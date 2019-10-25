Девушка, которая жила в Китае, рассказала, чем местная кухня поражает иностранцев
Анна полгода жила в китайской семье во время учебы в Харбине — городе, основанном русскими поселенцами. Своими впечатлениями (в частности о популярной здесь еде) Анна поделилась в твиттере. Много ли блюд китайской кухни вы знаете, не считая пекинской утки, кисло-сладкого соуса и ласточкиных гнезд?
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- В Китае очень много способов готовки! Кухня очень разнообразна, и вообще здесь самый настоящий культ еды. Каждый способ готовки имеет отдельное слово в языке (не выражение, слово!). «Жарить на масле», «жарить на огне», «жарить на шампуре» и т. д. — для каждого действия свое слово.
- Местная культура сильно отличается в зависимости от региона, кухня тоже. В общих чертах: на севере преобладают жирные и мясные блюда, на юге и в низинах — острые, на западе готовят на среднеазиатский манер.
- Начнем с понятия «основное блюдо». Для Китая это рис, лапша (иногда еще лепешки и маньтоу), но первые — железно. Они подаются всегда, к ним уже добавляется мясо / овощи / салаты и прочие подобные штуки. Только с пельмешками рис не едят, конечно.
- Для России основное блюдо — это в понимании китайцев хлеб и картошка (но и для нас самих, если задуматься). Мы можем подать к столу картошку в любом ее виде. Или тот же хлеб — к супу, гречке и к чему угодно (но тут зависит от вкусов человека).
- Китайцы не подают картошку к столу так, как мы. Не жарят, не варят, не пекут, не толкут. Для них она идет в составе блюд — как обычный овощ. Вот такая обесцененная картошка. Здесь нормально одновременно есть и рис, и картошку.
- Российский рис считается здесь кашей. То есть именно сваренный по-нашему — с солью и иногда (часто) с маслом. В Китае он готовится без соли и без масла (упаси господи), варится так, что палочками его удобно есть (он клейкий и не разваливается на отдельные рисинки).
- Китайцы почти не едят хлеб. Их хлеб не серый и не белый. Он делается из рисовой муки, на вкус сладкий и нам непривычный. Он по виду напоминает хлеб для тостов, но не по вкусу, а по структуре он гораздо мягче.
- Когда я жила в Харбине, то хлеб, похожий на наш, смогла найти через 2 месяца. Он так и назывался — «российский хлеб». Продавался в мешке и стоил около 200 рублей. Удовольствие очень дорогое, но как же это было вкусно после долгих мучений с их «хлебом».
- Приехали в Китай? Забудьте про бутерброды. Здесь нет их культа. С хлебом уже разобрались. Колбаса — вся соевая, как и сосиски. Сыр — только плавленый, да и то продается втридорога. Привычные варианты можно найти только в магазинах иностранных товаров, оставив там много денег.
- Пельмени — ух, их много. Начнем с 2 основных видов: цзяоцзы и баоцзы. Что то пельмень, что это пельмень, но они как пирожки и беляши у нас — разные вещи.
- Перед путешествием нужно обязательно съесть пельменей (еще и с мясом, чтобы насытиться перед дорогой), а после — лапши, чтобы вновь скорее отправиться в странствие. Этому меня научила китайская семья в мой первый день в Харбине.
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Цзяоцзы — это маленькие пельмени классической вытянутой формы. Начинка у них очень разная, ее просто не описать всю, рецептов целая гора. Вот если у нас пельмени не с мясом — это вареники, а у них это все еще пельмени.
- Баоцзы — большие кругляшики с толстым тестом. Тесто прямо мягонькое, как будто в рисовую булку начинку запихнули. Иногда такие громадные, что лучше есть не палочками, а сразу руками (меня такими моя преподаватель-китаянка угощала).
- А еще очень распространена заварная лапша. Ее везде едят: на обедах, на перекусе в дороге, в поездах. По-китайски она называется «удобная лапша». Видимо, как раз потому, что они ее едят везде (честно, для меня она была ужасной при всей любви к местной кухне).
- Лапша — признак долголетия, ее принято есть на дни рождения, это обязательное блюдо для именинника. Примерно как для нас торт, только для китайцев так же важна лапша.
- Одним из распространенных блюд считаются обжаренные помидорки и яйцо. Оно очень простое в приготовлении, кажется для нас странным, но очень вкусное. P.S. Помидор по-китайски — «западная красная хурма».
- Суп не едят, его пьют. То есть в языке выражение звучит именно как «пить суп». Супы по консистенции отличаются от наших, там в основном бульон и что-то еще. Нет такого разнообразия ингредиентов, адовой зажарки на масле, как у нас. Их супы очень легкие.
- Китайцы не пьют чай со сладостями, для этого есть все остальное — от кофе до сока. Чай священен, это отдельная часть приема пищи, им никогда не запьют печенье или тортик. А еще не добавляют в чай сахар.
- Найти дешевый заварной чай в пакетиках нереально. Мои приключения во время квеста «собери себе чай с бутером» закончились тем, что матушка привезла из России большую пачку заварки.
- Чай смакуют отдельно, просто потягивая его из чашки. И так как сортов огромное множество, оно того стоит. У них есть отдельная культура чайной церемонии. А еще наш черный чай — это в Китае красный. Черным у них считается только пуэр.
- В повседневной жизни китайцы не пьют холодную водичку, как мы. Они верят в святость кипятка. Считается, что он лечит от всех болезней, даже в больницах его советуют пить. Поэтому у них всегда с собой заварнички, где либо кипяток, либо заваренный зеленый чай.
- При этом они всегда ищут, где можно долить туда кипятка, просят об этом в кафе и ресторанах — везде, где только можно.
- Сладостями считаются не разнообразные конфеты и шоколад, а всякие пироженки (опять из рисовой муки), печеньки и традиционные сладости. Привычные нам конфеты найти сложно, китайские очень специфичны. Для европейских сладкоежек это мука.
- Найти шоколад — катастрофа, потому что его попросту нет. А если и есть, то либо дорогие шоколадки раскрученных брендов и т. п., либо что? Что-нибудь в магазине иностранных товаров! Зато знали бы вы, сколько у них Oreo и Pocky и какие они дешевые.
- При том что шоколада нет, китайцы очень любят наш шоколад. Очень. Их любимые конфеты — «Крокант». Однако предпочитают они темный, потому что молочный им кажется чересчур сладким.
- Нет кефира, сметаны, творога. Есть йогурты (но они больше кисло-сладкие). Но зато есть кислое мороженое, и оно просто восхитительно, в жару его есть гораздо приятнее обычного.
- Гостям предлагаются не конфеты / пироженки, а фрукты / ягоды / орешки / семечки. Причем орешки и семечки считаются полезными для пищеварения, поэтому их здесь едят часто (угощают тоже часто).
- Также китайцы очень радушные. Поэтому они будут закармливать гостей на убой. Вот пока ты раз в пятый не скажешь: «Спасибо, я правда наелся / не хочу», они не перестанут подкладывать в тарелку смачный кусочек мясца или самый вкусный пельмень.
- Если в России на Новый год принято дарить мешок конфет, то в Китае конфеты заменяются на фрукты — в супермаркетах перед праздниками можно увидеть много яблок и других фруктов, обернутых в яркую бумагу (конечно же, чаще всего в красную).
- Это танхулу, зимняя вкусняшка. Традиционно это засахаренный боярышник в карамели на шпажке. Зимой очень приятно кусать холодную карамель и потом наслаждаться мягонькой ягодкой внутри. Сейчас делают из многих фруктов, даже из бананов.
Какие блюда китайской кухни пробовали вы? Какие остались впечатления?