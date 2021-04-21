14 простых фраз, за которыми на самом деле скрываются манипуляция и пассивная агрессия

Психологи говорят, что неодобрение, гнев или разочарование — нормальные эмоции. Но некоторые из нас считают чем-то неприличным проявлять их и выплескивают обиду или зависть по-своему. Одни прячут настоящие чувства за ехидными замечаниями, а другие и вовсе начинают демонстративно игнорировать человека, который, по их мнению, ведет себя неправильно. Ну и, конечно, используют пассивную агрессию как действенный способ надавить на собеседника, внушить ему, что он во всем виноват, и быстро получить желаемое.

Сотрудники AdMe.ru тоже порой сталкиваются с людьми, которые ведут себя подобным образом. В итоге у нас накипело, и мы нарисовали комиксы о тех, кто периодически надевает на себя маску сарказма или осуждения. А из бонуса станет ясно, что негативное отношение к окружающим иногда легко выразить одним только взглядом.

1. «Тебе действительно это нравится?»

Кажется, девушка просто завидует чужой обновке. Возможно, она и сама бы не отказалась от такого платья, но по каким-то причинам не может его приобрести. Поэтому барышня и обесценивает чужую радость.

2. «Ты настоящий друг!»

Парень отчаянно нуждается в чужом одобрении и «тонко» намекает другу в бирюзовой футболке, что не стоит игнорировать его посты в соцсетях.

3. «Думала, ты догадаешься»

Обманутые ожидания всегда неприятны. Но не проще ли сразу сказать, какой подарок хочется на день рождения? Тогда удалось бы избежать и обиды, и разочарования.

4. «Все такие умные»

Готовы поспорить, что в переводе на язык нормальных отношений эта фраза означает «Да, мне стыдно и неудобно, что я не сообразил, как работать с программой. Но я вам этого ни за что не покажу».

5. Мысленный посыл «догадайтесь сами»

Кое-кто любит поиграть в молчанку со своими друзьями и близкими. Но рано или поздно им надоест постоянно отгадывать, чем они обидели человека, и придумывать извинения по несуществующим поводам.

6. «Не переживай, я как-нибудь справлюсь»

Возможно, девушка просто стесняется попросить о помощи и поэтому пытается надавить на жалость и чувство вины. Ну действительно, разве хороший человек бросит свою подругу в беде?

7. «Делай что хочешь!»

Кажется, мама дала опрометчивое обещание и теперь не хочет нести ответственность за сказанные ранее слова. Вот только каково при этом сыну? Непонятно, то ли разрешение есть, то ли его нет.

8. «С твоим-то голосом — и петь в присутствии людей!»

Возможно, парень и сам бы хотел спеть в караоке, но отчаянно стесняется и проецирует свои эмоции на другого человека. Мол, пусть тебе тоже будет неудобно.

9. «О, новую купил? А ведь ты мне $ 500 должен»

Если бы человек не боялся выражать свои чувства, эта фраза звучала бы так: «Я злюсь, что ты не возвращаешь мне деньги». А в этом случае он предпочитает ехидничать, вместо того чтобы выплеснуть эмоции и признаться, что его не устраивает сложившаяся ситуация.

10. «Хорошо отдохнули? А я пылью дышала»

Нечего развлекаться, когда кто-то другой испытывает неудобства, правда же? А на самом деле женщина просто постеснялась сказать, что тоже хочет отдохнуть. Или же позавидовала чужому умению расслабляться и отключаться от будничной суеты.

11. «Кроме вас, никто не торопится»

Многих раздражают люди, которые хотят пройти без очереди. Но не все могут напрямую сказать об этом — кое-кто начинает ерничать и ехидничать, пряча раздражение за «вежливыми словами». И ведь не подкопаешься.

12. «Нам бы неудачные ножки прикрыть»

Кажется, мама считает, что ее дочка несовершенна, и стесняется этого. Ей проще прилюдно высмеять девочку. А о чувствах ребенка в этот момент, понятное дело, никто и не задумывается.

13. «Вы же не хотите огорчать маму?»

Заставить всю семью есть через силу невкусный обед можно, если сразу предупредить, что мама обидится. И пусть только кто-нибудь попробует оставить после себя полную тарелку.

14. «Мы его еще „отмоем“ и приоденем»

Как изящно намекнуть дочке, что жениха можно было выбрать и получше? Да именно так, как мама на этой картинке. Сразу понятно, что она не одобряет ни внешний вид парня, ни его социальный статус.

Бонус: некоторые люди умудряются выразить неодобрение без слов — одним только взглядом