он является одной из наиболее часто встречающихся причин головной боли. Самыми проблемными напитками называют водку и красное вино с высоким содержанием гистамина.
6. Цветные очки
Солнцезащитные очки с темными
Было установлено, что 85 % пациентов, сообщивших ранее о светобоязни, избавились от нее. Такие очки позволяют смягчить яркий свет, их можно использовать в помещении, тем самым облегчая адаптацию у тех, кто страдает от светочувствительности, приводящей к головной боли.
Что может вызвать головную боль у вас и как вы с ней справляетесь? Поделитесь с нами в комментариях.
Фото на превью wacs.shop / instagram, mateenoboutique / instagram