19 фото, от которых сердце начинает биться сильнее

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В этой фотоподборке есть искренняя радость и горе потери, бурный восторг и разочарование, чувство гордости и самоирония. А еще в ней надежда на счастье тех людей, которые запечатлены в одни из наиболее ярких моментов своей жизни. Если вы устали от пустоты и бездушия и хотите увидеть нечто настоящее, вы пришли по адресу.

Мы в AdMe.ru испытали настоящий катарсис в процессе отбора этих фото. Надеемся, что и вы сможете почувствовать нечто подобное или хотя бы немного проникнетесь теми эмоциями, которые на них отражены.

Родители выбросили малыша, посчитав колдуном. Через 8 месяцев его, голодного и больного, нашла волонтер и забрала в благотворительный центр. Сейчас ребенок здоров, учится читать и играть в футбол

«Вчера я пожертвовал костный мозг незнакомцу»

«Моя мама держит руку отца в последние 30 минут его жизни»

«3 выкидыша, 3 года спустя. Наконец-то мы увидели ангелочка, которого так долго ждали»

«Мой дедушка потерял ногу и вышел в пиратской шляпе»

«Моя подруга нашла на работе котенка»

«Удивил своего брата, который живет на другом конце страны, на его 30-летие. Он действительно счастлив, просто выражает эмоции через агрессию»

«Племянница впервые видит моего котенка»

Встреча успешной футболистки и малыша

«Мой сын увидел свою прапрабабушку сегодня»

«Моя жена на первой для нее выставке художников. Она думала, что ее работы не разместят, но заняла 2-е место»

«Франция, 1985. Моя мама кормит меня за кулисами во время балета»

«В офисе был тяжелый день. Моя жена пришла и мгновенно сделала меня счастливым»

«По дороге домой, после того как взяла себе этого мальчика»

«После оглушающего крика моего 3-летнего племянника „Привет, пожарные!“ они подозвали его. Он был на седьмом небе от счастья»

«Так выглядит настоящая забота о пожилых людях»

«Мы были интернет-друзьями 7 лет и наконец-то встретились лично»

Пара через 48 часов после знакомства и через 50 лет

Бонус: на границе между США и Мексикой архитектор установил качели. Они символизируют связь людей разных наций и показывают, что происходящее с людьми по одну сторону границы влияет на людей по другую