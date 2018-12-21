16 человек, которые виртуозно вышли из тупиковой ситуации

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Как говорил барон Мюнхгаузен: «Безвыходных ситуаций не бывает». Иногда люди так мастерски проявляют смекалку, чтобы выбраться из затруднительного положения, что заставляют нас застыть с фразой: «А так можно было?» Вдохновение может настичь их в виде обычной бочки, когда нет бассейна, или даже в виде собственной собаки, которой приходится носить защитный воротник.

Мы в AdMe.ru восхищаемся теми, кто умело воспользовался ситуацией, обернул происходящее в свою пользу, и хотим, чтобы на них посмотрели и вы.

Когда сломался каблук, а у тебя на работе есть похожая пара туфель

«Учитель сказал, что можно принести только одну шпаргалку». Наглядный пример использования поглощения цветов в быту

Когда не получается поставить настоящую елку, но праздника все равно хочется

«Мой дантист сказал, что у меня будут брекеты на этот Хеллоуин. Я решила этим воспользоваться»

Когда одолели дожди, а ты в душе — ландшафтный дизайнер

Когда даже мелкие неприятности — повод для костюмированной вечеринки

«В Канаде ходунки запрещены законом. Нам приходится импровизировать»

Думаешь, этот мир создан не для тебя? Выложи доказательство в интернет и заработай тысячи лайков

«Ну хоть позагораю, что ли»

«Моему псу Филби приходится принимать таблетки от аллергии каждый день, но он не должен об этом знать»

«Таблетки красоты».

Когда в игре должно быть минимум 4 игрока, приходится выкручиваться и брать в команду кота

«Мой друг не смог дотянуться до вершины крыши, и ему на помощь пришел Гринч»

Когда нет времени разбирать елку, поможет творческий подход

«Поехал отдыхать с палаткой, но забыл колышки и палки. Пришлось импровизировать»

Когда жарко, а бассейн еще не построил

Ловко выкрутился. В прямом смысле

Бонус: настоящий друг всегда поможет найти выход из затруднительного положения

А вам приходилось выкручиваться из затруднительного положения? Как вы справились?