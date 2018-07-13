5 причин запретить питомцу спать на вашей кровати

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У сна вместе с питомцем есть свои положительные стороны, ведь наши четвероногие друзья — это безлимитный источник тепла, любви и нежности. Однако медики уверяют, что сон с животными может здорово навредить человеку. И речь в данном случае идет не о царапинах и шерсти на подушке.

Мы в AdMe.ru понимаем, как трудно заставить себя прогнать из постели домашнего любимца, но мы заботимся о вашем здоровье и надеемся, что данная статья добавит вам решимости в этом нелегком деле. Cон в одной постели с животными опасен по нескольким причинам: из-за болезней и инфекций;

из-за паразитов, переносимых животными;

из-за возможных негативных изменений в поведении питомца.

1. Токсоплазмоз

Это заболевание вызывается одноклеточным паразитом и в тяжелой форме может привести к серьезным последствиям, вплоть до поражения мозга. Проникновение паразита в организм человека возможно несколькими способами. Один из них — через контакт с кошкой (даже домашней). Поскольку во время сна с питомцем мы соприкасаемся лицом и губами с его телом и тканью, с которой контактировало животное, есть шансы заразиться токсоплазмозом. Особенно опасно это заболевание для людей с ослабленным иммунитетом и для беременных женщин. У остальных иммунная система подавляет деятельность паразита, не давая ему нанести урон здоровью. Согласно исследованиям, от 30 до 60 % кошек и около трети их хозяев имеют антитела к токсоплазмозу. Это означает, что они являются носителями паразита или были ими в прошлом.

2. Менингит

Животные тоже могут болеть менингитом и передавать эту болезнь человеку несколькими путями. В группе риска находятся люди, которые позволяют животным облизывать свое лицо или тесно контактируют с мордой питомца — к примеру, во время сна. Больное менингитом животное отличают скованность мышц спины и шеи, мышечные спазмы, вялость и неустойчивость при ходьбе. Не пропустите эти симптомы. Известен случай, когда ребенок заразился менингитом после того, как кошка потрогала его соску. Еще одна женщина оказалась зараженной после того, как ее в губы лизнула собака.

3. Стафилококк

Стафилококк является частью нормальной микрофлоры животного и человека, но при увеличении количества бактерий вызывает у людей сложно излечимые заболевания, среди которых сепсис и пневмония. Он может передаваться от животного к человеку через слюну. Особенно велика вероятность заразиться в том случае, если животное оближет поврежденный участок тела. Но если в состоянии бодрствования хозяин может контролировать своего питомца и его проявления любви, то во сне люди лишены такой возможности. Поэтому лучше заранее приучить четвероногого товарища к тому, что кровать для него — запретная зона.

4. Паразиты

Каждый ответственный хозяин вовремя обрабатывает животное от паразитов. Однако не от всего можно подстраховаться. При тесном контакте с животным можно как минимум перенять: Стригущий лишай, инкубационный период которого длится от 8 до 30 дней.

Анкилостом, личинки которых попадают в организм через кожу. Они могут долго находиться в состоянии покоя, поэтому заподозрить анкилостомоз у животного бывает непросто.

Паразитиформных клещей, которые не успели «присосаться» к животному. Несмотря на профилактику, в США заражены паразитами около 30 % щенков и 6 % взрослых собак.

5. Агрессия

Не стоит забывать о сторожевых инстинктах собак. Если они сочтут кровать своей территорией, то могут начать ограждать ее от нежелательных людей и даже не подпускать к ней некоторых членов семьи. Еще опасней ситуация становится, когда собака спит с ребенком: в какой-то момент она может перестать подпускать родителей к постели малыша. Кошки тоже могут вести себя агрессивно по отношению к людям, претендующим на «их» территорию. Подобное поведение животных устраняется путем долгого перевоспитания и часто доставляет массу хлопот хозяевам.

Перечисленных причин достаточно для того, чтобы раз и навсегда запретить четвероногому другу запрыгивать в вашу постель. А вы позволяете своим питомцам спать рядом с вами в кровати?