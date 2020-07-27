17 человек вспомнили о любимых блюдах, которые родители готовили им на последние деньги

Проблемы с деньгами бывают у нас, были они и у наших родителей. Однако папы, мамы, дедушки и бабушки ухитрялись даже в тяжелые времена сделать так, чтобы наше детство не было плохим. Многие люди понимали, что в их семье были сложности с деньгами, только повзрослев и начав самостоятельно ходить в магазины.

Пользователи вспомнили свои любимые блюда из детства, которые, оказывается, родители готовили, потому что денег не хватало, а мы в AdMe.ru записали несколько рецептов. Ну на всякий случай.

1. Самая простая в мире пицца

2. Каша варнишкес

У ашкенази есть блюдо, которое называется «Каша варнишкес». И я просто сходил с ума от радости, когда мама его готовила. Обжаренная гречневая каша с макаронами-бантиками и жареным луком. Когда я начал учиться в колледже, я решил приготовить себе «Кашу варнишкес» и обнаружил, что гигантская кастрюля этого блюда стоит около $ 5. © deleted / Reddit

3. Суп с клецками

У меня любимое блюдо — забеленный суп с клецками... Все детство его готовили, до сих пор люблю. Рецепт: картошка, соль, мука, яйцо, вода... И сметану подать уже к столу. Больше ничего — ни бульонов, ни лука, ни моркови, НИЧЕГО! Рецепт идеален. Понимаю, что готовили его тогда именно потому, что ничего другого и не было. И все равно для меня это самый лучший суп. © alsapov / Pikabu

4. Красная икра

5. Жареный рис

Мой отец работал за границей и редко бывал дома дольше полугода подряд. Но однажды он никуда не ездил почти год. Он вставал очень рано, как привык на работе, и готовил нам с братом завтрак перед школой. Как-то раз я увидела на столе тарелку с жареным рисом, посыпанным зеленым луком и небольшим количеством овощей. Кошмар для ребенка, но я попробовала, и это оказалось вкусно! Папа начал готовить его каждый день, и он не надоедал нам. Через много лет он признался, что это было единственное блюдо, на которое хватало денег, но я до сих пор люблю жареный рис. Каждый раз, когда папа приезжает домой, я жду, что он его приготовит. © Karin Aegus / Quora

6. Картошка. Много картошки

В нашем рационе было очень много картофеля. У маминых родственников был небольшой участок, так что мы получали картошку почти даром. Мы часто ели жареный картофель, вареный, картофельные оладьи. Еще были бутерброды с сырым луком или чесноком, хлеб, обжаренный в яйце, грибы, которые мы собирали. Сейчас мне 25, и я могу себе позволить любые продукты, но часто я ем все те же бутерброды с луком, потому что это вкусно! © Karolina Szewczyk / Quora

7. Еда из леса

8. Суп для холодов

Мне было 9, и у моих родителей возникли серьезные проблемы с деньгами. Вечерами мама уходила на работу, а отец возвращался домой и грустно глядел в холодильник. Там была пара странных грибов, пакет старой муки — и ничего больше. Каждую неделю мы покупали маленькую булку хлеба в местном магазине. Всегда черствую и слегка помятую. Владелец знал нашу семью и продавал хлеб со скидкой. Иногда по акции попадалась банка концентрированного молока. Папа обжаривал муку на растительном масле, добавлял ее в кастрюлю с водой, грибы и молоко отправлялись туда же. А потом он мешал, мешал, мешал, пока не получался густой, сладковатый, вкусный суп. Мы ели его по 5 раз в неделю, и он здорово выручал нас в холода, потому что центрального отопления у нас не было. Я не знала, что это блюдо бедняков, пока однажды в гостях не попробовала ростбиф. Этот суп я бы предпочла любому 5-звездочному блюду. © Katerina Atwood / Quora

9. Куриные горлышки

Помню, как мама говорила: «А знаешь, что у нас сегодня за вкуснятина будет на ужин? Горлышки!» А я такая типа: «Уиии! Круто! Обожаю горлышки!» Некоторое время назад в порыве ностальгии я решила приготовить эти самые горлышки своему кавалеру. В общем, забацала я их так же и молвила: «Угадай, что сегодня будет на ужин? Офигенная вкуснятина! Горлышки!» Чего и говорить, мужчина мой совсем не разделил моего восторга, говорит: «Что это за еда? Одни кости». Я парировала, мол, лакомство из детства... Но он-то в детстве жил в другом городе, у них не было напряженки с едой, оказывается, а совсем наоборот: коробки сгущенки дома, оленина... © gurmanka / Pikabu

10. Мамины спагетти

В 80-х, когда я был ребенком, у моего отца дела шли не очень. С тех времен я помню особенное блюдо — спагетти, которые часто готовила мама. Она брала полкило самого дешевого фарша, банку томатного соуса «с мясным ароматом» и яичную лапшу. К «спагетти» она подавала тосты со сливочным маслом и сушеным чесноком. Я обожал это блюдо! Много позже, когда я уже окончил колледж, родители позвали меня на ужин, сказав, что будет много родственников и мама приготовит спагетти. Она взяла дорогую пасту, фирменный соус, свежую итальянскую колбасу, и я был в шоке. Это уже не мамины спагетти! Когда я пожаловался маме, она очень смеялась. © Lloyd Hendricks / Quora

11. Рыбные котлеты из кильки

12. Бутерброды

Лучшим блюдом моего детства был «веселый тост». Очень простой рецепт: кусочек хлеба, на котором томатным соусом нарисована счастливая рожица. Раз или два в неделю мы с братом получали на ужин «веселый тост», и это были самые лучшие вечера. Нам не надо было есть приборами, мама позволяла нам выбирать, будет наш тост кудрявым или с прямыми волосами. И самое крутое — мы ужинали самостоятельно: папа был еще на работе, а мама приглядывала из кухни. Только недавно я поняла, что это означало. © Jo Eberhardt / Quora

13. Еще бутерброды

Знаете, а для меня вот те окорочка были такими вкусными! Особенно когда бабулечка их запекала в духовке с картошкой. Всегда в детстве просила «ногу-корочок». Я ухитрялась умять его целиком, и любимее «окорочка», был, наверное, только дедушкин фирменный бутерброд с салом и чесноком. Сейчас я взрослая и... не то. Вроде и покупаю качественные продукты, а не закоченевшие в мерзлоте «ножки», но вкус не тот. © Dobronata / Pikabu

14. И еще

Вспомнился мне день, как мы с папой днем сидели на кухне и мне захотелось есть. И он предложил мне хлеб с маслом, а сверху посыпал сахаром. Мало того что рецепт показался мне безумно оригинальным, так это еще оказалось очень вкусным. Пока вечером мы не пошли к бабушке с дедушкой и папа не начал рассказывать, что дома совсем ничего не было и он накормил меня тем, что смог отыскать, а я довольная все съела. Судя по его смеху, не такая уж это была пища богов. Только в этот момент я поняла, что горячего мы ничего не ели и что были только эти «бутерброды». © Myslemeshalka / Pikabu

15. Мясные котлеты без мяса

16. Пирожные вместо конфет

Помню, у нас в 96-м тоже в школе День именинника появился. Бабушка сказала, что шоколадные конфеты — это слишком дорого. И предложила приготовить пирожные-персики по числу учеников класса. Долбались на кухне мы весь день, особенно мне понравилось красить их морковкой и свеклой (на вкусе не отразилось). Зато на следующий день в классе был фурор. На красивом блюде (бабуля не дала их в пакет положить) я разносила каждому однокласснику по персику, чувствуя себя Прометеем, раздающим людям огонь. Из столовой по такому случаю был организован поднос чая, и единогласный вердикт класса был таков: пусть мой день рождения будет почаще. © Nettero / Pikabu

17. Семечки