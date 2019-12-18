Какую женщину мужчины разных эпох считали идеалом. Текст, после которого не захочется подгонять себя под любые рамки

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Китаянки X века бинтовали и деформировали ноги, чтобы поместить их в самые маленькие туфельки, а европейки конца XX века сидели на низкокалорийных диетах, чтобы напоминать Кейт Мосс. Столетиями девушки носили корсеты, следили за модой и делали все, чтобы приблизиться к идеалу женской красоты. Вот только загвоздка в том, что достичь идеала невозможно, ведь он продолжает меняться.

AdMe.ru согласен с художницей Дарьей Чабан, которая написала меткий текст именно об этом — о постоянно возникающих новых требованиях к внешнему виду девушек. Прочитав эту заметку, становится понятно: бессмысленно гнаться за придуманными кем-то стандартами.

Мужчина Античности: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но большая женская грудь — это далеко не норма. Об этом говорят и врачи, и философы. Почитайте Аристотеля — и сразу все поймете. Так устроена природа: женщина — это просто плохое подобие мужчины, и чем больше грудь, тем она дальше от естественного совершенства. Это уже давно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»

Мужчина Ренессанса: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но худая женщина — это далеко не норма. Так устроена природа, что у женщины должны быть большие округлые формы. Если женщина от природы не полная — это явный признак врожденной тяжелой болезни. Это уже давно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»

Мужчина Викторианской эпохи: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но здоровая женщина, которая хочет близости, — это далеко не норма. Так устроена природа, что женщины — больные, слабые, фригидные ипохондрики. Если женщина уверена в себе и сильна, то тут явно что-то не так. Почитайте, все врачи об этом пишут! Это уже давно научно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»

Мужчина современности: «Я, конечно, никого не хочу обидеть, но полнота у женщины — это далеко не норма. Так устроена природа, что здоровая женщина должна быть стройной, упругой и подтянутой. Если у женщины нет просвета между бедрами и выступает живот, а еще есть щеки, значит, она, скорее всего, умрет через несколько лет от сердечно-сосудистых заболеваний или диабета. Каждый набранный килограмм — это путь к бесплодию. Все врачи об этом говорят, почитайте! Это научно доказано, глупо это отрицать, почему вы спорите?»