16 человек, которые виртуозно вышли из тупиковой ситуации
Как говорил барон Мюнхгаузен: «Безвыходных ситуаций не бывает». Иногда люди так мастерски проявляют смекалку, чтобы выбраться из затруднительного положения, что заставляют нас застыть с фразой: «А так можно было?» Вдохновение может настичь их в виде обычной бочки, когда нет бассейна, или даже в виде собственной собаки, которой приходится носить защитный воротник.
Мы в AdMe.ru восхищаемся теми, кто умело воспользовался ситуацией, обернул происходящее в свою пользу, и хотим, чтобы на них посмотрели и вы.
Когда сломался каблук, а у тебя на работе есть похожая пара туфель
«Учитель сказал, что можно принести только одну шпаргалку». Наглядный пример использования поглощения цветов в быту
Когда не получается поставить настоящую елку, но праздника все равно хочется
«Мой дантист сказал, что у меня будут брекеты на этот Хеллоуин. Я решила этим воспользоваться»
Когда одолели дожди, а ты в душе — ландшафтный дизайнер
Когда даже мелкие неприятности — повод для костюмированной вечеринки
«В Канаде ходунки запрещены законом. Нам приходится импровизировать»
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«Ну хоть позагораю, что ли»
«Моему псу Филби приходится принимать таблетки от аллергии каждый день, но он не должен об этом знать»
«Таблетки красоты».
Когда в игре должно быть минимум 4 игрока, приходится выкручиваться и брать в команду кота
«Мой друг не смог дотянуться до вершины крыши, и ему на помощь пришел Гринч»
Когда нет времени разбирать елку, поможет творческий подход
«Поехал отдыхать с палаткой, но забыл колышки и палки. Пришлось импровизировать»
Когда жарко, а бассейн еще не построил
Ловко выкрутился. В прямом смысле
Бонус: настоящий друг всегда поможет найти выход из затруднительного положения
А вам приходилось выкручиваться из затруднительного положения? Как вы справились?
Фото на превью DarthMech / reddit