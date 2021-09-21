Почему быть «неудобной» женщиной гораздо проще, чем руководствоваться советами наших бабушек

Привет, меня зовут Лена. Меня часто называли человеком, который не создан для отношений, и предрекали совершенно одинокую старость, потому что «у тебя даже котов не будет с твоим эгоизмом». Но в те моменты я всего лишь хотела нащупать границу между зоной комфорта и зоной отчуждения. И, наконец, могу сказать точно: зона комфорта начинается там, где твои мечты и планы воспринимают всерьез, хотя это может быть не всегда легко, уместно и просто.

Читателям AdMe.ru я откровенно расскажу о том, как страусы однажды сделали меня совершенно невыносимым и неудобным для отношений человеком и стали персональным маркером для вычисления в наибольшей степени разделяющего мои ценности и взгляды партнера.

О любви и страусах

— Ты серьезно? Лена, боже мой, очнись! Где ты найдешь мужика, который на полном серьезе, если он адекватный, скажет, что собирается с тобой разводить страусов? Подумай о детях!

— О чьих?

— О твоих.

— У меня нет детей.

— Если не прекратишь мужика со страусами искать, то и не будет.

— А зачем детям несчастная мать без страусов?

— Ты не понимаешь: женщина должна быть гибкой, идти на уступки, уметь подстраиваться, а не говорить о страусах! Стоп. Вернемся на полчаса назад, когда еще не было разговоров о том, какой должна быть женщина. Подруга пришла, я сделала ей чай, а она начала расспрашивать, почему мои последние отношения завершились и почему я не в трауре, ведь «он же был такой хороший». Кира упорно допытывалась, почему мы с парнем расстались. Я честно ответила, что разорвала отношения из-за страусов. Ведь мой теперь экс-бойфренд, когда узнал, что я мечтаю о небольшой страусиной ферме, решил подарить мне попугая и снисходительно попросил успокоиться на этом с птицами. Именно в тот момент основание казавшегося идеальным романа треснуло. Подруга качала головой и постоянно восклицала: — И это все? И это все? И это все из-за каких-то дурацких птиц? Потом она решила изучить проблему с материальной стороны: — А какая у него машина?

— В прошлом году купил новенький кроссовер BMW.

— Черный? Дорогой?

— Черный. Дорогой.

— А где же он тогда работает?

— Инженер в энергетической компании.

Подруга вздыхает, подозрительно на меня посматривает, разворачивает конфету и спрашивает: — В любви признавался?

— Признавался.

— А ты?

— А я сначала про страусов спросила. Молчит. И я молчу. Наконец достает последний аргумент: — Наверное, он просто некрасивый.

— Да нет, вполне себе привлекательный, сейчас скину его аккаунт. Листает фотографии, смотрит снимки из отпуска на фоне каких-то средневековых башен, приближает, и ее лицо внезапно светлеет: — Слушай, кажется, я поняла! Он, наверное, намного ниже тебя. Ты и на каблуках перестала ходить в последнее время.

— Он ростом 186, а я 170. Подружка покачала головой, допила свой чай и убежала от меня, внезапно решившей пугать мужчин перспективами совместно ворваться в агробизнес. Но ведь дело не в страусах. Страусы — всего лишь маленький способ для большой проекции не очень радужного будущего, в котором человек совершенно точно не уважает твои желания. Когда такое происходит, стоит задуматься о смене человека, а не желаний. В конце концов, мечты с нами объективно дольше. И если они делают нас счастливее, то преступно от них отказываться. Глубина моей тоски в уже завершившихся отношениях после ситуации с попугаем могла соревноваться только с Кольской сверхглубокой скважиной. И я имела все шансы на победу. Но трудно объяснить это подруге, которая последние лет 10 превращает себя в суперудобную женщину и закрывает глаза на собственные потребности и стремления.

О надежных, как швейцарские часы, планах

Кира уже 4 года живет с парнем, встречает его с работы и терпеливо ждет кольцо. Сначала у нее провалился план выйти замуж после 2-го курса института, потом после 4-го, потом была 2-летняя магистратура. А дедлайны, установленные мамой, тем временем горели. Пока наконец не сгорели совсем, а подруга не перебралась к парню с вещами без штампа в паспорте, но с алыми щеками. Ведь теперь официально призналась консервативному семейству, что собирается, как ей объяснили еще в детстве, «жить во грехе». Перебралась с четкой уверенностью, что будет всеми силами показывать, что ей не нужен этот ваш «взамуж», но станет такой идеальной и удобной женщиной, что у ее бойфренда не будет иного выхода, кроме как затащить ее в ближайший загс. За эти годы девушка развила до максимального уровня клининговые и поварские навыки. А недавно Кира внезапно попросила своего партнера вслух поразмышлять о совместном будущем. С результатами переговоров, бессильной злобой и тортом она и заявилась на следующий день. Кира в ярости с порога выпалила, что ее мужчина женится на ней, только если она забеременеет. Я пытаюсь утешить подругу, но произношу очень неудачную фразочку о том, что не надо отчаиваться, ведь случайная беременность — это не такое уж редкое явление. — С ним-то? Случайная? Ага, конечно! Скорее астероид убьет все живое.

— Тогда и свадьба не нужна будет. Никаких проблем, — машинально бросаю я. Но сразу спохватываюсь и понимаю, что по уровню тактичности или токсичности сейчас нахожусь где-то рядом с героем Омара Си из французской комедии «1+1», который говорил своему обездвиженному подопечному: «Нет ручек — нет конфетки». Подруга злится: — Конечно, тебе хорошо: распугаешь всех своими планами на страусов и живешь в свое удовольствие. Общаешься только с теми, кто «близок по духу», как ты говоришь. — Не отрицаю. Тебе кто мешает? Чего ты вообще хочешь от жизни?

— Да не знаю я, чего хочу! Забеременеть теперь я хочу, наверное... Это вполне адекватное и уместное желание. Правда, когда такое желание не пытаются превратить в инструмент для манипулирования. Но все-таки женские желания и мечты не всегда вращаются только лишь вокруг детской кроватки. И такое несоответствие личного запроса и социальных ожиданий часто превращается в настоящую драму. Подобные напряженные, а иногда и трагические сюжеты стали основой множества произведений кино и литературы.

«Мужество нужно, чтобы жить так, как тебе хочется»

Героиня Кейт Уинслет была бесконечно несчастна в фильме «Дорога перемен», хотя у нее был муж, двое детей, красивый дом и пресловутая уверенность в завтрашнем дне. И эта самая уверенность ее душила и убивала. С каждым днем женщина все отчетливее осознавала, что живет не такой жизнью, какой всегда хотела жить. Ведь симпатичный паренек, за которого она, без памяти влюбившись, вышла замуж, быстро прирос к офисному креслу, бытовому комфорту и теплому ужину, поэтому теперь не считает какие-либо перемены нужными и возможными. Увлечение супруги театром он не понимает и не одобряет, а от своей мечты отказался напрочь. Она не может смириться с мыслью, что подобное положение вещей — это навсегда, что она проживет еще несколько десятилетий в ненавистном ей месте, где не видит для себя перспектив. Ей душно и тесно. А еще хуже, когда окружающие или близкие с нажимом говорят: — Что же тебе еще нужно? Вот оно — женское счастье. У тебя уже все есть. Зачем тебе мечты о Париже? Но женщина не согласна с этим и произносит фразу: «Мужество нужно, чтобы жить так, как тебе хочется». Хотя в такие моменты иногда легко начать сомневаться в собственной вменяемости и воображать в голове весы, на одну чашу которых класть все, что у тебя есть, а вторую оставлять пустой и представлять, что на нее можно будет положить и когда.

А вот у Скарлетт из романа «Унесенные ветром» времени на сомнения и размышления почти не было. Она стала представительницей нового типа женщины. Женщины, которая не ждет милостей от природы и окружающих, а действует самостоятельно и решительно. Скарлетт ложится спать, говорит, что обо всем подумает завтра, а завтра встает и проводит очередной день в борьбе за выживание. У женщины совершенно неженская привязанность к Таре — плантации, где располагается ферма ее отца. Он говорил, что ничего нет важнее земли, потому что только земля остается навеки. И дочь следует этому правилу и идет на многое, чтобы сохранить имущество. Она руководствуется не только материальным интересом, но и чувством родства с землей, на которой выросла и которая многие годы кормила семью. Очевидно, с такой женщиной неудобно и проблематично строить не то что романтические, но и просто дружеские отношения. Мечта о сохранении Тары, ставшая в итоге одним из смыслов жизни, — не очень женственная и утонченная, а еще, вероятно, нехарактерная для женщин, которые, как и Скарлетт, жили 150 лет назад. Скарлетт теряет ребенка, близких, но не утрачивает веру в собственные силы и возможности. Ведь у нее на эту жизнь еще есть планы.

О том, что в сухом остатке

Можно бесконечно рассуждать о сильных, но вымышленных героинях, восхищаться ими, их образом жизни, поступками и целеустремленностью, а потом вернуться в реальный мир. И в этом мире удариться лицом в один неприятный факт: у женщин часто отбирают право на конфликт, вместе с которым отнимают и право на мечту. Ведь практически при любом расставании или крупной ссоре женщина хотя бы один раз услышит вопросительную рекомендацию, из которой выглядывают уши сомнений в ее умственных способностях: — Ты что такое вытворяешь?! Надо быть мудрее! Но к мечте и устраивающей тебя жизни нельзя приехать на единороге или миниатюрной исландской лошадке. По пути придется много работать, чем-то жертвовать и быть не всегда удобным человеком, чтобы не потерять себя в оголтелых поисках единомышленников, которые не всегда оказываются таковыми.