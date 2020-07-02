20 особенностей домов из разных стран мира, от которых у нашего человека полезут глаза на лоб

Желание многих людей сводится к приобретению заветных метров, пусть даже в муравейнике. Такое жилье не удивляет, его можно увидеть в различных городах мира. Есть и другие дома, которые вызывают восторг и главный вопрос: «Неужели в таких живут?»

Мы в AdMe.ru как будто съездили в кругосветное путешествие, когда взглянули на эти здания. И на некоторые будет не жалко взять ипотеку, в то время как другие подойдут только для любителей острых ощущений. А из бонуса вы узнаете о строительных хитростях в других странах, которые помогут сэкономить деньги.

В деревне Плук в Камбодже все дома построены на сваях в мангровых зарослях из-за наводнений в сезон дождей

Подземный город Кубер-Педи в Австралии. Из-за слишком высокой дневной температуры и частых песчаных бурь в этой местности строили только дома под землей

Рондавель — круглые дома, характерные для Южной Африки

Вечно «строящиеся» дома в Египте, за которые в недостроенном виде владельцы не платят налогов

В Скандинавских странах большое значение уделяется свету в домах, поэтому даже в ванных комнатах делают окна

Закручивающиеся трубы были во Франции и в Англии. Их могли себе позволить только очень богатые. С их помощью они еще отпугивали нежелательных гостей — ведьм

Современный компактный дом в Токио, в котором максимально используется имеющееся пространство

В домах Бангкока никто не останется без балкона

Во Вьетнаме строят только узкие дома, так как раньше взимался налог за ширину построек вдоль дорог. А в глубину и высоту можно строить как заблагорассудится

По этой же причине все дома стоят вплотную друг к другу.

Многоквартирный дом «Вертикальный лес» в Милане, на фасаде которого 730 деревьев, 5 000 кустарников и 11 000 многолетних и почвопокровных растений

Разноцветные дома в Киеве

Дом — коллаж из старых окон и дверей в Мумбае является своеобразной отсылкой к укладу жизни «неформальных поселений» города

Капсульная башня Накагин в Токио как символ японского метаболизма

Дом состоит из 140 капсул, при этом площадь квартиры на одного человека равна 10 кв. м.

Кубические инновационные дома в Роттердаме

Многоквартирный дом на окраине Бейрута

Типичные дома в Сан-Франциско, которые легко создают иллюзию наклона, фотографу достаточно лишь завалить горизонт

Дворы-колодцы есть не только в Петербурге, но и в Барселоне

Бонус, из которого вы узнаете о строительных особенностях в других странах

Предприимчивые англичане поняли, что на волнообразный забор расходуется меньше кирпичей, чем на прямой. Полкирпича в противовес двум. А еще он гораздо устойчивее прямого забора за счет тех арок, из которых он состоит, и является симбиозом забора и контрфорса. Больше всего таких заборов построено в графстве Суффолк — их там около 100, и по каждому ведется строгий учет.

Во многих европейских странах нет душевых, вместо них — слив для воды, а также выложенный под наклоном пол.

А душевая лейка часто встроена в стену.