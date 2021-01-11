15+ комментариев от читателей AdMe.ru, мимо которых не смог бы пройти ни один автор сайта
Ваши комментарии — лучшая награда автору. Если они критичны, но справедливы, то это всегда повод задуматься, а уж если дополняют тему статьи или заставляют улыбнуться, то вдвойне приятно. А еще из них можно отдельную подборку состряпать, что мы и сделали.
AdMe.ru вдохновился на написание этой статьи как раз одним из ваших комментариев. А каким именно, вы увидите в конце.
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Автору не хватило бы жизни, чтобы прочитать все комментарии на сайте. Поэтому, если у вас на примете есть что-то, что было незаслуженно обделено вниманием, то просим поделиться.