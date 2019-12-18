Какую женщину мужчины разных эпох считали идеалом. Текст, после которого не захочется подгонять себя под любые рамки
Китаянки X века бинтовали и деформировали ноги, чтобы поместить их в самые маленькие туфельки, а европейки конца XX века сидели на низкокалорийных диетах, чтобы напоминать Кейт Мосс. Столетиями девушки носили корсеты, следили за модой и делали все, чтобы приблизиться к идеалу женской красоты. Вот только загвоздка в том, что достичь идеала невозможно, ведь он продолжает меняться.
AdMe.ru согласен с художницей Дарьей Чабан, которая написала меткий текст именно об этом — о постоянно возникающих новых требованиях к внешнему виду девушек. Прочитав эту заметку, становится понятно: бессмысленно гнаться за придуманными кем-то стандартами.
Мужчина Античности: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но большая женская грудь — это далеко не норма. Об этом говорят и врачи, и философы. Почитайте Аристотеля — и сразу все поймете. Так устроена природа: женщина — это просто плохое подобие мужчины, и чем больше грудь, тем она дальше от естественного совершенства. Это уже давно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»
Мужчина Ренессанса: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но худая женщина — это далеко не норма. Так устроена природа, что у женщины должны быть большие округлые формы. Если женщина от природы не полная — это явный признак врожденной тяжелой болезни. Это уже давно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»
Мужчина Викторианской эпохи: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но здоровая женщина, которая хочет близости, — это далеко не норма. Так устроена природа, что женщины — больные, слабые, фригидные ипохондрики. Если женщина уверена в себе и сильна, то тут явно что-то не так. Почитайте, все врачи об этом пишут! Это уже давно научно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»
Мужчина современности: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но полнота у женщины — это далеко не норма. Так устроена природа, что здоровая женщина должна быть стройной, упругой и подтянутой. Если у женщины нет просвета между бедрами и выступает живот, а еще есть щеки, значит, она, скорее всего, умрет через несколько лет от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета. Каждый набранный килограмм — это путь к бесплодию. Все врачи об этом говорят, почитайте! Это научно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»
Представьте, что женщины разных эпох тоже решили высказаться. Как бы они описали идеальных мужчин своего времени?