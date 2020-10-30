«Когда мне уже можно будет пожрать?» Текст о том, что иногда нужно забросить диеты и пуститься во все тяжкие

В погоне за идеальной фигурой мы часто дни и ночи проводим в спортзале, попутно питаясь листьями салата вперемежку со всякими авокадо. Но как же иногда хочется с чистой совестью забыть про все это и жадно вкусить любимой вредной еды. Именно об этом написала свой жизненный пост Дарья Исаченко.

Мы в AdMe.ru до дыр зачитали текст Дарьи и уверены, что он наверняка придется вам по вкусу.

У меня вопрос: когда мне уже можно будет пожрать? Нет, ну сами посудите. Окинула я недавно взглядом женскую жизнь. И что выходит? В 15 лет прут гормоны, припухлость, которую родственники считают милой, а сверстники — наоборот. Отсюда сразу: правильное питание, спорт, разные ограничения. Булки обходим стороной, тортики долой, эмбарго на эклеры.

Дальше — больше. 18–25 — отчаянно хочется любви и отношений, а также вот ту мини-юбку и купальник-шторочки. И чтобы все ахали, когда ты на пляже идешь. И даже если не на пляже. А тут на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Минус алкаши, минус наркоманы, минус тунеядцы. Остается один. Поэтому снова «Прощай, оружие», ой, то есть прощай, пирожное.

Здравствуй, бег по утрам. Ладно, допустим, нашли мужа. Можно успокоиться? Не тут-то было. Ребенок, беременность, роды, гормоны... Поплывшая талия, плюс 15 кг, страшное слово «целлюлит». Здравствуйте, диета, ограничения, правильное питание. Долой булки. Своих хватает. При этом килограммы почему-то не уходят.



Метаболизм, чтоб ему пусто было, замедляется. Подналегаем на спорт. Пашем до 8-го пота.

До 7-го не помогает. Еще теплится надежда, что все впереди. Однако когда «впереди» наступает, становится очевидно: все еще хуже.

Здравствуйте, паровые овощи и котлетки без соли. Минус бег, привет, хруст в суставах, варикоз и пяточная шпора. Здравствуйте, биодобавки и ходьба. Скандинавская и украинская. По магазинам здорового питания и за утягивающими трусами. Плюс косметолог. В принципе, даже хорошо. Денег все равно на тортики не остается. Смотрю вперед и понимаю: впереди никакого облегчения ждать не приходится. А, ну климакс. Опять гормоны, и попрет как на дрожжах, которых уже 40 лет как не видели. Была у меня еще слабая надежда на пенсию, так вчера лопнула. Когда мама сказала, что в ее возрасте о булках и подумать нельзя. Энергии тратится меньше, нагрузка на суставы — больше. Надо худеть. А живот растет. Сам. Здравствуйте, овощной салатик, кефир по вечерам и оздоровительная гимнастика. Гречка. Прекрасный такой набор, можно чередовать.