«Когда мне уже можно будет пожрать?» Текст о том, что иногда нужно забросить диеты и пуститься во все тяжкие
В погоне за идеальной фигурой мы часто дни и ночи проводим в спортзале, попутно питаясь листьями салата вперемежку со всякими авокадо. Но как же иногда хочется с чистой совестью забыть про все это и жадно вкусить любимой вредной еды. Именно об этом написала свой жизненный пост Дарья Исаченко.
Мы в AdMe.ru до дыр зачитали текст Дарьи и уверены, что он наверняка придется вам по вкусу.
У меня вопрос: когда мне уже можно будет пожрать? Нет, ну сами посудите. Окинула я недавно взглядом женскую жизнь. И что выходит?
В 15 лет прут гормоны, припухлость, которую родственники считают милой, а сверстники — наоборот. Отсюда сразу: правильное питание, спорт, разные ограничения. Булки обходим стороной, тортики долой, эмбарго на эклеры.
Дальше — больше. 18–25 — отчаянно хочется любви и отношений, а также вот ту мини-юбку и купальник-шторочки. И чтобы все ахали, когда ты на пляже идешь. И даже если не на пляже.
А тут на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Минус алкаши, минус наркоманы, минус тунеядцы. Остается один. Поэтому снова «Прощай, оружие», ой, то есть прощай, пирожное.
Здравствуй, бег по утрам.
Ладно, допустим, нашли мужа. Можно успокоиться? Не тут-то было. Ребенок, беременность, роды, гормоны... Поплывшая талия, плюс 15 кг, страшное слово «целлюлит». Здравствуйте, диета, ограничения, правильное питание. Долой булки. Своих хватает. При этом килограммы почему-то не уходят.
Метаболизм, чтоб ему пусто было, замедляется. Подналегаем на спорт. Пашем до 8-го пота.
До 7-го не помогает.
Еще теплится надежда, что все впереди. Однако когда «впереди» наступает, становится очевидно: все еще хуже.
Здравствуйте, паровые овощи и котлетки без соли. Минус бег, привет, хруст в суставах, варикоз и пяточная шпора. Здравствуйте, биодобавки и ходьба. Скандинавская и украинская. По магазинам здорового питания и за утягивающими трусами. Плюс косметолог.
В принципе, даже хорошо. Денег все равно на тортики не остается.
Смотрю вперед и понимаю: впереди никакого облегчения ждать не приходится.
А, ну климакс. Опять гормоны, и попрет как на дрожжах, которых уже 40 лет как не видели.
Была у меня еще слабая надежда на пенсию, так вчера лопнула. Когда мама сказала, что в ее возрасте о булках и подумать нельзя. Энергии тратится меньше, нагрузка на суставы — больше. Надо худеть. А живот растет. Сам. Здравствуйте, овощной салатик, кефир по вечерам и оздоровительная гимнастика. Гречка. Прекрасный такой набор, можно чередовать.
Так вот у меня вопрос: когда можно будет нормально пожрать? Шашлыки вот эти, стейки свиные, хлебушек свежий. Беленький. Пахучий. Дрожжевой. Селедочку. Майонез (я его правильно написала?), копченую куру, колбаску, мясо с сырком запеченным, сальцо. Эклеры и заварные пирожные, тирамису там всякие, шоколадные муссы и прочие круассаны.
Чтоб не раз в год и не два. А на постоянной основе. Когда хочется. Очень меня этот вопрос интересует. А то так и помрешь не жрамши.
P. S. А если вы все это едите и не толстеете, то сюда не пишите. Потому что вы ведьмы, это и так всем известно.