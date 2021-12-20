11 частей тела, за которыми мы забываем ухаживать. А они берут и рушат весь наш образ

Если мы спросим людей, как всегда выглядеть ухоженно, многие ответят, что секрет в правильном питании, здоровом образе жизни и аккуратной одежде. Но холеный внешний вид создают не только наше лицо, фигура и костюм. Некоторые части тела способны выдать нас с головой, если мы не уделяем им достаточно внимания.

Мы в AdMe.ru немного поразмыслили, какие участки тела требуют пристального внимания и тщательного ухода.

1. Локти

Кожа этой области рук быстро сохнет и шелушится. И если летом это не так заметно, то зимой огрубевшие частички даже могут начать цепляться за одежду. Локти нуждаются в питательном креме и периодическом скрабировании: так кожа будет в тонусе.

2. Колени

Колени, как и локти, тоже могут сохнуть, в особенности в холодное время года. Кроме того, вокруг них могут возникать жировые отложения или складки кожи, из-за которых нам порой некомфортно выйти на улицу в юбке или шортах. Но спорт, косметический уход и локальный антицеллюлитный массаж помогут этой части тела всегда выглядеть отлично.

3. Мочки ушей

Мочки неизбежно растягиваются с возрастом, а если вы любите массивные украшения, это происходит еще быстрее. Лучше не носить постоянно тяжелые серьги и надевать их лишь иногда; а на ночь, само собой, вынимать из ушей любые украшения.

4. Стопы и пятки

Педикюр не менее важен, чем маникюр. И вовсе необязательно наносить лак: достаточно просто обрабатывать стопу, ногти и пальцы. Но многие начинают приводить стопы в порядок только перед началом сезона открытой обуви, чтобы не демонстрировать окружающим огрубевшие пятки. Чтобы с первыми теплыми деньками не осознавать, что ногам пора срочно уделить внимание, ухаживать за ними стоит регулярно. При сильном огрубении могут помочь маски-пилинги, а если все не так серьезно, пригодятся обычные скрабы. И конечно, не стоит забывать о применении питательного крема после душа.

5. Шея

То, что кожа шеи так же теряет эластичность, как кожа лица, известно всем. Но этот процесс зависит не только от возраста: неправильная осанка и работа за компьютером могут также ослабить мышцы шеи, и кожа станет менее упругой. Стоит добавить массаж (за правильным массажем шейно-воротниковой зоны лучше обратиться к специалисту), не забывать про увлажнение и питание кожи в этой зоне, а также про защиту от солнца.

6. Кожа вокруг глаз

Вокруг глаз кожа намного тоньше, чем на всем лице, и мимические морщинки здесь образуются в первую очередь. Во многом состояние кожи вокруг глаз зависит от активной мимики и наследственности, но сделать взгляд менее уставшим и более свежим помогут легкий массаж, патчи, увлажнение и подходящий вам крем для век. И конечно, не стоит забывать про сон: усталость не лучшим образом сказывается на состоянии кожи вокруг глаз.

7. Область подмышек

Со временем кожа теряет эластичность, и в области подмышек это хорошо заметно. Даже при отсутствии избыточного веса (или после резкого похудения) кожа там может собираться в заметные складки. Этой деликатной зоне тоже необходимо ежедневное очищение и увлажнение, а избавиться от излишней пигментации можно с помощью косметических средств.

8. Плечи

Плечи, за которыми не следят, быстро теряют форму и становятся дряблыми. Без спорта или при колебаниях веса эта область может выглядеть вялой. При этом красивые руки вовсе не обязательно должны быть тонкими, как веточки: рельефные мышцы рук тоже выглядят великолепно.

9. Щиколотки

Большую часть времени щиколотки прикрыты носками и обувью. Кожа на косточках щиколоток может огрубеть из-за постоянного трения, в особенности если вы любитель посидеть со скрещенными ногами. Кроме того, в этой области мало сальных желез, так что кожа сохнет быстрее обычного.

10. Пальцы рук

О том, что кожа рук поддается возрастным изменениям очень быстро, все знают. И об уходе за этой областью уже сказали множество раз. Но вся ухоженность может сойти на нет, если на пальцах будут заусенцы, и идеальный маникюр ситуацию не спасет. Защитите свои руки: используйте мягкое мыло и отдавайте предпочтение перчаткам из натуральной ткани.

11. Губы

Как и в случае с заусенцами, потрескавшиеся или просто сухие губы сведут на нет эффект от любого макияжа. Летом губы нуждаются в защите от солнца — стоит обзавестись бальзамом с SPF, а зимой не забывать об отшелушивании и питании. Постоянное использование бальзама для губ не поможет, но вот после отшелушивания его можно нанести, чтобы удержать влагу.

Как вам кажется, люди действительно обращают внимание на то, что у кого-то неидеальный педикюр или неухоженная кожа, или в действительности никому нет до этого дела?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.