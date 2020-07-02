20 особенностей домов из разных стран мира, от которых у нашего человека полезут глаза на лоб
Желание многих людей сводится к приобретению заветных метров, пусть даже в муравейнике. Такое жилье не удивляет, его можно увидеть в различных городах мира. Есть и другие дома, которые вызывают восторг и главный вопрос: «Неужели в таких живут?»
Мы в AdMe.ru как будто съездили в кругосветное путешествие, когда взглянули на эти здания. И на некоторые будет не жалко взять ипотеку, в то время как другие подойдут только для любителей острых ощущений. А из бонуса вы узнаете о строительных хитростях в других странах, которые помогут сэкономить деньги.
В деревне Плук в Камбодже все дома построены на сваях в мангровых зарослях из-за наводнений в сезон дождей
Подземный город Кубер-Педи в Австралии. Из-за слишком высокой дневной температуры и частых песчаных бурь в этой местности строили только дома под землей
Рондавель — круглые дома, характерные для Южной Африки
Вечно «строящиеся» дома в Египте, за которые в недостроенном виде владельцы не платят налогов
В Скандинавских странах большое значение уделяется свету в домах, поэтому даже в ванных комнатах делают окна
Закручивающиеся трубы были во Франции и в Англии. Их могли себе позволить только очень богатые. С их помощью они еще отпугивали нежелательных гостей — ведьм
Современный компактный дом в Токио, в котором максимально используется имеющееся пространство
В домах Бангкока никто не останется без балкона
Во Вьетнаме строят только узкие дома, так как раньше взимался налог за ширину построек вдоль дорог. А в глубину и высоту можно строить как заблагорассудится
По этой же причине все дома стоят вплотную друг к другу.
Многоквартирный дом «Вертикальный лес» в Милане, на фасаде которого 730 деревьев, 5 000 кустарников и 11 000 многолетних и почвопокровных растений
Разноцветные дома в Киеве
Дом — коллаж из старых окон и дверей в Мумбае является своеобразной отсылкой к укладу жизни «неформальных поселений» города
Капсульная башня Накагин в Токио как символ японского метаболизма
Дом состоит из 140 капсул, при этом площадь квартиры на одного человека равна 10 кв. м.
Кубические инновационные дома в Роттердаме
Многоквартирный дом на окраине Бейрута
Типичные дома в Сан-Франциско, которые легко создают иллюзию наклона, фотографу достаточно лишь завалить горизонт
Дворы-колодцы есть не только в Петербурге, но и в Барселоне
Бонус, из которого вы узнаете о строительных особенностях в других странах
Предприимчивые англичане поняли, что на волнообразный забор расходуется меньше кирпичей, чем на прямой. Полкирпича в противовес двум. А еще он гораздо устойчивее прямого забора за счет тех арок, из которых он состоит, и является симбиозом забора и контрфорса. Больше всего таких заборов построено в графстве Суффолк — их там около 100, и по каждому ведется строгий учет.
Во многих европейских странах нет душевых, вместо них — слив для воды, а также выложенный под наклоном пол.
А душевая лейка часто встроена в стену.
В какой из домов вы переехали бы уже сегодня?