20+ человек, которые прибыли к нам прямиком из будущего

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Ученые всего мира не оставляют попыток изобрести машину времени. Но герои сегодняшней подборки, похоже, их опередили. Такое ощущение, будто они побывали в 3018 году, прокачали свою смекалку до уровня «нет ничего невозможного» и теперь способны соорудить игровой джойстик из фольги, подстричь газон с помощью гироборда и пройти любое собеседование.

AdMe.ru нашел фото от людей, которые решили проблему и заодно не упустили возможность блеснуть своей гениальностью.

Не знаем, кто это придумал, но спасибо тебе, человек

«Мне хотелось, чтобы в подвале был дневной свет. Я купил два старых окна, вмонтировал их в стену и установил позади них светодиодные лампы»

Победитель в номинации «Злой гений»

Когда нужно подстричь когти собаке и не выглядеть после этого так, будто чудом вырвался из лап дикого зверя

Это вообще законно?

Если не можешь починить, сделай вид, что так и задумывалось

Нанотехнологии в мире вязания

«Запустила закрытую видеотрансляцую через Facebook, чтобы следить за цыплятами, пока меня нет дома»

Когда набил уже не одну шишку и решил, что хватит это терпеть

Противокотиковая защита

Когда в следующий раз окажетесь на вокзале, вы знаете, что делать

«Не разрешила дочке приклеить накладные ногти, поэтому она слепила их из глины»

У нас только один вопрос: как она вообще до этого додумалась?

Легкий способ защитить деньги от карманников

Если в поезде нет кондиционера

Когда накрасилась до того момента, как одеться

Рядом еще нужно поставить таз с песком, чтобы перемещаться из парка на пляж, сидя в офисе

Пункт в списке дел: не забыть сделать такую штуковину для списка дел

«У меня не было свечи, но были кожура апельсина и немного масла»

«Починил шлепки жены с помощью резинок»

«Нашел способ перекусить и не запачкать джойстик»

Этому парню нужно проводить мастер-классы на тему «Как выкрутиться из любой ситуации»

Шах и мат, дизайнеры упаковок пластырей. Больше вы нас не запутаете

«Вчера моя подруга вышла замуж. И у нее было свадебное платье с карманами!»

А у вас есть крутые лайфхаки, которыми вы пользуетесь в повседневной жизни?