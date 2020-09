13 пар похожих слов в английском языке, с которыми пришло время разобраться раз и навсегда

1. On time & in time

Едва различимые предлоги в этих фразах доставляют массу неудобств не только новичкам. Особенно из-за того, что оба выражения на русский можно перевести как «вовремя». Но on time — когда что-то происходит в запланированное время , по расписанию, а in time — когда что-то случается в лучшее для этого время, до какого-то действия или момента так, что все благоприятно складывается.

2. Gold & golden

3. Hard & hardly

Перестать путать 2 этих слова можно, если запомнить, что hard вмещает в себя сразу 2 части речи: это и «тяжелый / сложный», и «тяжело / сложно» в зависимости от контекста. Может сбивать с толку то, что многие прилагательные превращаются в наречия при помощи окончания -ly, но hardly — это совсем другое слово, которое означает «едва ли», «почти не».

4. Tell & say

Запутывает то, что оба глагола связаны с разговором, с общением. Но say — это чья-то реплика, сам факт высказывания, а tell — полноценный «рассказ, повествование». Важно помнить, что tell — это передача информации кому-то, поэтому часто за глаголом следует местоимение.

Примеры: