20+ человек, которые прибыли к нам прямиком из будущего
Ученые всего мира не оставляют попыток изобрести машину времени. Но герои сегодняшней подборки, похоже, их опередили. Такое ощущение, будто они побывали в 3018 году, прокачали свою смекалку до уровня «нет ничего невозможного» и теперь способны соорудить игровой джойстик из фольги, подстричь газон с помощью гироборда и пройти любое собеседование.
AdMe.ru нашел фото от людей, которые решили проблему и заодно не упустили возможность блеснуть своей гениальностью.
Не знаем, кто это придумал, но спасибо тебе, человек
«Мне хотелось, чтобы в подвале был дневной свет. Я купил два старых окна, вмонтировал их в стену и установил позади них светодиодные лампы»
Победитель в номинации «Злой гений»
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«Не разрешила дочке приклеить накладные ногти, поэтому она слепила их из глины»
У нас только один вопрос: как она вообще до этого додумалась?
Легкий способ защитить деньги от карманников
Если в поезде нет кондиционера
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«Нашел способ перекусить и не запачкать джойстик»
Этому парню нужно проводить мастер-классы на тему «Как выкрутиться из любой ситуации»
Шах и мат, дизайнеры упаковок пластырей. Больше вы нас не запутаете
«Вчера моя подруга вышла замуж. И у нее было свадебное платье с карманами!»
А у вас есть крутые лайфхаки, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни?
Фото на превью EstherKeziaT / twitter