6 способов изменить отношение к себе, если вас постоянно используют

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«Люди существуют друг для друга», — говорил римский император Марк Аврелий. То есть все мы что-то отдаем и получаем от коммуникации и отношений. И это нормально, пока границы остаются разумными. Когда происходит неравноценный обмен, это в конце концов истощает того, кем манипулируют.

AdMe.ru собрал советы о том, как не стать жертвой знакомых, которые во всем ищут выгоду.

1. Избавиться от чувства вины

Чтобы достичь своих целей, манипуляторы нередко изображают из себя обиженных и оскорбленных. Вы чувствуете себя виноватым, полагая, что действительно серьезно задели чувства человека. В итоге стараетесь «загладить» свои поступки, которые привели к такой реакции, и вот вы уже готовы выполнить все просьбы, условия, а иногда и требования, даже если они идут вразрез с вашими интересами. Что делать? Если ваша вина действительно имеет место быть, проанализируйте ее степень: к чему конкретно привели ваши действия? И устраняйте только эти последствия. Например, вы случайно толкнули коллегу, он пролил кофе на пол. Извинитесь и позовите уборщицу. Просит вдобавок доделать за него порученную ему сложную задачу? Кажется, это уже чересчур.

2. Не вестись на комплименты

Сначала вами неустанно восхищаются: «О, вы так коммуникабельны! У вас прекрасный круг общения. А работа у вас какая замечательная! Наверное, вы неплохо зарабатываете. И машину водите? Как хорошо, что мы живем недалеко друг от друга». Все, ваш «порог защиты» снижен. Затем следует список поручений: познакомить с вон той «звездой», дать столько-то денег в долг и регулярно подвозить до дома. Что делать? Дарить комплимент или нет — это самостоятельное решение человека. Вы ведь не просили никого нахваливать вас на все лады. Так что не спешите соглашаться и давать обещания, о которых потом будете жалеть. Поблагодарите за добрые слова в ваш адрес. Противоречащие вашим принципам просьбы смело отметайте. Если есть те, что вы можете выполнить на определенных условиях, с холодной головой обсудите их.

3. Не бояться называть цену

Если вы профессионал в какой-то сфере (например, отлично пишете тексты, или делаете массаж, или переводите с китайского) либо у вас какое-то интересное хобби (например, пишете картины, сочиняете музыку, вяжете шарфики), обязательно появятся желающие получить результаты вашего труда даром. Если вам трудно им отказать, вы рискуете стать «бесплатным» мастером и все время тратить на «благотворительность» в пользу далеко не нуждающихся, а просто наглых. Что делать? Конечно, в ответ на заявление, что эта работа стоит столько-то, манипулятор тут же обвинит вас в меркантильности. Парируйте тем, что любой труд должен оплачиваться, приведите обоснование названной вами цены. Человек продолжает настаивать на своем? В крайнем случае игнорируйте и дистанцируйтесь, чтобы не доводить ситуацию до конфликта.

4. Уходить, если решение принято

Подобная ситуация происходит в дружеских или романтических отношениях. Друг / подруга или партнер вас игнорирует, а то и вовсе ведет себя неподобающим, оскорбительным образом. Но как только вы решаете прервать такое деструктивное общение, вас пытаются вернуть всеми силами. Что, естественно, льстит самолюбию. Вы чувствуете, что вы нужны, что вы хозяин положения. И так по бесконечному кругу самообмана. Что делать? На самом деле вы не хозяин положения. Скорее всего, вы в ловушке у манипулятора. Сядьте за стол, распишите плюсы и минусы этих отношений. Моментов, не устраивающих вас, больше? Тога доведите наконец до логического завершения то, что начали. Объясните свою позицию четко и спокойно и больше не возвращайтесь ни к этому разговору, ни к этому человеку.

5. Соизмерять объемы просьб

К вам обращаются со сделкой в формате «услуга за услугу». Вы, считая личность очень полезной для вас, соглашаетесь. Вам действительно помогают — в чем-то незначительном. Но в обмен на это хотят одолжения гораздо большего. Например, event-менеджер достает недорогой и вполне себе доступный билет на концерт для экономиста. С экономиста — новый бизнес-план для фирмы event-менеджера. Равноценен ли обмен? Что делать? Прежде чем восхищенно воскликнуть «Да!», выясните, какими именно услугами вы должны будете обменяться, и сопоставьте их размеры. Если необходимо, возьмите паузу и выясните все о предложении, которое вам пытается «продвинуть» манипулятор.

6. Помогать разумно

Просьбы сыплются как из рога изобилия, да еще и с театральными пантомимами? Что-то вроде «Кроме тебя больше не к кому обратиться», «Войди в мое положение», «Ты моя последняя надежда», «Иначе я пропаду». Не поддастся только человек с железными нервами. Получив желаемое, друг-страдалец не появляется до следующей «беды». Из раза в раз повторяющийся сценарий — повод задуматься. Что делать? Вечные проблемы, регулярно решающиеся при помощи вас, — вполне себе признак того, что вы нужны человеку только из меркантильных соображений. Задайте себе 2 вопроса: действительно ли для вас важно общение с ним и действительно ли вы хотите оказать ему помощь? Если нет, то зачем все эти мучения?

Бонус: универсальный совет

Если вас постоянно используют, в глобальном плане это следствие низкой самооценки. Как только уверенность в себе возрастет, желающие поживиться вашими ресурсами исчезнут сами. Уясните для себя свои сильные стороны, вспомните заслуги, определитесь со своими мечтами, желаниями, целями. Неумение или боязнь сказать «нет» — одна из форм, в которой проявляются проблемы с самооценкой. Попробуйте несколько раз пересилить себя, опираясь на факты, а не на эмоции. В конце концов, нельзя ведь все время жить чужими задачами, а значит, и чужой жизнью.