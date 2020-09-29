13 пар похожих слов в английском языке, с которыми пришло время разобраться раз и навсегда

Кажется, что для успешного общения на английском достаточно освоить грамматику, зазубрить много слов и научиться понимать речь на слух. Но очень часто все успехи портят похожие друг на друга слова. Пришло время запомнить их раз и навсегда.

Мы в AdMe.ru верим, что в современном мире английский язык просто необходим. Совершенствуемся сами и помогаем другим разобраться с самыми популярными словами, которые могут сбивать с толку. А в конце бонус — 3 слова, которые похожи друг на друга, словно близнецы-братья.

1. On time & in time

Едва различимые предлоги в этих фразах доставляют массу неудобств не только новичкам. Особенно из-за того, что оба выражения на русский можно перевести как «вовремя». Но on time — когда что-то происходит в запланированное время, по расписанию, а in time — когда что-то случается в лучшее для этого время, до какого-то действия или момента так, что все благоприятно складывается. Примеры: The train was on time. — «Поезд прибыл вовремя (по расписанию)».

I need to get home in time to take a shower before the party. — «Мне нужно прийти домой вовремя (в некое удобное время), чтобы принять душ перед вечеринкой».

2. Gold & golden

Gold может быть и существительным, и прилагательным, а golden — только прилагательным. Оба слова могут обозначать нечто сделанное из золота, а golden — еще и золотое по цвету, в переносном смысле. Примеры: She has beautiful gold / golden ring. — «У нее есть прекрасное золотое (сделано из золота) кольцо».

This place is famous by its golden beaches. — «Это место известно своими золотыми (напоминающими по цвету золото) пляжами».

3. Hard & hardly

Перестать путать 2 этих слова можно, если запомнить, что hard вмещает в себя сразу 2 части речи: это и «тяжелый / сложный», и «тяжело / сложно» в зависимости от контекста. Может сбивать с толку то, что многие прилагательные превращаются в наречия при помощи окончания -ly, но hardly — это совсем другое слово, которое означает «едва ли», «почти не». Примеры: That’s a very hard question. — «Это очень сложный вопрос».

The movie had hardly started when he left. — «Он ушел, едва начался фильм».

4. Tell & say

Запутывает то, что оба глагола связаны с разговором, с общением. Но say — это чья-то реплика, сам факт высказывания, а tell — полноценный «рассказ, повествование». Важно помнить, что tell — это передача информации кому-то, поэтому часто за глаголом следует местоимение. Примеры: Say something about it! — «Скажи об этом что-нибудь».

Tell me about it! — «Расскажи мне об этом».

5. Recipe & receipt

Какое слово относится к кулинарии, а какое к денежным тратам? T на конце receipt может сбить с толку, напомнив русский «рецепт», но это обманка, и receipt [rɪˈsiːt] — это «кассовый чек» или «счет» в ресторане. А вот recipe [ˈrɛsɪpi] переводится как «рецепт». Примеры: You have to follow the recipe to cook this dish. — «Чтобы приготовить это блюдо, ты должен следовать рецепту».

Here is your receipt, sir. — «Вот ваш счет, сэр».

6. Study & learn

Иногда эти глаголы используются как взаимозаменяемые, но если они близки по смыслу, то зачем делать 2 отдельных слова? Study значит «углубляться в изучение, исследовать, анализировать, постигать, читать литературу по теме». Поэтому «учиться в университете» — это study. А learn — более общее слово о навыках, о самом факте изучения, а также результат: выучил / не выучил. Пример: Learning Russian is easy but I don’t like studying new words and vocabulary. — «Изучать русский легко, но я не люблю учить (запоминать) новые слова и выражения».

7. Chips & crisps

Здесь вводят в заблуждение различия между британским и американским английским. Если вы в Англии, то chips — это «картофель фри», если в Америке — то это «чипсы», которые, в свою очередь, для англичан звучат как crisps. Примеры: A packet of salt and vinegar crisps. (UK) — «Упаковка чипсов с солью и уксусом».

Fish and chips. (UK) — «Картофель фри с рыбой».

I want some chips with sour cream and onion. (US) — «Хочется немного чипсов со сметаной и луком».

8. Advise & advice

Нужно быть внимательными, ведь одна буква здесь меняет часть речи. Advise — это глагол «советовать», а advice — существительное, образованное от него. Попробуйте запомнить так: где на конце С, там и существительное «совет». Примеры: John gave me some good advice. — «Джон дал мне хороший совет. (Внимание, у advice нет множественного числа!)

I think I’d advise him to stay at the company. — «Вероятно, я посоветую ему остаться в компании».

9. Chief & chef

Сложнее всего то, что эти 2 слова близки по смыслу. Одно из них, chief, — «главный, основной» или «руководитель, командующий», а chef — «главный повар, шеф». Здесь нужно следить за контекстом и буквой I. Примеры: The chief problem I have is lack of confidence. — «Основная / главная моя проблема — это недостаточная уверенность в себе».

He is one of the top chefs in Russian. — «Он один из лучших поваров в России».

10. Do & make

И то и другое слово можно перевести на русский как «делать», но есть важные нюансы. Do значит «производить какое-то действие», оно ближе всего к русскому переводу, а make — «создавать что-то с нуля» или «оперировать объектами и нематериальными понятиями». Примеры: There isn’t much I can do about it. — «Мало что можно с этим сделать».

She makes chocolate cakes. — «Она печет (создает) шоколадные торты».

11. Desert & dessert

У этих двух слов различий больше, чем кажется на первый взгляд. Помимо удвоения S надо следить за произношением: в слове desert ударение ставится на 1-й слог, и это «пустыня», а вот в dessert ударение на 2-м слоге, и это «десерт». Примеры: It is so hot in the desert! — «В пустыне так жарко!»

What would you like for dessert? — «Что ты хочешь на десерт?»

12. Sometimes & sometime

Не только начинающие изучать английский могут использовать одно из этих слов вместо другого, забывая их смысловые отличия. Sometimes — «иногда», «нечасто», а sometime — какая-то точка во времени. Если вам хочется уклончиво ответить на чье-то предложение, говорите sometime — «когда-нибудь». Примеры: She cooks sometimes. — «Она иногда готовит».

We should meet sometime soon to discuss the detail. — «Нам надо как-нибудь встретиться, чтобы обсудить детали».

13. Clean & clear

Опять разница в одной букве и значительное изменение смысла. Clean — «чистый, не грязный, без пятен». От этого слова образованы названия всяких чистящих средств вроде Kleenex. Сlear — «прозрачный, ясный, понятный для понимания, слуха или взгляда». Примеры: The kitchen was absolutely clean. — «Кухня была совершенно чистой».

It became clear, that she doesn’t understand me. — «Стало ясно, что она меня не понимает».

Бонус: quite & quit & quiet

Эти слова могут сбить с толку любого. Следите внимательно за буквой Е: если ее нет, то это слово quit [kwɪt] — глагол, который означает «прекращать что-либо делать», «увольняться», «уходить». Если Е стоит в самом конце, то это quite [kwaɪt] — «довольно-таки», «вполне». А если в другой позиции, то quiet [’kwaɪət] — прилагательное «тихий», «бесшумный». Примеры: The two colors are quite different. — «Эти два цвета довольно разные».

I don’t know why he quit his job. — «Я не знаю, почему он ушел с работы».

This is very quiet neighborhood. — «Это очень тихий район».