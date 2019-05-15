Артистка балета, которая ушла со сцены и стала фотографом, откровенно рассказала о работе в театре

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Изящные балерины, полет и грация, сверкающие костюмы и яркие декорации. Для любителей поход на балет — праздник и возможность прикоснуться к искусству. Для артистов балет — это одержимость, боль, многочасовые нагрузки. Дарьян Волкова танцевала до 25 лет, начав трехлетней девочкой, и не представляла своей жизни без любимого ремесла. Сейчас на сцену уже не выходит, но продолжает быть в теме. Она стала одним из самых известных в мире балетных фотографов: снимает прима-балерин и солистов ключевых театров.

Для читателей AdMe.ru Дарьян откровенно рассказала, как устроена жизнь балетного мира, о чем даже не догадывается рядовой зритель и почему своего ребенка она в балет бы не отдала.

О детстве в балете

О нагрузках и графике

Распорядок дня такой: с 10:00 до 12:00 — классический станок. Это каждый день у всех артистов балета стандартно. Изо дня в день, как чистка зубов. Ты разминаешь свое тело, готовишься. Потом класс 1,5–2 часа. С 14:00 до 18:00 — репетиции с небольшим перерывом. После — спектакль, если есть в этот день, с 19:00 до 22:00. Снял грим, переоделся — в 23:00 вышел из театра.

О примах-балеринах

О боли

Об ошибках артистов

О диете

Об уходе из профессии

О хореографах

О закулисье

За один спектакль балерина может сменить несколько пар пуантов.

Балетный макияж — это большие линии. Ты должен прищурить глаз и видеть линию глаз, губ. Рисуют не по натуральным линиям — чтобы зритель с дальнего партерного ряда увидел глаз. Рисуют жестко скулы и румяна, чтобы видны были черты лица. На «Корсаре», например, еще и красят тело — создают загар. Поэтому грим после спектакля нужно обязательно смывать.

Особенная технология пошива используется, чтобы пачка не падала, была изящной и села на балерину. Под каждую балерину с сольной партией шьется индвидуальная пачка.

В пошивочном цехе шьют под задачу, под спектакль, под каждого артиста, и на каждый состав спектакля, на каждого артиста — свой костюм. Есть специфика пошива балетных костюмов: балерине должно быть удобно, в определенных местах должно тянуться, чтобы она подняла ногу и у нее ничего не порвалось. Костюмы после спектакля хранятся на театральных складах, их подгоняют под новых артистов.

О стереотипах

О жизни после балета

О балетной фотографии

Я на фотографиях очень люблю ноги, стопы показывать — для меня это откровение, портрет артиста.

Главные ошибки при съемке артистов балета — кривые позы и ракурсы, которые портят репутацию артиста и показывают его не в лучшем свете.

О Петербурге и Москве

AdMe.ru благодарит Дарьян за рассказ и вдохновляющие фотографии, которые красноречивее любых слов. Поэзия и пластика тела на грани человеческих возможностей, безмолвный рассказ и фантазия, ставшая былью, — то, чему мы, зрители, не устанем аплодировать.

А вы любите балет или предпочитаете другой вид театрального искусства? Когда последний раз были на спектакле и какую постановку можете смело рекомендовать?