17 книжных клише, которые вынуждают пробурчать: «Придумайте уже что-нибудь новое»

Те, кто любит читать, знают, что при погружении в придуманный мир хорошей книги одна из самых приятных вещей — полностью увлечься поворотами сюжета, персонажами и их неожиданным выбором. И хотя существует множество замечательных книг, иногда сюжет может стать весьма предсказуемым. Пользователи Reddit поделились в треде своими наблюдениями о самых раздражающих книжных клише.

Мы в AdMe.ru тоже расстраиваемся, когда в очередной раз нам режут глаз одни и те же штампы. И согласны с замечаниями авторов данной подборки.

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Клише «Я избранный, но для меня это невыносимо, и я просто хочу быть нормальным». Это очень часто встречается в книгах, и мне кажется, что это мешает продвижению сюжета. И приводит к тому, что во многих главах (а иногда и во всей книге) главный герой каждые две страницы жалуется на то, что наконец-то принял свою уникальность ради блага других. © R_J2 / Reddit

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Непонимание приводит к конфликту. Особенно когда герои наотрез отказываются сказать друг другу хоть слово, хотя простое предложение с объяснением могло бы решить всю проблему. Такая вынужденная драма заставляет меня ненавидеть книгу. © MyVeloute / Reddit

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Мне кажется, что часто персонажи способны прочесть слишком многое, просто взглянув в глаза другого. «Она посмотрела в его глаза и увидела надежду с оттенком грусти, неуверенность, смешанную с убежденностью». Я, конечно, преувеличила, но вы понимаете, о чем я. © nic0lk / Reddit

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Два человека противоположного пола должны решать эту проблему вместе. Не может быть и речи о том, чтобы они не влюбились, это было бы просто странно. Как будто авторы не знают, что такое друзья или коллеги. © MonkeyBeanSalad / Reddit

Пророчество. В основном это еще одно слово для обозначения сюжетной брони. Как только оно появляется, конфликт перестает быть напряженным. Но качество сюжета меняется в лучшую сторону, если автор делает пророчество поддельным или неправильно истолкованным, поскольку это создает дискуссию о слепой вере. Или персонажи внезапно оказываются в реальной опасности, потому что высшие силы не заботятся о них. © detective_number_9 / Reddit

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Если девушка несносна и очень конфликтна, это означает, что она сильная и независимая. Это также делается исключительно потому, что персонаж — девушка. Есть много хороших способов показать, что этот женский персонаж — сильная личность. Но некоторые авторы ведут себя очень странно, когда описывают женщин. © AbbaFanClub / Reddit

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Клише, которое я терпеть не могу, — это неженственная внешность у девушки с отвратительным характером, но с золотым сердцем. И она предсказуемо влюбляется в героя. И «странная» девушка, которая не знает, что она условно привлекательна. Ее не волнуют платья, мальчики или «девчачьи» вещи, поэтому она никогда не привлекала внимания, несмотря на то, что красива и доступна для романтических отношений с главным героем. © santichrist / Reddit

Как насчет этого: «Я обычная девочка-подросток, у которой есть суперспособности, три любовных интереса, я всегда попадаю в неприятности, а потом чудесным образом спасаюсь. Я обвиняю всех в своих проблемах и никогда не беру на себя ответственность. И к последней книге моей серии я ничему не научусь и не вырасту, но все равно останусь героиней»? © eriebee / Reddit

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Будучи близнецом, я знаю практически все клише, связанные с близнецами, которые только можно придумать. Нет, мы не жуткие и не экстрасенсы, мы не две половинки одной монеты, один из нас не злодей. И эти выпады вроде «О, так ты злой близнец!» немного утомляют. © IndytheIntrepid / Reddit

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С плохими привычками, эмоционально оторванный от окружающих, грубый и жесткий, в помятом плаще. Средних лет, с женой, которая ушла от него, потому что он плохой муж, любящий блюз или джаз. Делающий все по-своему и не знающий страха последствий детектив — одинокий волк, которому всегда удается найти своего человека. Скука. © Finiam / Reddit

Главный герой несет ужасную, страшную, постыдную ношу, на которую постоянно намекают. А потом оказывается, что это что-то очень обычное. © zeropercentsurprised / Reddit

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Протагонисты, которые отказываются уважать способность своих друзей принимать собственные решения в какой-то ошибочной попытке «защитить» их. © blankbox11 / Reddit

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Я люблю книги в жанре городского фэнтези, хотя они часто впадают в излишнюю романтику, которая мне не так нравится. Я всегда могу сказать, когда начинается романтика и с кем собирается строить отношения главная героиня, потому что это всегда чересчур очевидно. © gothichomemaker / Reddit

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Люди сортируются в определенную группу. После успеха «Гарри Поттера» в каждой книге фэнтези, которую я читал в подростковом возрасте, было что-то вроде «Ты — часть этой группы». И это чертовски раздражало. Вы не можете копировать все факультеты Хогвартса. Придумайте что-то новое. © gizmuo / Reddit

Молодая, красивая и наивная девушка, которая невероятно привлекательна и почему-то не осознает этого, встречает эмоционально надломленного мужчину и «исцеляет» его. А-ля «Пятьдесят оттенков серого». © magical_elf / Reddit

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Трагические предыстории, которые никогда больше не упоминаются после того, как они были представлены или повлияли на персонажа. Используются только для дешевого сочувствия. © TippedWalrus / Reddit

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Злодей, который никогда не сдается. Даже перед неминуемым уничтожением, без тени колебаний. А главный герой всегда дает плохому парню последний выбор: уйти или закончить бой. Антагонист никогда не принимает решение уйти и «зарабатывает» свое окончательное уничтожение, а не просто поражение. © that_one_isnt_taken / Reddit