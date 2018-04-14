Тренер и диетолог «ангелов» Victoria’s Secret раскрывают секреты, которые приведут вас к идеальной форме

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Модели бренда Victoria’s Secret считаются обладательницами самых совершенных и сексуальных фигур на планете. Девушек называют «ангелами», потому что во время показов они выходят на подиум с разнообразными крыльями за плечами, похожими на крылья бабочек, ангелов и фей. Добиваться идеальной формы «ангелам» помогают диетолог Ванесса Пакер (Vanessa Packer) и тренер Джастин Гелбанд (Justin Gelband), которые поделились своими профессиональными секретами.

AdMe.ru познакомился с советами диетолога и тренера «ангелов» Victoria’s Secret и делится с вами приемами, которые приводят девушек к идеальной форме.

1. Ешьте на завтрак кашу

Зерна — хороший источник энергии, и они наполнят вас жизненными силами, пишет диетолог «ангелов» Ванесса Пакер. Овсянка — это то, что мы часто рекомендуем моделям, добавляет она. Можно добавить к своему завтраку ягод, орехов и семян, чтобы сделать его еще более вкусным и полезным.

2. Откажитесь от употребления сахара

Модели избегают употребления сахара, особенно перед большими шоу и фотосессиями. Сахар не содержит никаких питательных веществ, и наше тело не нуждается в нем. Существует много способов подсластить продукты естественным путем — лучше остановиться на каком-то из них, например заменить сахар натуральным медом.

3. Чередуйте тренировки

Не лучшая идея — делать каждый день одно и то же. Тренировки моделей заключаются в чередовании нагрузки: один день — кардиотренировка, на следующий — йога, затем — силовая нагрузка, стретчинг. Это позволяет каждый раз бросать вызов разным группам мышц.

4. После тренировок пейте зеленый сок

Тренеры и диетологи Victoria’s Secret не являются сторонниками сока в привычном нам понимании. При этом как диетолог Ванесса Пакер, так и тренер Джастин Гелбанд рекомендуют каждый день утром после тренировок употреблять так называемый зеленый сок. Зеленый сок — это сок, приготовленный из свежих зеленых овощей и фруктов. Их можно смешивать в разных комбинациях, но если вы хотите сделать зеленый сок истинного «ангела», то вот их испытанный рецепт: 1 банан;

2 зеленые груши;

стебли сельдерея;

горсть шпината и римского салата;

лимон;

натуральный мед (чтобы сбалансировать кислоту лимона). Все ингредиенты необходимо смешать в блендере. Употребление зеленого сока является прекрасным способом восстановить водный баланс после тренировки.

5. Иногда балуйте себя

Если вы будете постоянно ограничивать себя, то рано или поздно сорветесь и уничтожите всю проделанную работу, говорит диетолог моделей. Как видите, «ангел» Тейлор Хилл может позволить себе большой рожок мороженого (или даже фастфуд). Модели придерживаются правила «80/20», которое заключается в том, что если вы употребляете 80 % здоровой сбалансированной пищи, то 20 % снисходительности в диете вам не повредит. И не забывайте, что девушки активно тренируются, поэтому могут иногда побаловать себя.

6. Находите время на отдых

При интенсивной подготовке к модному шоу модели очень тяжело работают, много тренируются. Поэтому им необходим полноценный отдых. То же самое можно сказать и о каждой из нас: необходимо полноценно высыпаться и находить время для релакса, ведь быть лучшей достаточно утомительное занятие, не так ли?