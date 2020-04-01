Эти гусеницы носят на спине уютный свитер с пингвинами

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Не знаем, кто первым заметил, что эти гусеницы словно одеты в свитера с пингвинами, но мы благодарны за это открытие. Природа раскрасила этих симпатичных насекомых таким образом, словно они провели Рождество у любимой бабули и получили в подарок свитер ручной вязки.

AdMe.ru и не подозревал, что насекомые могут выглядеть так необычно. Теперь мы хотим, чтобы и вы познакомились с этой очаровашкой поближе.

Семейство гусениц-коконопрядов включает различные виды, которые могут похвастаться большим разнообразием расцветки. Лесные гусеницы-коконопряды определенно выделяются даже среди пестрой толпы родственников. Если вы поближе познакомитесь с этими существами, то заметите цепочку танцующих пингвинов на их спинах.

Гусеницы-коконопряды получили такое название благодаря умению свивать плотную паутину между ветвями и стволами деревьев. Обычно они питаются почками и листвой и окукливаются в желтых коконах, прикрепленных к деревьям. Затем они превращаются в мотыльков с темными полосами на передних крыльях. Коконопряды обычно обитают на дубах, березах, вязах и кленах.

Кокон, свитый личинками гусениц.

В большинстве случаев мы восхищаемся бабочками и мотыльками гораздо больше, чем когда они находятся в своем изначальном обличье. Но, вероятно, лесные коконопряды — приятное исключение. На фото ниже они охотно демонстрируют свои пингвиньи свитера.