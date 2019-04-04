25 учителей, чье преподавательское мастерство не подлежит никакому сомнению

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Вот как современному учителю удержать внимание класса, который то и дело ныряет в гаджеты и вовсе не собирается грызть гранит науки? Приходится поражать, удивлять и восхищать кто чем может: удивительными художественными навыками, смелыми опытами, а то и просто человеческим отношением, тактом и пониманием.

Пользователи охотно хвастаются в сети любимыми преподавателями, и AdMe.ru не без зависти наблюдает за талантами и смелыми подходами этих мастеров педагогики.

1. «Во время презентаций наш преподаватель заклеивает себе рот скотчем, чтобы не прерывать, не отвлекать и не смущать докладчиков»

2. «Моя мама — самый милый учитель рисования! Она сшила платье и попросила всех своих учеников нарисовать на нем какую-нибудь картинку, после чего отправилась в нем на школьную выставку. Трогательно до слез»

3. Этот учитель начальной школы придумал для каждого ученика особое секретное рукопожатие

4. «У нас в классе те, кто справился с заданием, получают право отправиться в комнату с видеоиграми»

5. «Мы нашли на территории школы 5 бездомных котят, и наша учительница взяла одного. Вот как проходил наш урок»

6. «Я веду и рисование, и литературу, а значит, могу разнообразить уроки чтения поделками. Конечно же, мы просто обязаны были сделать тематические закладки для „Гарри Поттера“»

7. Учитель на пенсии устроил из своего фургона мобильную библиотеку, чтобы приобщить людей к чтению

8. У этого географа не было карты, поэтому он нарисовал ее сам

9. «У моего учителя есть такой вот робот-помощник»

10. «В чувстве юмора нашему химику точно не откажешь»

11. «Преподаватель всегда комментирует мои каракули с обратной стороны тестов, и это очень мило»

«Это кит?» — «Нет. Вот кит». — «Превосходно!»

12. «Вчера учитель английского спросил о моем хобби. Я сказал, что у меня его нет и что я бы с удовольствием поработал с микроскопом, но не могу себе этого позволить. Сегодня он вручил мне эту коробку»

13. «Наш математик прибавил мне дополнительный балл за рисунок на обороте теста»

14. «Летом моя учительница рисования из начальной школы раскрасила эту дверь»

15. «Каждую пятницу одна из завучей одевается в костюм банана и поет песню о том, что „мы сходим с ума, потому что сегодня пятница“»

16. У этого тайваньского учителя просто невероятные навыки рисования мелом

17. Тот самый мастер педагогики, чей урок просто невозможно пропустить

18. У этой учительницы не оказалось лазерной указки, но у кого-то был день рождения, поэтому она просто воспользовалась ножом для торта

19. «20 лет назад препод прибил телефон одного из учеников к стене за использование его в классе. Аппарат все еще там»

20. «Наш химик сделал в своем кабинете классный потолок»

21. Этот японский учитель довел свое мастерство рисования мелом на доске до совершенства

22. Педагог из Техаса очистил школьную территорию от мусора, чтобы на собственном примере научить детей заботиться о том, что их окружает

23. Когда преподаватель технологии — мастер наглядных примеров

«В духовке не просто так есть таймер».

24. «Моя учительница покупает и вывешивает в классе флаги стран, из которых приезжают ее ученики»

Бонус: даже самым великим преподавателям иногда нужно просто отдохнуть

А в ваших школьных или студенческих воспоминаниях оставил след какой-нибудь уникальный преподаватель?