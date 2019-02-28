Диета или спорт? Я пробовала оба способа похудения в течение года, и вот результат

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Меня зовут Ирина, мне 38 лет, и я вешу 102 кг. Эта цифра кажется очень большой, если не учитывать одно обстоятельство: 5 месяцев назад мой вес составлял 121 кг. Не могу сказать, чтобы это сильно мешало мне жить, но однажды 5-летний ребенок моей подруги подошел ко мне и спросил: «Ира, почему у тебя такой большой живот?» И тут я поняла: так больше продолжаться не может. Надо худеть.

Специально для AdMe.ru я написала историю своего похудения, до конца которой, конечно, еще долго, однако то, что я вижу на фотографиях, не дает мне свернуть с пути.

История моего тела, думаю, такая же, как и у всех полных людей: сидячий образ жизни и вредная еда. В силу своей работы (я фрилансер) и склонности к заеданию негативных эмоций к 37 годам мой вес плавно перешел к отметке в 120 кг. Семьи у меня нет, и последние несколько лет из дома я выхожу не очень часто. Поэтому мнение окружающих никак не могло на меня повлиять. Впрочем, как оказалось, не совсем. Кстати, за год до истории с ребенком я уже пробовала худеть. В конце 2017 года мне попалась реклама — абонемент в фитнес-центр с 80%-й скидкой, и я решила записаться. Так началась моя первая история.

История первая. Про спорт

После первого же занятия, которое проходило с «выданным» на первые 10 посещений тренером, я выбросила в мусорный бак сигареты, поскольку 20 лет курения не могли не сказаться на дыхании. Тогда же я отказалась и от привычки пить пиво по пятницам и субботам. Кстати, я до сих пор не курю, а алкоголь употребляю не чаще чем раз в полгода. Занятия с тренером давались тяжело, хотя у меня и не было очень больших нагрузок. Но за полтора часа занятий я выматывалась так, что футболку можно было выжимать, а ноги и руки отказывались слушаться — сказался и сидячий образ жизни, и отсутствие физической активности. В юности я занималась борьбой и лыжами, но потом бросила, и 20 лет спорта в моей жизни почти не было.

Моя еда во время посещения спортзала.

До тренировок и после я ела довольно калорийную еду, например домашнюю пиццу или лазанью с чем-нибудь соленым, а то и вовсе чебуреки. Казалось, что я могу себе это позволить, ведь во время занятий ушло много калорий. В этом и была моя ошибка: расход калорий был гораздо меньше, чем то, что я получала с едой. Мышцы укрепились (от природы я быстро набираю мышечную массу), дыхание стало лучше, однако вес вниз не шел, да и объемы не изменились. Грубо говоря, к жиру добавились мышцы, что, само собой, не делало меня стройнее. В итоге через полгода занятий — трижды в неделю по полтора часа — я потеряла всего 3,5 кг и вес остановился на 116,5 кг. Через полгода абонемент закончился, и я решила не продлевать — не столько потому, что без скидки он стоил довольно дорого, сколько потому, что видимого эффекта достичь не удалось. Самый крутой плюс был в том, что мне стало легче дышать, да и уверенности в себе, подрастерянной за последние годы, прибавилось. Попробуйте сходить несколько раз в зал, где у каждого первого пресс может выдержать прямое попадание баллистической ракеты, — и вы поймете, о чем я. Летом 2018 года я купила велосипед, но кататься на нем не смогла — мешал большой вес, из-за которого появились проблемы с коленями, и в итоге почти все лето он простоял без дела.

История вторая. Про еду

Еда при подсчете калорий.

Слова 5-летнего мальчика стали тем, что заставило меня снова вернуться к похудению. Я долго думала, какой путь мне выбрать, и решила остановиться на подсчете калорий. Я скачала программу, которая по специальной формуле рассчитала, что мой базовый метаболизм составляет 1 800 ккал в день; чтобы похудеть без физических нагрузок, мне нужно употреблять 1 785 ккал (я снизила до 1 700). Там же я считала и количество калорий. Датой «отсчета» стало 10 октября. Единственное, что я полностью исключила из рациона, — колбасу, сосиски и прочее переработанное мясо. И не потому, что я боюсь канцерогенов и прочего, а только потому, что один бутерброд мог «стоить» 200 ккал, а это почти 200 г отварной грудки, которую я тоже люблю (она и по сей день мне не надоела). Хлеб, крупы и сахар я, вопреки всему, исключать не стала, а пошла на хитрость: стала покупать цельнозерновые макароны и хлебцы, уменьшила порции, а все сладости сократила и заменила на темный шоколад и жевательный мармелад. Спортом я не занималась, за всю зиму раз 10 покаталась на коньках. Первый результат я увидела через месяц — вместо 121 кг на весах было 117, что идеально вписывалось в норму, которую советуют врачи. Весь этот месяц я не чувствовала себя голодной, поскольку ела понемногу каждые 3 часа, укладываясь в 1 700 ккал. Иногда я покупала (и сейчас покупаю) себе детское пирожное с молочной начинкой и делила его на 2 чаепития — в сумме оно давало 135 ккал, а желание съесть сладкое исчезало. В таком режиме прошло еще 2 месяца.

Полгода спорта и 5 месяцев диеты.

10 января 2019 года весы показали 108 кг. Я решила попробовать новую схему: есть в ограниченный отрезок времени — с 15:00 до 23:00 и соблюдать норму в 1 500 ккал. Кому-то это покажется неправильным, но с моим распорядком это идеально. Режим оказался оптимальным — желудок уже не требовал большого количества еды. Основу моего рациона составляет мясо — отварное, на гриле или запеченное в духовке. Макароны, рис (белый круглозерный) и другие крупы я ем отдельно, иногда с салатом из огурцов и помидоров — в качестве перекуса. Словом, я не отказывалась ни от чего такого, что заставляло бы меня испытывать «абстинентный синдром», благодаря чему и не срываюсь уже долгое время. Мой примерный рацион на день выглядит так: 15:00. Кусок отварной / запеченной грудки / мяса / рыбы, рулетик из тонкого лаваша со сливочным сыром, чай, половина пирожного. Всего около 400 ккал.

17:00. Хлебец с овощной икрой или сыром, чай с жевательным мармеладом. Не более 150 ккал.

19:00. Макароны / картофель запеченный / крупа (гречка, рис) (всего 150 г), приправленные сливочным маслом, с порцией салата из огурцов и помидоров (необязательно). В общей сложности не более 200–250 ккал.

21:00. Чай с половиной пирожного. 70 ккал.

23:00. Кусок отварной / запеченной грудки / мяса / рыбы (примерно 150 г), чай, яблоко. В сумме около 400 ккал.

А если совместить?

Лицо до похудения и после. Оно, кстати, похудело больше всего.

В конце февраля 2019 года мой вес составляет 102 кг. Моя цель — достигнуть 80 кг и только потом идти в спортзал, чтобы набрать мышечную массу, занимаясь силовыми тренировками. Я питаюсь в прежнем режиме, однако, как правило, добрать 1 500 ккал бывает сложно и в среднем в день выходит 1 200–1 300. Что изменилось с того момента, как я начала худеть на подсчете калорий? Я могу носить джинсы, которые раньше не сходились даже в лежачем положении, а поднимаясь по лестнице, не отдыхаю после каждого пролета. Теперь я могу даже фотографироваться, чего раньше избегала всеми возможными способами. Кстати, оказалось, что у меня есть скулы! Есть, конечно, и неприятные моменты. Например, теперь я все время мерзну, а пищеварение работает хуже. Но я знаю, что, когда организм привыкнет к новому весу, исчезнет и это. Что же касается трат на еду, то они даже уменьшились, поскольку мясо стоит дешевле, чем та же колбаса и сосиски. А капуста — даже молодая — обходится не более чем в 100 рублей.

Вместо заключения